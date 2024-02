Autopromotec 2025: +80% di aziende che parteciperanno

La trentesima edizione di Autopromotec si appresta ad aprire ufficialmente le preadesioni delle aziende italiane ed estere che parteciperanno a una delle più importanti ricorrenze per l’Independent Aftermarket (IAM). Autopromotec 2025 sarà speciale perché ricorrerà la 30° edizione della principale fiera delle attrezzature per officine e l’aftermarket e anche SicurAUTO.it porterà il suo contributo con contenuti speciali e di attualità. Ecco le prime informazioni raccolte e diffuse dall’organizzazione della kermesse bolognese.

IL 21% DI AZIENDE AD AUTOPROMOTEC 2025 DALL’ESTERO

A meno di un mese dall’apertura ufficiale delle pre-adesioni in vista della 30° edizione di Autopromotec, in programma dal 21 al 24 maggio 2025, gli organizzatori annunciano un importante trend di crescita nelle manifestazioni di interesse ricevute. Rispetto al dato registrato nello stesso periodo del 2019 (prima della pandemia), gli organizzatori comunicano un aumento di oltre l’80% dell’interesse a partecipare.

Un aspetto significativo è rappresentato dall’interesse manifestato dalle aziende estere, che costituiscono il 21% del totale delle pre-adesioni ricevute fino ad ora. Questo dato sottolinea l’attrattiva internazionale di Autopromotec e la sua posizione di rilievo nel panorama fieristico automobilistico mondiale.

IL COMMENTO DI RENZO SERVADEI SU AUTOPROMOTEC 2025

“Quelli che stiamo raccogliendo attraverso le pre-adesioni sono dati preliminari indispensabili per pianificare al meglio l’intera manifestazione”, commenta Renzo Servadei, Amministratore Delegato di Autopromotec. “Quest’anno, in particolare, sono numeri che desideriamo monitorare ancora più attentamente, perché sono in grado di restituirci una fotografia significativa dell’andamento di tutto il settore: dopo il delicato periodo di uscita definitiva dalla pandemia, l’aftermarket guarda al futuro con i consueti ritmi vivi e vitali.

PROSPETTIVE PER AUTOPROMOTEC 2025

Sebbene siano dati che riportano il sentiment delle aziende, le pre-adesioni ad Autpromotec 2025 espresse dalle aziende permettono agli organizzatori di definire i layout espositivi e distribuire al meglio gli spazi all’interno dei padiglioni e definire indicazioni importanti sulla suddivisione dei settori merceologici.

Come anticipato, l’edizione di Autopromotec 2025 celebra 60 anni di storia che continua a dare spazio alle innovazioni nel campo delle auto attrezzature per officine, pneumatici, ricambi, lubrificanti, reti di assistenza e car services e servizi basati su nuove tecnologie, software e intelligenza artificiale. A questo link puoi leggere il 3° Report Aftermarket di SIcurAUTO.it presentato al Futurmotive di Autopromotec nel 2023.