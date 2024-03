Svezia: 30 mila ruote perse in 1 anno dopo il cambio gomme

Durante la Giornata dell’industria degli pneumatici 2024 a Stoccolma, l’associazione svedese Svenska Fordonsbranschen ha rivelato dati inaspettati e che probabilmente sono poco conosciuti. Ogni anno, circa 30.000 ruote vengono perse dagli automobilisti in Svezia. Questo fenomeno, paradossalmente, si verifica principalmente durante il periodo del cambio gomme stagionale, portando a circa 900 incidenti stradali all’anno. Vediamo perché succede secondo gli esperti svedesi.

30 MILA RUOTE PERSE IN UN ANNO: L’INDAGINE IN SVEZIA

Secondo l’indagine condotta su 5.000 automobilisti, la perdita delle ruote contribuisce a un numero significativo di incidenti stradali in tutto il Paese. Sono i dati commentati dall’associazione svedese Svenska Fordonsbranschen che rappresenta le officine indipendenti e fa parte di AFCAR Europe. I risultati del sondaggio presentati dal Consiglio svedese per la sicurezza degli pneumatici, sollevano un problema di sicurezza stradale di cui molti automobilisti potrebbero non essere consapevoli. Un dato sorprendente evidenziato nel rapporto è che la perdita delle ruote non dipende significativamente dal fatto che il cambio gomme venga effettuato in officina o in fai da te. In questo articolo abbiamo chiarito quando è consentito in Italia cambiare le gomme auto da soli.

LA CAUSA DELLE RUOTE CHE SI STACCANO DURANTE LA GUIDA

Mattias Hjort, responsabile della ricerca presso il Road and Traffic Research Institute, ha sottolineato che non esiste una grande differenza nel numero di incidenti a seconda del luogo in cui avviene il cambio gomme. Una possibile spiegazione potrebbe essere la disattenzione nel controllo del serraggio delle ruote dopo il cambio gomme. Il rapporto suggerisce che tale controllo dovrebbe essere effettuato entro un intervallo di km dopo il cambio gomme, ma sembra che questo passaggio venga spesso trascurato dagli automobilisti e dagli operatori delle officine.

Dennis Alexis, segretario generale dell’organizzazione Scandinavian Tire & Rim Organization Generalsekreterare, ha spiegato che questo rischio possa essere maggiore durante il cambio gomme stagionale. Poiché i centri di installazione gomme sono sottoposti a un picco di lavoro durante questo periodo, il che potrebbe compromettere la qualità del lavoro svolto di verifica.

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI DOPO IL CAMBIO RUOTE

Anche gli automobilisti dovrebbero essere consapevoli dell’importanza di un adeguato serraggio delle ruote dopo il cambio gomme. Le officine degli pneumatici, d’altro canto, devono assicurarsi di adottare procedure rigorose e di garantire un controllo accurato per prevenire incidenti dovuti alla perdita delle ruote. Ecco alcune indicazioni dell’Organizzazione scandinava pneumatici e cerchi STRO riguardo al serraggio delle ruote auto, che valgono anche quando si cambia la ruota bucata con quella di scorta: