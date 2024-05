Autopromotec si certifica nella sostenibilità, dal 2025 è ISO 20121

Autopromotec, la principale fiera delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico, ha annunciato un significativo progresso nella sua storia: l’avvio del percorso per ottenere la certificazione di sostenibilità secondo la norma UNI ISO 20121. Questo traguardo arriva in un momento speciale, in cui l’evento celebra il suo sessantesimo anniversario e la trentesima edizione biennale, prevista dal 21 al 24 maggio 2025 presso il quartiere fieristico di Bologna.

AUTOPROMOTEC ABBRACCIA LA SOSTENIBILITÀ NELLA GESTIONE DEGLI EVENTI

L’iniziativa per la certificazione di sostenibilità rappresenta un impegno concreto degli organizzatori verso una gestione più responsabile degli eventi. Il primo passo di questo percorso è stata l’introduzione di una procedura di iscrizione completamente digitale. A partire dal 20 maggio, le aziende espositrici possono gestire la propria partecipazione direttamente dal sito web di Autopromotec, eliminando così la necessità di utilizzo di carta e rendendo il processo più efficiente e rapido.

AUTOPROMOTEC 2025: CONNETTIVITÀ E AI NELL’INDEPENDENT AFTERMARKET

La sostenibilità sarà uno dei temi principali dell’edizione 2025 di Autopromotec e uno degli argomenti chiave del Report Aftermarket di SICURAUTO.it che presenteremo a Bologna (qui è possibile vedere tutte le edizioni dei Report già pubblicati). Accanto ad essa, verranno approfonditi temi cruciali come la connettività e l’intelligenza artificiale, che sono destinati a trasformare il futuro del mercato dell’aftermarket automotive e non solo. Nei padiglioni del Quartiere Fieristico di Bologna, i visitatori potranno esplorare le ultime innovazioni tecnologiche, dai software avanzati alle applicazioni di intelligenza artificiale nella sensoristica e nell’ingegneria meccanica ed elettronica.

AUTOPROMOTEC: DIGITALIZZAZIONE È IL PRIMO PASSO VERSO LA SOSTENIBILITA’

L’adozione di misure sostenibili non si limita alla sola digitalizzazione delle iscrizioni. Gli organizzatori di Autopromotec sono determinati a proseguire su questa strada, implementando ulteriori iniziative che riducano l’impatto ambientale della fiera e migliorino l’esperienza degli espositori e dei visitatori. La certificazione UNI ISO 20121 rappresenta un passo fondamentale in questo percorso, garantendo che tutti gli aspetti dell’evento siano gestiti con criteri di sostenibilità.

Renzo Servadei, amministratore delegato di Autopromotec, ha sottolineato l’importanza di questa transizione: “La nuova procedura di iscrizione ci permette di confermare il nostro impegno verso una sostenibilità dei processi a tutto tondo. L’industria, l’economia, il mercato del lavoro oggi devono essere ripensati in un’ottica sostenibile: questo è per noi un impegno e un obiettivo concreto, del quale la digitalizzazione della procedura di iscrizione rappresenta solo un punto di partenza.”