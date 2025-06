Pirelli Cyber Tyre, in Puglia il progetto per il monitoraggio strade

Pirelli mette in campo la tecnologia Cyber Tyre in Puglia siglando un accordo con la Regione per la sicurezza stradale che passa attraverso la manutenzione delle infrastrutture per prevenire incidenti e danneggiamenti dei veicoli. Il progetto prevede l’implementazione di un avanzato sistema di monitoraggio della rete stradale regionale, volto a creare una mappatura in tempo reale dello stato di salute delle strade pugliesi. Si tratta di una prima assoluta che vede coinvolta Pirelli con un sistema che coniuga le più sofisticate tecnologie digitali sviluppate dall’azienda italiana.

CYBER TYRE E TELECAMERE INTELLIGENTI PER MONITORARE LE STRADE IN PUGLIA

Il cuore tecnologico del progetto è rappresentato dalla sinergia tra due innovazioni all’avanguardia: Pirelli Cyber Tyre e la tecnologia visiva Univrses. Cyber Tyre è un sistema integrato hardware e software che utilizza sensori installati all’interno del battistrada dello pneumatico. Questi sensori rilevano informazioni preziose sul manto stradale, come rugosità, usura e irregolarità. A supporto, Univrses offre un monitoraggio visivo della carreggiata e della segnaletica stradale tramite telecamere montate a bordo dei veicoli.

LA FLOTTA “CYBER” DELLA REGIONE PUGLIA

A partire da luglio, entreranno in funzione i primi veicoli della flotta della Regione Puglia, equipaggiati con il sistema integrato Pirelli-Univrses. I dati raccolti verranno trasmessi in tempo reale a un cloud centralizzato, dove verranno analizzati e resi disponibili su dashboard digitali. Queste informazioni consentiranno agli uffici tecnici regionali di intervenire in modo più efficiente e programmato, riducendo i costi e migliorando la qualità delle infrastrutture viarie. I mezzi utilizzati per la sperimentazione sono stati forniti da Ayvens, azienda di riferimento nel settore del noleggio a lungo termine e della gestione di flotte aziendali.

UN ECOSISTEMA DIGITALE CHE NASCE A BARI

L’accordo con la Regione Puglia si inserisce in una collaborazione più ampia già avviata da Pirelli con il territorio pugliese. Nel 2022, a Bari, è stato inaugurato il Digital Solutions Center (DSC), una software factory interamente dedicata all’innovazione digitale, al servizio dello sviluppo di tecnologie avanzate applicate alla mobilità sostenibile.

Il DSC rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione tra pubblico e privato, con il coinvolgimento attivo del mondo accademico pugliese, in particolare dell’Università di Bari e del Politecnico. Grazie a questi partenariati, sono già stati avviati progetti pionieristici in ambito di smart manufacturing e intelligenza artificiale applicata alla progettazione degli pneumatici.

PROGETTO SCALABILE SULLA RETE DI AUTOSTRADE E STRADE NAZIONALI

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottolineato con orgoglio il valore strategico dell’accordo: “La tecnologia può salvare delle vite. Questo progetto ci permetterà di avere una sorta di termometro sullo stato delle nostre strade, unendo innovazione e sicurezza senza alcun onere economico per la Regione”. Emiliano ha anche ricordato il ruolo chiave della Puglia come terra fertile per l’innovazione e la sperimentazione, valorizzando le eccellenze del territorio e il talento dei giovani pugliesi.

Anche Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, ha ribadito il significato strategico della collaborazione: “La Puglia sta diventando per Pirelli un centro di competenza digitale di livello internazionale. Il Cyber Tyre è una delle nostre tecnologie di punta per una mobilità connessa e sostenibile, e la Regione Puglia è parte attiva in questo processo di trasformazione”.

Questo progetto pilota si affianca ad altre iniziative già in corso da parte di Pirelli, come la collaborazione con Movyon – società del Gruppo Autostrade per l’Italia – per il monitoraggio delle infrastrutture autostradali. L’obiettivo di lungo termine è creare una rete stradale intelligente e sostenibile, capace di prevenire rischi, ottimizzare i costi pubblici e ridurre l’impatto ambientale.