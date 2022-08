Automechanika Frankfurt 2022: gli eventi in programma

Riparte la fiera mondiale dell'autoriparazione dal 13 al 17 settembre. Ecco gli eventi in programma ad Automechanika Frankfurt 2022

Automechanika Frankfurt 2022 riaccende i riflettori su tecnologie, ricambi, manutenzione e tante altre novità che riguardano la mobilità che sta cambiando. Quest’anno la più grande rassegna europea sull’Independent Aftermarket (IAM) e le attrezzature per l’autoriparazione è coincisa eccezionalmente, per gli slittamenti dovuti al Covid, con Autopromotec 2022, dove SicurAUTO.it ha presentato il report “Auto elettriche e connesse: impatto su aftermarket e consumatori”. Anche in questa edizione di Automechanika Francoforte sono previste tante interessanti novità. Ecco le date e gli eventi in programma che vi racconteremo nel dettaglio durante i giorni della fiera.

AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2022: DALLA A ALLA Z

Automechanika Frankfurt 2022 si terrà dal 13 al 17 settembre 2022 presso la zona fieristica di Messe Frankfurt, totalmente in presenza. Il programma dei principali eventi live ad Automechanika è orientato alla formazione della prossima generazione di professionisti. Oltre ai workshop e alle dimostrazioni live saranno presenti oltre 2800 espositori provenienti da 70 Paesi nel mondo. “Il trasferimento di conoscenze e il dialogo sono estremamente importanti in tempi di cambiamenti radicali”, ha dichiarato Olaf Mußhoff, direttore di Automechanika Frankfurt. “Ecco perché abbiamo deciso di farne un punto focale della fiera di quest’anno con tutta una serie di presentazioni, tavole rotonde, corsi di formazione, dimostrazioni dal vivo e altri eventi. Dalla A, come sistemi di assistenza, alla Z, come zero emissioni, Automechanika offre qualcosa per tutti”.

CARROZZERIA E INFOTAINMENT AD AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2022

Infotainment personalizzati e installazione professionale di un sistema audio. Durante le EMMA German Sound Quality Finals del 16 e 17 settembre, si potrà assistere dal vivo alle dimostrazioni che si terranno nell’area espositiva all’aperto di fronte al padiglione 12.

Detaling Auto ad Automechanika Frankfurt 2022. L’International Detailing Association (IDA) terrà una tavola rotonda il 15 settembre, con un evento focalizzato sulla certificazione e alcune dimostrazioni e workshop.

L’elettronica nelle auto classiche e da collezione sarà il tema centrale nell’area Classic Car nel padiglione 12. Il 13 settembre partirà una serie di eventi con tavole rotonde, conferenze live e workshop sulle sfide e le opportunità per il business delle auto d’epoca.

Car Wash & Care ad Automechanika Frankfurt 2022. Il 14 settembre il padiglione 12 ospiterà una serie di presentazioni con le ultime tendenze nel settore dell’autolavaggio e l’impatto della tradizione della mobilità.

ELETTRO MOBILITA’ E AUTO CONNESSE AD AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2022

Officine del futuro. Al padiglione 9 il 13 settembre, Frank Schlehuber di CLEPA (European Association of Automotive Suppliers) e Hasmeet Kaur e Maximilian Wegner di Roland Berger discuteranno dell’impatto dell’elettrificazione su aftermarket, ADAS e altre sfide che l’aftermarket automobilistico deve affrontare.

Innovation4Mobility al padiglione 3 presenterà soluzioni pionieristiche per veicoli connessi e mobilità a impatto zero. Il programma prevede molti eventi live di circa 30 aziende, tra cui ABB, ADOBE, Audi, BASF, Bosch, Google Cloud, Fraunhofer ISE, NOW, Keyou, Schaeffler, Skoda e la Toyota Mobility Foundation.

“Il fotovoltaico integrato nel veicolo: il loro potenziale e implementazione” è l’argomento di una presentazione tenuta da Fraunhofer ISE e OPES Solutions il 13 settembre, presso il padiglione 3.

“Pronti per un futuro elettrico – dalla rigenerazione dei propulsori a quella delle batterie per veicoli elettrici” è il convegno sull’economia circolare del 14 settembre organizzato da Remanufacturing Day in collaborazione con l’Automotive Parts Remanufacturing Association (APRA).

A questo link potete seguire tutti gli aggiornamenti del programma più completo di Automechanika Frankfurt 2022 con le informazioni su orari e luogo dei singoli eventi.