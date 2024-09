Brembo presenta la gamma completa di ricambi ad Automechanika

In occasione di Automechanika Francoforte 2024, Brembo ha presentato un insieme di innovazioni che riflettono la sua costante ricerca verso la sostenibilità e le nuove esigenze della mobilità. L’offerta di Brembo si articola in cinque principali famiglie di prodotti, ciascuna concepita per soddisfare specifiche richieste del mercato e per garantire prestazioni superiori, sicurezza e affidabilità. Dalle soluzioni per veicoli tradizionali a quelle sviluppate appositamente per veicoli elettrici e plug-in, ecco tutte le novità Brembo.

BREMBO ESSENTIAL: QUALITÀ E AFFIDABILITÀ PER L’AFTERMARKET

La linea Brembo Essential è progettata per offrire una soluzione economica senza rinunciare alla qualità, questa gamma include tamburi, ganasce, componenti idraulici e pinze freno rigenerate. La tecnologia di Brembo è alla base di questa linea, pensata per rispondere alle esigenze quotidiane dei veicoli senza compromettere la sicurezza o la durata nell’impiego quotidiano.

BREMBO PRIME: LA GAMMA PREMIUM

Per i consumatori che cercano una soluzione di fascia alta, la gamma Brembo Prime rappresenta la risposta ideale. Progettata specificamente per automobili, veicoli commerciali leggeri e moto, questa linea offre dischi, pastiglie, pinze e liquido freni, garantendo una perfetta integrazione con le specifiche tecniche dei veicoli. Grazie all’innovazione ingegneristica di Brembo, la gamma Prime assicura prestazioni ottimali e una lunga durata, rappresentando una scelta premium per chi desidera il meglio per il proprio veicolo.

BREMBO BEYOND: LA SOSTENIBILITÀ AL CENTRO DELLA NUOVA MOBILITÀ

Brembo continua a spingere i confini dell’innovazione con la linea Brembo Beyond, che abbraccia l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni sostenibili per la nuova mobilità. Due sono le gamme principali: il Beyond Greenance Kit e il Beyond EV Kit.

Il Brembo Beyond Greenance Kit è stato progettato per soddisfare i requisiti della normativa Euro 7 e ridurre le emissioni di particolato fino all’80%, senza sacrificare le prestazioni frenanti. Questa soluzione è ora disponibile anche per berline, contribuendo a un significativo risparmio sui costi di gestione del veicolo.

Il Brembo Beyond EV Kit è invece rivolto specificamente ai veicoli elettrici e plug-in. Comprende dischi con rivestimento speciale e pastiglie innovative, progettate per essere più silenziose e per resistere alla corrosione fino a 100.000 km, garantendo così una maggiore durata e affidabilità nel tempo. Questa soluzione si pone come una risposta concreta alle esigenze crescenti del mercato della mobilità elettrica, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale.

BREMBO XTRA: PERSONALIZZAZIONE PER GLI APPASSIONATI

La linea Brembo Xtra è pensata per i guidatori più appassionati che cercano prestazioni elevate e la possibilità di personalizzazione di auto e moto. Questa gamma offre dischi freno forati e baffati, pastiglie performanti e in alluminio colorato, indicate per chi desidera dare un tocco di stile al proprio veicolo. Secondo Brembo la gamma Xtra rappresenta l’equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità, con un focus sulle prestazioni e la sicurezza. Da oggi, la famiglia si arricchisce anche del disco freno Brembo Sport, una novità che assicura una frenata più decisa e precisa, ideale per i guidatori più esigenti.

BREMBO UPGRADE: DALLA PISTA ALLA STRADA

Con la gamma Brembo Upgrade, l’azienda trasferisce le tecnologie sviluppate sui principali circuiti del mondo direttamente sulla strada. La linea Brembo Gran Turismo (GT), che include pinze, pastiglie, dischi, staffe e tubi, garantisce una potenza frenante eccezionale per l’uso quotidiano, pur essendo in grado di offrire la sicurezza necessaria anche per sessioni in pista.

Il Brembo Pista Kit, d’altro canto, è specificamente progettato per le competizioni, con pinze racing, dischi e accessori che offrono prestazioni senza compromessi in contesti ad alte velocità. Inoltre, Brembo ha annunciato la disponibilità dei dischi freno CCM (Carbon Ceramic Material) anche nel segmento aftermarket. Utilizzati su supercar di alta gamma, questi dischi, rinomati per la loro leggerezza e resistenza, rappresentano il massimo della tecnologia frenante disponibile per i veicoli ad alte prestazioni.