La Croazia è una classica meta turistica delle vacanze degli italiani grazie alle splendide città costiere che hanno un forte appeal durante la stagione estiva e possono essere raggiunte facilmente dal nostro Paese. Se prevedete di andarci in auto, informatevi in anticipo su quanto costa l’autostrada in Croazia e come si paga, in modo da farvi un’idea sui costi del viaggio. Ricordiamo che dal 2023 il Paese balcanico ha introdotto l’euro al posto della kuna locale, facilitando i pagamenti.

QUALI SONO LE AUTOSTRADE IN CROAZIA?

Prima di capire quanto costano le autostrade in Croazia, vediamo quali sono, dove portano e come identificarle.

A1 Dalmatina: Zagabria – Spalato – Dubrovnik;

A2 Zagorska autocesta: Zagabria – Macelj;

A3 Posavska autocesta: Bregana – Zagabria – Lipovac;

A4 Varaždinska autocesta: Zagabria – Goričan;

A5 Slavonska autocesta: Beli Manastir – Osijek – confine bosniaco;

A6 Primorsko-goranska autocesta: Rijeka (Fiume) – Bosiljevo;

A7 Kvarnerska autocesta: Rupa – Matulji – Diračje – Orehovica – Šmrika;

A8 Istarski ipsilon: Kanfanar – Matulji;

A9 Istarski ipsilon: Umago – Pola;

A10 Neretvanska autocesta: confine bosniaco – Ploče;

A11 Sisačka autocesta: Zagabria – Sisak.

I cartelli stradali che riguardano le autostrade sono di colore verde, esattamente come in Italia. Come avrete intuito, in lingua croata autostrada si dice ‘autocesta‘.

GUIDARE IN CROAZIA: LIMITI DI VELOCITÀ, ALCOOL, DROGHE, MULTE E ALTRE INFORMAZIONI

I limiti di velocità in Croazia sono analoghi a quelli in vigore nel nostro Paese, pertanto sulle autostrade la velocità massima è di 130 km/h. Nei centri urbani il limite è invece fissato a 50 km/h, salvo diversa indicazione in zone a elevato traffico pedonale come nei pressi di scuole e ospedali. Lungo le strade extraurbane vige il limite di 90 km/h

In Croazia il limite tollerato per i livelli di alcool nel sangue è di 0.5 g/litro, limite che si riduce a zero per i driver professionisti (camionisti, tassisti e autisti di bus e pullman per fare qualche esempio). Tolleranza zero anche per i guidatori con età inferiore a 24 anni. (Conosci tutti gli effetti dell’alcool alla guida? scoprili qui).

È fatto divieto assoluto di guidare in Croazia sotto l’effetto di stupefacenti o farmaci con effetti psicotropi e narcotizzanti. Le pattuglie della polizia possono richiedere test per rilevare l’assunzione di stupefacenti e in caso positivo è prevista la confisca del mezzo, il ritiro della patente e pesanti sanzioni economiche.

Nelle zone costiere croate le sanzioni per le infrazioni al codice della strada sono piuttosto severe, la polizia può richiedere il pagamento delle multe in contanti al momento della contestazione dell’infrazione. Eventualmente la multa può essere pagata entro 8 giorni presso gli sportelli bancari e postali, per gli stranieri è previsto l’eventuale ritiro del passaporto fino al saldo della sanzione.

In Croazia i bambini di età compresa tra 2 e 5 anni devono viaggiare sui sedili posteriori e assicurati a seggiolini adeguati al loro peso ed altezza. I minori di 2 anni possono viaggiare sul sedile anteriore su un seggiolino posto in posizione opposta al senso di marcia e con l’airbag passeggero disattivato. I minori di 12 anni non possono viaggiare sul sedile del passeggero anteriore senza un adeguato supporto.

Infine se viaggiate in Croazia con animali da compagnia al seguito, questi devono possedere il passaporto europeo e devono essere contrassegnati con un tatuaggio leggibile o essere dotati di microchip.

AUTOSTRADA IN CROAZIA: COSTO E PAGAMENTO

Tutte le autostrade in Croazia prevedono il pagamento di un pedaggio, compreso il tunnel che collega Fiume e l’Istria, la strada fra Delnice e Fiume e il ponte che porta all’isola di Krk. Sono invece gratuite le superstrade. Il pagamento del pedaggio può essere effettuato al casello di arrivo in contanti o con carta di credito (funziona quindi come in Italia, contrariamente alla Slovenia che richiede la vignetta). Dall’anno scorso il Telepass europeo funziona anche in Croazia, per cui se possedete questo dispositivo potete pagare le autostrade croate con il sistema di telepedaggio usando gli appositi varchi.

In alternativa potete usare l’Electronic toll collection (ETC), un trasmettitore (transponder) che costa 15 euro e fa risparmiare circa il 20% sui pedaggi. È ricaricabile e non ha limiti di tempo. Il trasmettitore è disponibile presso la società autostradale croata HAC e presso alcune stazioni di pedaggio.

Per quanto riguarda le tariffe autostradali in Croazia, i prezzi sono compresi tra i 6 ed i 32 euro in base alla tratta. Tuttavia possono essere applicati pedaggi speciali per l’uso di tunnel e ponti, con prezzi compresi tra i 3 ed i 6 euro.