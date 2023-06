MG presenta la Cyberster, arrivano le sportive elettriche

MG ha ufficializzato il suo ritorno nel segmento delle sportive e lo farà in grande stile, con più di un modello e saranno tutti 100% EV. La prima sarà la nuova MG Cyberster, una rivoluzionaria sportiva elettrica che farà il suo debutto al Festival of Speed ​​di Goodwood 2023. Durante l’evento, la due posti elettrica affronterà l’iconica salita, mostrando le sue prestazioni. La Cybester farà da apripista per le altre novità MG elettriche prossime al lancio.

MG TORNA ALLE SPORTIVE, A GOODWOOD DEBUTTA LA CYBERSTER ELETTRICA

Lo stand MG al Festival of Speed ​​di Goodwood 2023 sarà il luogo in cui gli spettatori potranno ammirare da vicino la nuova due posti cabrio Cyberster. Debutta con uno stile che combina il design contemporaneo con un tocco distintivo che richiama la ricca storia di MG come costruttore di auto sportive. “Siamo estremamente felici che MG Motor torni a Goodwood quest’estate e onorati che abbia scelto il Festival of Speed per presentare al pubblico la nuovissima MG Cyberster”, ha dichiarato il Duca di Richmond.

LE NOVITA’ MG CHE SARANNO PRESENTATE A GOODWOOD

La Cyberster sarà esposta nello stand MG, ma ci sarà una seconda vettura che prenderà parte allo spettacolo salendo sulla collina due volte al giorno per tutta la durata dell’evento. I visitatori avranno così l’opportunità di ammirare questa sportiva elettrica in azione, apprezzandone le prestazioni e l’agilità mentre affronta la sfida della salita hill-climb tra le più note al mondo. Poi nel 2024 MG festeggia il centenario e per l’occasione non ci sarà solo la Cybester nella gamma auto MG per l’Europa a celebrare l’anniversario. Le altre due novità di cui non sono ancora stati rivelati ulteriori dettagli sono:

un prototipo di progettazione e costruzione britannica identificato dal codice EX4 ;

di progettazione e costruzione britannica identificato dal codice ; una seconda sportiva elettrica MG che sarà disponibile sul mercato europeo entro l’estate.

MG AL FESTIVAL OF SPEED DI GOODWOOD 2023: “UN RITORNO EMOZIONANTE”

Guy Pigounakis, Direttore Commerciale di MG Motor UK ha dichiarato: “Siamo entusiasti di tornare al Festival of Speed. La Cyberster segna il tanto atteso ritorno di MG alla produzione di auto sportive e siamo pronti per il futuro entusiasmante che promette questa EV ad alte prestazioni e tecnologicamente avanzata. Sono previsti altri due debutti a testimoniare il desiderio di MG di creare auto elettriche dal forte coinvolgimento emozionale”.