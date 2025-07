Auto sotto i 4 metri: quali sono in vendita nel 2025?

Le auto di piccole dimensioni hanno sempre rappresentato una scelta ideale per chi vive in città, grazie alla loro praticità, agilità e facilità di parcheggio. Tuttavia, negli ultimi anni, il mercato automobilistico ha visto una progressiva riduzione dell’offerta di vetture sotto i 4 metri di lunghezza, a favore di SUV e crossover di dimensioni maggiori. Questo cambiamento è guidato dalla domanda di veicoli più spaziosi e dalla maggiore redditività per le case automobilistiche, ma per i consumatori ha rappresentato un danno. Le citycar, infatti, non solo sono più economiche per il prezzo e per la gestione, ma rispondono perfettamente alle esigenze di chi deve affrontare il traffico urbano e trovare parcheggio in spazi ristretti. Nel 2025, sebbene ridotto a una nicchia, il segmento delle auto sotto i 4 metri include ancora modelli interessanti per chi cerca praticità e costi contenuti, scopriamo quali sono.

UN MERCATO IN CONTRAZIONE: IL DECLINO DELLE CITYCAR

Negli ultimi anni, il segmento delle auto sotto i 4 metri ha subito una contrazione significativa. Marchi storici come Smart hanno abbandonato modelli iconici come la Fortwo, lunga appena 2,69 metri, per concentrarsi su SUV elettrici più grandi, come la Smart #1, che supera i 4,40 metri. Allo stesso modo, vetture come la Citroën C1 e la Peugeot 108 sono uscite di produzione, lasciando spazio a modelli più grandi o a B-SUV. Questo trend è guidato dalla minore redditività delle citycar, che offrono margini di profitto ridotti rispetto a SUV e crossover. Inoltre, le nuove normative di sicurezza europee hanno imposto requisiti più stringenti, aumentando i costi di produzione per le auto più piccole. Tuttavia, per molti automobilisti italiani, le citycar restano la soluzione ideale per muoversi agevolmente in città congestionate come Roma o Milano, dove trovare parcheggio è una sfida quotidiana. La loro maneggevolezza e i consumi ridotti le rendono anche una scelta sostenibile, soprattutto in versione ibrida o elettrica

I VANTAGGI DELLE AUTO SOTTO I 4 METRI

In effetti le auto sotto i 4 metri offrono numerosi vantaggi che le rendono ancora molto appetite dai consumatori. In primo luogo, il loro costo d’acquisto è generalmente inferiore rispetto a quello di SUV o berline più grandi: modelli come la Fiat Panda o la Kia Picanto partono da prezzi di poco superiori ai 15.000 euro, spesso ulteriormente ridotti grazie agli incentivi delle Case automobilistiche. Inoltre, queste vetture garantiscono consumi contenuti, con motorizzazioni ibride o GPL che permettono di risparmiare sul carburante, un aspetto cruciale in un periodo di prezzi elevati. La loro compattezza facilita le manovre in città e il parcheggio in spazi ristretti, un vantaggio inestimabile per chi vive in aree urbane. Non meno importante, molte citycar moderne come la Hyundai i10 o la Fiat 500 offrono tecnologie avanzate, rendendole competitive anche in termini di comfort e connettività. Questi modelli continuano quindi a rispondere alle esigenze di chi cerca un’auto pratica e accessibile.

AUTO SOTTO I 4 METRI: I MODELLI DISPONIBILI NEL 2025

Nonostante la contrazione del segmento, nel 2025 sono ancora disponibili in Italia diverse auto sotto i 4 metri, perfette per la mobilità urbana. Di seguito, una lista aggiornata dei principali modelli in vendita, con i prezzi, le dimensioni e le caratteristiche principali: