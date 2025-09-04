Magneti Marelli Elaborazioni 1919: il tuning auto di qualità OE

Magneti Marelli Parts & Services lancia Magneti Marelli Elaborazioni 1919, una nuova gamma di componenti e accessori ad alto contenuto tecnologico dedicata al mondo dell’elaborazione e della personalizzazione dell’auto. Il nome non è scelto a caso perché omaggia l’anno di fondazione dell’azienda e richiama una tradizione ultracentenaria fatta di innovazione, passione per la meccanica e partnership con le principali Case automobilistiche. Nei paragrafi seguenti approfondiremo le novità della gamma Magneti Marelli Elaborazioni 1919 nata per offrire a professionisti del settore, preparatori e appassionati, una gamma di componenti tecnici e di design, disponibili presso i rivenditori ufficiali.

QUALITÀ SUPERIORE, PASSIONE ARTIGIANALE

Il vero punto di forza della linea Magneti Marelli Elaborazioni 1919 è la sua filosofia costruttiva, che affonda le radici nel know-how maturato da Marelli nel Motorsport, che consente di migliorare prestazioni e comportamento stradale esaltando il piacere di guida. Ogni prodotto nasce per esaltare le performance, migliorare l’estetica e perfezionare la dinamica di guida, con materiali di prima scelta e una progettazione attenta alla compatibilità con i modelli di auto più diffusi dei principali brand italiani, ad esempio Abarth (500) e Alfa Romeo (MiTo, Giulietta, Tonale, Giulia e Stelvio), oltre ai brand stranieri come Audi (A3), Cupra (Formentor), Ford (Fiesta e Focus), Peugeot (208), Renault (Clio) e Volkswagen (Golf VII serie). In base all’applicazione alcuni accessori sono disponibili anche in versione omologata per uso stradale. Per maggiori dettagli è possibile verificare la gamma e le compatibilità della linea Magneti Marelli Elaborazioni 1919 suddivisa per categoria nei paragrafi seguenti.

MODULI ELETTRONICI E FILTRI ARIA: PIU’ PRESTAZIONI E CONSUMI OTTIMIZZATI

Tra i prodotti di punta della linea Magneti Marelli Elaborazioni 1919 ci sono i moduli elettronici plug & play per il pedale acceleratore e per la centralina motore, entrambi pensati per migliorare le prestazioni e ottimizzare i consumi. La particolarità è che sono facilmente rimovibili e permettono di ripristinare le caratteristiche originarie di funzionamento del propulsore.

I moduli motore, gestibili tramite app permettono di modificare la mappatura del motore direttamente da smartphone, adattandola alle esigenze della situazione e del luogo con incrementi di potenza e coppia fino al 15% senza intervenire sulla centralina originale.

I moduli per il pedale dell’acceleratore eliminano i ritardi nella risposta dell’acceleratore, rendendola più pronta, semplicemente interfacciandosi con il sensore di posizione del pedale originale.

I filtri aria sportivi ottimizzano il flusso d’aria in ingresso e migliorano la risposta all’acceleratore grazie a una struttura che consente una maggiore portata d’aria rispetto alle soluzioni tradizionali favorendo una combustione più efficiente. Inoltre, si possono lavare e riutilizzare con detergenti specifici, conservando le prestazioni filtranti più a lungo rispetto ai filtri tradizionali da sostituire.

COMPORTAMENTO DINAMICO E SOUND PIÙ EMOZIONANTE

Per gli amanti della guida sportiva, la gamma Magneti Marelli Elaborazioni 1919 ha sviluppato componenti per l’assetto e l’impianto frenante:

molle ribassate;

ribassate; ammortizzatori sportivi;

sportivi; dischi e pastiglie ad alte prestazioni;

ad alte prestazioni; distanziali ruota in lega leggera;

Il piacere di guida, però, passa anche dal suono: ecco allora una linea di scarichi sportivi e terminali in acciaio e carbonio, progettati per esaltare la voce del motore e migliorare il deflusso dei gas di scarico, aumentando così anche le prestazioni complessive. Come anticipato, in base alle applicazioni e ai modelli di auto, sono previste versioni omologate all’uso stradale e versioni non omologate ma conformi ai limiti acustici previsti per ogni motore.

ESTETICA E AERODINAMICA: OGNI AUTO DIVENTA “TAILOR-MADE”

La personalizzazione non si ferma alle prestazioni motoristiche perché Magneti Marelli Elaborazioni 1919 offre anche una ricca selezione di componenti estetici e aerodinamici: spoiler, minigonne laterali, diffusori posteriori, lame anteriori e dettagli in fibra di carbonio.

Completano l’offerta i cerchi in lega dal design esclusivo e le lampade retrofit LED e alogene (H1 e H7), per aumentare la visibilità alla guida fino al 150% in più e migliorare al tempo stesso l’estetica del veicolo. L’esperienza di Magneti Marelli Parts & Services assicura che ogni componente sia progettato con attenzione maniacale ai dettagli, per garantire non solo performance e sicurezza, ma anche un look sofisticato e coerente con il design originale dell’auto.

NUOVE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS PER LE OFFICINE INDIPENDENTI

Per le officine IAM (Independent Aftermarket) e i preparatori, la gamma Magneti Marelli Elaborazioni 1919 rappresenta una straordinaria opportunità commerciale. I clienti cercano sempre più spesso soluzioni su misura, affidabili e con la stessa qualità del primo equipaggiamento. Con questa celebrazione storica della sua nascita, Magneti Marelli Parts & Services vuole ridare agli appassionati di tuning la possibilità di personalizzare la propria auto in modo professionale e garantito, con la certezza della qualità Magneti Marelli Parts & Services.