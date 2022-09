Call Center Case auto e Aftermarket: i più bravi del 2022

I Call Center Automotive riescono a risolvere i problemi dei clienti? Ecco i migliori Contact Center 2022 di Case Auto, Autonoleggio e Aftermarket

Quando si parla di Call Center generalmente il tenore delle risposte non è entusiasmante. E’ anche vero che chi contatta un Call Center non sempre ha solo bisogno di un’informazione, ma spera di trovare anche la soluzione a un problema. Un interessante sondaggio dell’Istituto tedesco di Qualità e Finanza (Itqf) rivela quali sono i Call Center delle Case auto, Autonoleggio e Aziende Aftermarket più bravi nell’assistenza ai clienti tramite telefono, chat e posta elettronica.

QUANTO SONO BRAVI I CALL CENTER DELLE AZIENDE AUTOMOTIVE?

La rosa dei migliori Call Center Automotive proviene da un campione di 1.000 aziende, tra le più importanti in Italia. Per queste aziende è stato elaborato un sondaggio sul livello di gradimento del supporto ricevuto da parte dei loro clienti negli ultimi 12 mesi. L’indagine condotta online a maggio 2022 ha raccolto 94.533 giudizi di clienti italiani scelti in base alle loro caratteristiche sociodemografiche, in modo da rendere il sondaggio rappresentativo della popolazione italiana per area geografica, genere ed età. Agli intervistati l’Istituto tedesco ha chiesto:

– quanto fossero soddisfatti dell’utilizzo del Call Center;

– quale fosse l’opinione per le esperienze fatte nell’ultimo anno;

– quanto gli operatori fossero stati raggiungibili, cordiali, competenti e risolutivi per la loro problematica.

L’elaborazione delle risposte ottenute ha individuato i migliori Call Center 2022 nei settori Auto, Autonoleggio e Aftermarket, assegnando un punteggio complessivo come media delle valutazioni nei singoli canali utilizzati dai clienti.

MIGLIORI CALL CENTER CASE AUTO 2022

In testa ai Call Center di Case auto per cui è stata espressa la migliore soddisfazione c’è Fiat con il più alto punteggio (68.65%). Ecco di seguito quali sono gli altri Top Brand che ci sanno fare di più con i clienti:

– Renault, 64.67%;

– Alfa Romeo, 64.60%;

– Toyota, 64.17%;

– Ford, 63.86%;

– Volkswagen, 62.23%;

– BMW, 62.21%.

MIGLIORI CALL CENTER AUTONOLEGGIO 2022

Il Call Center delle aziende di autonoleggio che ha suscitato maggiore soddisfazione nei clienti è Hertz (punteggio 69.37%). A seguire poi ci sono gli altri, altrettanto risolutivi:

– Avis, 68.29%;

– Europcar, 66.94%;

– ALD Automotive, 60,29%;

– Maggiore, 59.33%.

MIGLIORI CALL CENTER DI AZIENDE AFTERMARKET 2022

Il sondaggio ha individuato anche le miglior aziende dell’automotive aftermarket che hanno offerto il supporto più soddisfacente ai clienti nel settore delle batterie auto, pneumatici e componentistica.

– Michelin, 65.14%;

– Bridgestone, 62.81%;

– Goodyear, 62.50%;

– Pirelli, 59.93%;

– Continental, 59.85%;

– Bosch, 65.08%;

– Varta, 63.09%.