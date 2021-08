Continental: plastica riciclata per la produzione di pneumatici dal 2022

La plastica riciclata delle bottiglie PET diventa materiale prezioso per la produzione di pneumatici Continental: ecco come

Continental ha annunciato che la plastica riciclata delle bottigliette in PET sarà utilizzata nella produzione degli pneumatici dal 2022. Una novità che rientra tra le iniziative di salvaguardia dell’ambiente e delle risorse attraverso l’impiego di poliestere riciclato. Ecco come saranno le gomme Continental prodotte con plastica riciclata.

PLASTICA RICICLATA PER GLI PNEUMATICI AUTO CONTINENTAL

Il filato di poliestere riciclato sarà ottenuto dalle diffusissime bottiglie di polietilene tereftalato (PET) mediante un processo meccanico. Il filamento ottenuto – spiega Continental – ha la stessa qualità del PET vergine: è stabile e particolarmente adatto per la produzione degli pneumatici grazie alla resistenza alla rottura, tenacità e stabilità termica. Sarà utilizzato nella costruzione della carcassa dello pneumatico per sostituire completamente il poliestere convenzionale. Insieme al suo partner e fornitore specialista in fibre e tessuti, Continental ha sviluppato una tecnologia speciale per riciclare le bottiglie in PET senza passaggi chimici intermedi. Questi erano in precedenza necessari per rendere il filato di poliestere funzionale agli elevati requisiti meccanici. Ecco come avviene la trasformazione.

DALLE BOTTIGLIE IN PET AGLI PNEUMATICI CONTINENTAL

Il processo attraverso cui una bottiglia in PET diventa un materiale ad alte prestazioni per gli pneumatici Continental viene detto di upcycling. Le bottiglie vengono prima selezionate, poi separate dai tappi e infine pulite meccanicamente. Dopo la triturazione meccanica vengono fuse e sono ottenuti i granulati. Questo passaggio è seguito dalla polimerizzazione allo stato solido e da un processo di filatura modificato. “Il nostro processo di produzione modificato ci consente di ottenere filati di poliestere per la costruzione di pneumatici da bottiglie in PET senza alcun processo di polimerizzazione da monomeri”, spiega il dott. Derren Huang, capo della ricerca e sviluppo presso il fornitore di Continental.

OGNI PNEUMATICO CONTINENTAL CONTIENE 15 BOTTIGLIE RICICLATE

Il poliestere convenzionale è stato a lungo utilizzato come materiale nella produzione di pneumatici per auto perché mantiene la sua forma anche sotto carichi e temperature elevate. Quindi garantisce sicurezza a tutte le velocità di guida. L’utilizzo di PET riciclato consente di preservare risorse preziose nella costruzione di pneumatici. Uno pneumatico tradizionale per autovetture è costituito da circa 400 grammi di filato di poliestere equivalenti a più di 60 bottiglie in PET riciclate per 4 pneumatici auto.