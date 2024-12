Semiassi e giunti omocinetici: funzionamento e quando controllarli

I semiassi e i giunti omocinetici sono componenti fondamentali della trasmissione di un’auto. Comprenderne il funzionamento e l’importanza è essenziale per garantire la sicurezza e l’efficienza del veicolo nel tempo. Anche se nella quotidianità si scopre della loro esistenza solo in caso di rumori strani o peggio ancora, quando l’auto non si muove a causa di un problema a semiassi e giunti. Nei prossimi paragrafi approfondiremo cosa sono, come funzionano e quando è necessario controllarne lo stato di efficienza.

COSA SONO I SEMIASSI DELL’AUTO?

Il semiasse è una componente meccanica che collega il differenziale alle ruote motrici del veicolo, trasmettendo la coppia motrice generata dal motore. Ogni veicolo con trazione anteriore, posteriore o integrale dispone di semiassi che consentono il trasferimento della potenza alle ruote. I casi molto rari in cui non sono presenti semiassi, sono i veicoli che utilizzano la trasmissione diretta, come i motori posizionati all’interno del motto ruota. Di norma, i semiassi sono costituiti da:

Un’asta rigida o semi-rigida realizzata in acciaio trattato termicamente o leghe ad alta resistenza.

realizzata in acciaio trattato termicamente o leghe ad alta resistenza. Giunti omocinetici alle estremità, che garantiscono il trasferimento uniforme della coppia anche quando le ruote cambiano angolazione rispetto al differenziale, ad esempio durante una sterzata o su terreni irregolari.

COSA SONO I GIUNTI OMOCINETICI?

I giunti omocinetici sono meccanismi progettati per consentire la trasmissione della coppia motrice senza variazioni nella velocità angolare, anche quando i semiassi hanno angoli diversi, o incidenti tra loro, entro certi limiti (in genere entro i 50°). Sono componenti particolarmente indispensabili soprattutto nei veicoli a trazione anteriore, dove i semiassi devono garantire sia la trasmissione del moto che la sterzata delle ruote. Esistono principalmente due tipi di giunti omocinetici:

Giunti di tipo Rzeppa: composti da una gabbia sferica e da sfere d’acciaio che si muovono in apposite scanalature, permettendo un movimento fluido anche a elevati angoli di lavoro. SI trovano generalmente lato ruota.

Giunti tripodi: utilizzati generalmente sul lato interno del semiasse, sono costituiti da tre rulli che scorrono all’interno di una sede cilindrica, consentendo movimenti telescopici.

COME FUNZIONANO SEMIASSI E GIUNTI OMOCINETICI?

Quando il motore genera coppia, questa viene trasmessa dal cambio al differenziale, il quale la distribuisce ai semiassi. Grazie ai giunti omocinetici, i semiassi possono:

Trasferire la potenza alle ruote anche quando il conducente sta sterzando .

anche . Compensare le variazioni di angolazione e lunghezza causate dal movimento delle sospensioni.

Quindi possiamo dire che i giunti omocinetici garantiscono che la trasmissione della coppia avvenga in modo costante e senza perdite di efficienza, indipendentemente dalle condizioni dinamiche del veicolo.

QUANDO CONTROLLARE I SEMIASSI E I GIUNTI OMOCINETICI?

È fondamentale monitorare lo stato di efficienza di semiassi e giunti omocinetici, poiché un loro malfunzionamento può compromettere la sicurezza di guida e la manovrabilità. Ecco alcuni segnali che richiedono un controllo approfondito:

Rumori metallici , schiocchi o scricchiolii durante le sterzate , specialmente in accelerazione, possono indicare un’usura dei giunti.

, schiocchi o scricchiolii , specialmente in accelerazione, possono indicare un’usura dei giunti. Vibrazioni , anomale avvertite durante la guida possono essere causate da un semiasse piegato o da giunti usurati.

, anomale avvertite possono essere causate da un semiasse piegato o da giunti usurati. Perdite di lubrificante, come la presenza di grasso vicino ai giunti è sintomo di cuffie di protezione danneggiate e da cambiare, che potrebbe esporre i componenti all’usura.

La manutenzione preventiva di giunti e semiassi è sicuramente il modo migliore per allungarne la vita e individuare malfunzionamenti prima che possano diventare guasti più gravi. Ad esempio: