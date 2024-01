Bosch, dopo il diesel tagli allo sviluppo software per 1200 dipendenti

Il colosso automobilistico Bosch, noto per essere tra i più grandi fornitori automobilistici di primo equipaggiamento (OE – Original Equipment), si trova nuovamente ad affrontare una massiccia riduzione dei costi, questa volta nel settore dello sviluppo software. L’annuncio sembra andare nella direzione opposta a quella dei veicoli software-designed, ma più nello specifico sarebbero le divisioni di sviluppo del software di guida autonoma al centro del piano di “efficientamento”.

BOSCH ANNUNCIA 1200 TAGLI AL PERSONALE DELLO SVILUPPO SOFTWARE

Secondo quanto riportato dal magazine tedesco Handelsbatt, l’azienda ha annunciato l’intenzione di tagliare circa 1.200 posti di lavoro nel campo del software entro la fine del 2026, di cui 950 saranno in Germania. Questa decisione, che segue i precedenti tagli nel ridimensionamento dello sviluppo di tecnologie diesel, per i motivi riconducibili al nuovo corso politico e di mercato che ha impattato sull’industria automotive.

BOSCH TAGLIERA’ LE SPESE SULLO SVILUPPO DELLA GUIDA AUTONOMA

La divisione coinvolta, nota internamente come Cross-Domain Computing Solutions e composta da circa 20.000 dipendenti, gioca un ruolo cruciale nello sviluppo di tecnologie avanzate, tra cui quelle dedicate alle auto a guida autonoma. Lo hanno capito anche i Costruttori auto, vedi il caso General Motors di cui parliamo in questo approfondimento. La ragione principale di questa decisione radicale è l’eccessiva lentezza nello sviluppo della guida completamente automatizzata, un settore in cui Bosch ha investito considerevoli risorse. L’azienda ha dichiarato che avvierà colloqui con i rappresentanti dei dipendenti, coinvolgendo non solo gli sviluppatori di software, ma anche le aree amministrative e di vendita.

LE SEDI BOSCH DOVE AVVERRANO TAGLI, PREPENSIONAMENTI E RICOLLOCAZIONI

Gli effetti di questa riduzione si faranno sentire principalmente nelle sedi di Abstatt, Hildesheim, Leonberg, Renningen e Schwieberdingen. Bosch ha già informato i dipendenti interessati, cercando di gestire il processo in modo socialmente responsabile. Nonostante l’annuncio di tagli, l’azienda si impegna a mantenere un approccio etico, escludendo licenziamenti operativi nelle sedi tedesche della divisione automobilistica fino alla fine del 2027. La riduzione del personale sarà attuata attraverso uscite volontarie, pre-pensionamenti, ricollocazioni e riduzioni dell’orario di lavoro.