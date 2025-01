Autopromotec con MAECI e ICE Agenzia, evento globale dell’IAM

La fiera Autopromotec, in programma dal 21 al 24 maggio 2025 presso il Quartiere fieristico di Bologna, è da sempre un’importante vetrina internazionale per il settore dell’aftermarket automotive. La sua organizzazione è come sempre supportata da una sinergia strategica tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’ICE Agenzia, volti a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane e a garantire una presenza qualificata di operatori internazionali.

OBIETTIVI DELLA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

L’obiettivo principale della collaborazione tra Autopromotec, MAECI e ICE Agenzia è di incrementare la partecipazione di operatori esteri attraverso un piano di promozione internazionale ben strutturato. Le azioni intraprese mirano a raggiungere un record di espositori e decision makers, creando opportunità di “business matching” tra espositori italiani e visitatori qualificati provenienti da mercati strategici come Stati Uniti, Giappone, Corea, India e Australia.

ATTIVITÀ PROMOZIONALI DELL’IAM NEL MONDO

Fin dalla primavera del 2024, sono state avviate numerose missioni internazionali in Paesi chiave per il settore dell’aftermarket automotive. Un comunicato stampa di Autopromotec spiega che queste missioni hanno lo scopo di coinvolgere attori della transizione nella mobilità e di attrarre un pubblico globale al fine di facilitare incontri B2B. Grazie al Fondo Strategico per il Made in Italy, Autopromotec 2025, anticipato dagli appuntamenti del programma Autopromotec Talks, beneficerà della presenza di un vasto ecosistema di operatori, con l’intento di superare i numeri dell’edizione pre-COVID del 2019, che ha visto la partecipazione di oltre 119.000 visitatori.

IL VALORE DELLA RETE INTERNAZIONALE IAM

La rete di agenti e rappresentanti dell’ICE Agenzia svolge un ruolo cruciale nel rafforzare le relazioni con associazioni estere e altre fiere del settore. Questo approccio inter-associativo è fondamentale per stimolare la presenza di espositori e buyer, nonché per garantire una visione globale delle innovazioni e delle sfide del settore. In particolare, si prevede un approfondimento sui mercati africani, oltre a una maggiore attenzione verso l’Europa orientale e il Sudamerica.

“L’internazionalizzazione è uno degli aspetti fondamentali della nostra manifestazione fieristica. Le aziende espositrici, infatti, sono fortemente export-oriented: in alcuni comparti produttivi le quote export arrivano a raggiungere e addirittura superare il 90% del fatturato. Internazionalizzarsi, per Autopromotec, vuol dire entrare nel vivo del business, scambiarsi punti di vista differenti sul nostro settore, condividere best practices e non solo.”, dichiara Renzo Servadei, Amministratore Delegato Autopromotec.

Emanuele Vicentini, Global Branding and International Development per Autopromotec aggiunge: “La quantità e la qualità delle azioni messe in campo evidenziano l’impegno nel valorizzare ulteriormente la manifestazione, la cui forza risiede nella presenza dei marchi leader del settore e delle loro tecnologie.