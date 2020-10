Daimler e Waymo: l’accordo per i camion a guida autonoma Livello 4

Daimler investe nei camion a guida autonoma con Waymo: l’accordo punta a commercializzare i Truck per rendere i trasporti più efficienti e sicuri

Daimler e Waymo hanno firmato una partnership strategica per sviluppare la tecnologia SAE L4 di guida autonoma. L’accordo iniziale combinerà la tecnologia di guida automatizzata di Waymo con una versione personalizzata del Truck che Daimler Freightliner Cascadia.

CAMION A GUIDA AUTONOMA: IL LANCIO SUL MERCATO

Waymo vanta oltre un decennio di sperimentazioni con oltre 20 milioni di miglia su strade pubbliche in 25 città degli Stati Uniti e 15 miliardi di miglia in simulazione virtuale. Daimler Trucks North America (è la filiale statunitense di Daimler Trucks che controlla il brand Freightliner) condividerà il suo know how nella produzione di veicoli commerciali. Sia Waymo che Daimler Trucks condividono l’obiettivo comune di migliorare la sicurezza stradale e l’efficienza delle flotte. Il Truck Freightliner Cascadia a guida autonoma personalizzato con la tecnologia Waymo, sarà disponibile inizialmente per i clienti negli Stati Uniti nei prossimi anni. Successivamente Waymo e Daimler Trucks intendono studiare l’espansione ad altri mercati e marchi nel prossimo futuro.

TESLA E DAIMLER NEI TEST DI GUIDA AUTONOMA DEI TRUCK

Martin Daum, presidente del consiglio di amministrazione di Daimler Truck AG spiega che: “Daimler Trucks è un pioniere dell’autotrasporto automatizzato. Negli ultimi anni abbiamo compiuto progressi significativi sulla nostra roadmap globale per portare su strada camion altamente automatizzati prodotti in serie”. Daimler sostiene che con questa partnership strategica con Waymo sarà compiuto un altro passo importante verso questo obiettivo. Con Uber Otto fuori dai giochi, Daimler divide il terreno di test con Tesla e il suo Semi elettrico.

PERCHE’ I CAMION A GUIDA AUTONOMA?

“La combinazione tra trasporti più efficienti su strada e la visione degli operatori di flotte per camion altamente automatizzati, è ciò che alimenta la nostra incessante ricerca dell’innovazione”, spiega Roger Nielsen, membro CDA di Daimler Truck AG. “Stiamo spingendo verso soluzioni ingegneristiche per aumentare la sicurezza e aiutare i nostri clienti a migliorare l’efficienza aziendale. L’accordo di collaborazione con Waymo, ci permetterà di fornire ai nostri clienti una scelta tra le migliori soluzioni”. John Krafcik, CEO, Waymo: “Abbiamo la massima considerazione per le capacità ingegneristiche di Daimler. Non vediamo l’ora di implementare Waymo Driver e migliorare la sicurezza stradale e l’efficienza della logistica nel mondo“.