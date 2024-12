BAN AUTO ICE 2035 anche in California, stop alle immatricolazioni

L’Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti ha approvato un piano ambizioso che prevede la fine delle vendite di veicoli a combustione interna (ICE) dal 2035 in California. Una decisione che si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle politiche climatiche e ambientali, promosse dall’amministrazione uscente Biden con l’obiettivo di accelerare la transizione verso l’energia verde. Il passaggio sarà graduale, prevedendo un mix di vendite sempre più “green”. Tuttavia, il futuro di queste regolamentazioni rimane incerto, con il ritorno della Presidenza repubblicana, dichiaratamente ostile al processo di elettrificazione di massa.

CALIFORNIA, LABORATORIO DELLE POLITICHE AMBIENTALI

Tra i protagonisti della transizione verso i veicoli elettrici la California, è da tempo pioniere delle politiche ambientali negli Stati Uniti. Non a caso è epicentro di innovazione, il punto zero di Tesla. Oltre che “riserva naturale” per le sperimentazioni a cielo aperto della guida autonoma, ma questo è un altro discorso.

La California ha infatti ottenuto dall’EPA due deroghe fondamentali che rafforzano il programma di transizione verso veicoli a basse e zero emissioni:

La prima deroga prevede che entro il 2026 il 35% delle nuove auto vendute siano a emissioni zero , con una riduzione delle emissioni di ossidi di azoto ( NOx ) del 90% entro il 2027 .

vendute siano , con una delle emissioni di ossidi di azoto ( ) . La seconda introduce l’obbligo che tutte le nuove vendite di auto siano a emissioni zero entro il 2035.

Questi provvedimenti sono stati inclusi nel programma Advanced Clean Cars II (ACC II), un pacchetto normativo che disciplina i requisiti per i veicoli leggeri a partire dall’anno modello 2026 fino al 2035 e oltre.

LE SFIDE POLITICHE E IL NODO DELL’INCERTEZZA

“La California ha da tempo l’autorità di richiedere deroghe all’EPA per proteggere i suoi residenti dall’inquinamento atmosferico pericoloso proveniente da fonti mobili come automobili e camion”, ha affermato Michael S. Regan, amministratore dell’EPA. “Le azioni odierne sono in linea con l’impegno dell’EPA di collaborare con gli Stati per ridurre le emissioni e agire sulla minaccia del cambiamento climatico“.

Nonostante l’approvazione delle deroghe da parte dell’EPA rappresenti una significativa vittoria per l’amministrazione Biden e per gli ambientalisti, il futuro di queste regolamentazioni non è garantito. Il presidente rieletto Donald Trump, noto oppositore delle politiche climatiche aggressive, ha già manifestato l’intenzione di revocare le deroghe concesse alla California e di allentare i requisiti federali per i veicoli elettrici.

BAN ICE IN CALIFORNIA DAL 2035: COSA DICONO LE CASE AUTO

Questa incertezza politica rappresenta una delle principali sfide per l’industria automobilistica, che rischia di trovarsi di fronte a un quadro normativo instabile. L’Europa ne è la dimostrazione e dal 2025 dal Commissione avvierà dialoghi strategici sull’auto.

A prescindere dal mercato, le Case automobilistiche devono decidere se investire massicciamente nello sviluppo di veicoli elettrici, con il rischio di un’inversione di marcia a livello normativo, oppure adottare un approccio più cauto, che però potrebbe compromettere la loro competitività nel mercato globale, mentre la Cina avanza inesorabilmente erodendo quote ai vecchi colossi dell’Industria.

John Bozzella, presidente e CEO di Alliance for Automotive Innovation (lobby dei Costruttori negli USA), ha dichiarato in un comunicato stampa dell’associazione: “Ci aspettiamo che il Presidente Trump revochi la deroga nel 2025. Il Paese dovrebbe avere un unico standard nazionale per ridurre le emissioni di carbonio nei trasporti, ma la questione relativa all’autorità generale della California di stabilire un programma sulle emissioni dei veicoli, e alla possibilità che altri Stati seguano tale programma, è in definitiva qualcosa che devono risolvere i decisori politici e i tribunali. Le Case automobilistiche possono produrre veicoli elettrici, ma esiste un divario enorme tra questi obblighi di vendita di veicoli elettrici e le (ragionevoli) aspettative dei clienti di poter ancora scegliere che tipo di veicolo guidare”.