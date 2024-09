Around Automotive entra in ANIASA: il noleggio efficiente in rete

Around Automotive ha ufficialmente annunciato la sua adesione ad ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing Mobility e dell’Automotive Digital. Questa importante mossa strategica consente ad Around Automotive di entrare a far parte di un gruppo selezionato di imprese leader nel settore dell’autonoleggio e mobilità e condividere la sua esperienza maturata nei servizi digitali connessi all’autonoleggio.

UNA RETE DI SERVIZI INTEGRATI PER IL SETTORE AUTOMOBILISTICO

ANIASA, struttura affiliata a Confindustria, rappresenta il punto di riferimento per le aziende operanti nell’autonoleggio, nella mobilità condivisa e nei servizi digitali legati all’automotive. Un comunicato stampa congiunto, spiega che l’ingresso di Around Automotive all’interno dell’associazione segna un momento di grande rilevanza per l’azienda, che si distingue sul mercato per la sua capacità di offrire soluzioni “chiavi in mano” attraverso un’unica piattaforma integrata, semplificando il processo gestionale per i propri clienti.

CHI E’ AROUND AUTOMOTIVE

Attraverso la propria rete di imprese, Around Automotive si occupa della gestione integrata di numerose funzioni, tra cui il fleet management, il lead profiling, la vendita di prodotti e servizi, l’assistenza post-vendita, lo smart repair e il remarketing dei veicoli usati. Questa vasta gamma di servizi viene offerta con un alto livello di personalizzazione e flessibilità, caratteristiche che permettono alle aziende clienti di operare con maggiore efficienza e con un minor carico gestionale, potendo fare affidamento su un unico interlocutore in grado di coordinare tutte le attività. L’efficienza in questo settore è diventata fondamentale per bilanciare domanda e offerta: basta guardare ai piani falliti di Hertz con le auto elettriche per comprenderne il perimetro e le sfumature.

AROUND AUTOMOTIVE IN ANIASA, IL COMMENTO DI NOVARA

“Entrare in ANIASA significa diventare parte integrante del più importante ecosistema automotive nazionale per l’autonoleggio, mettendo a disposizione le nostre competenze ed esperienze in una vasta gamma di servizi”, ha affermato Emanuele Novara, Partner e Sales Manager di Around Automotive. Novara ha poi sottolineato l’importanza crescente del fleet management in un momento storico caratterizzato dalla transizione verso nuove forme di mobilità sostenibile, che richiedono soluzioni sempre più innovative ed efficienti per le imprese.