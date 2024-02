Brevetti auto, in Francia Valeo ne ha registrati oltre 1200 in un anno

Il registro nazionale dei brevetti in Francia attribuisce a Valeo il maggior numero di domande di brevetto registrate in un solo anno. Oltre ad essere uno dei principali fornitori per l’industria automobilistica Valeo è sempre più impegnata nell’innovazione dei settori tecnologici ed elettrici.

BREVETTI VALEO NEL MONDO

L’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) ha stabilito che l’azienda Valeo è in testa alla classifica globale dei brevetti francesi, con la pubblicazione di ben 1.218 brevetti in un solo anno, come riporta Aftermarket News. Questo piazzamento tiene conto delle prime presentazioni presso gli uffici brevetti leader nel mondo, evidenziando l’ampio portfolio di Valeo, composto da quasi 28.000 brevetti a livello mondiale

44% in Francia

25% in Germania

8% in altri Paesi europei

11% in Cina

12% in varie altre località.

IL COMMENTO DEL CEO DI VALEO

“La relazione dell’INPI evidenzia la capacità di innovazione dei team di Valeo in tutto il mondo, in particolare nei nostri quattro pilastri, al cuore della trasformazione della mobilità: elettrificazione, sistemi di assistenza alla guida, illuminazione e tecnologie per reinventare la vita a bordo”, ha dichiarato Christophe Perillat, amministratore delegato di Valeo. “Ogni giorno, i nostri team trovano nuove soluzioni per rendere la mobilità più sostenibile, sicura e intelligente. È nel DNA di Valeo rendere tecnologie all’avanguardia accessibili al maggior numero possibile di persone.”

I 4 FOCUS DELL’ATTIVITÀ DI VALEO

I brevetti recentemente depositati da Valeo si concentrano principalmente sulle tecnologie di elettrificazione, come motori elettrici privi di terre rare e sistemi elettrici di raffreddamento autonomi che integrano motori, inverter e cambi. Altri brevetti riguardano sistemi di raffreddamento delle batterie (in questo articolo parliamo della pompa di calore sulle auto elettriche) e sistemi di riscaldamento dell’abitacolo progettati per veicoli elettrici al fine di massimizzarne l’autonomia. Inoltre, Valeo sta investendo nelle tecnologie di assistenza alla guida, tra cui il parcheggio con servizio di valet e sistemi di telecamere, oltre alle tecnologie di illuminazione come l’illuminazione ad alta definizione e soluzioni integrate di sensori. L’azienda sta anche esplorando nuove tecnologie per migliorare l’esperienza all’interno del veicolo, come display ottimizzati e sistemi di rilevamento della presenza in abitacolo.