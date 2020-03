Proroga Esami Patente per Coronavirus: i termini per sostenere le prove

Il Ministero ha emanato il Decreto di proroga esami Patente per Coronavirus: ecco le indicazioni e i termini per sostenere le prove e la scadenza del foglio rosa

La sospensione degli esami di guida per il rischio di contagio da Coronavirus ha richiesto un provvedimento del Ministero dei Trasporti sulla proroga dei termini per gli esami di teoria e pratica per la patente. Ecco il decreto che stabilisce le nuove scadenze e la durata del foglio rosa per esercitarsi, i termini per prenotare e sostenere l’esame patente. Nell’ambito dello stesso provvedimento, il MIT, dispone anche la proroga alla scadenza della Carta di qualificazione del conducente e dei certificati trasporto merci pericolose.

PROROGA TERMINI PRENOTAZIONE ESAME PATENTE

Con l’estensione della zona rossa a tutta l’Italia, la sospensione degli esami presso gli uffici della Motorizzazione ha di fatto bloccato gli esami con i quiz patente di teoria e le prove pratiche per il conseguimento delle patenti. Il Decreto del Ministero dei Trasporti estende i tempi per sostenere gli esami rispetto ai 6 mesi standard previsti dagli articoli 121 e 122 del Codice della Strada. Per chi non ha potuto sostenere le prove e gli esami patente in scadenza entro il 30 aprile 2020, il Ministero ha prorogato il termine dei 6 mesi. L’esame patente quindi si potrà fare “senza necessità di presentare un’ulteriore istanza, entro il 30 giugno 2020, previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile”.

VALIDITA’ E SCADENZA DEL FOGLIO ROSA PROLUNGATI

Il Decreto di proroga degli esami patente, rinvia anche la scadenza del foglio rosa nell’evidente impossibilità ad esercitarsi alla guida per chi deve fare l’esame pratico patente. “Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Sulle predette autorizzazioni, sarà annotato, a cura del competente Ufficio Motorizzazione civile, l’indicazione “AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020”.

VALIDITA’ E SCADENZA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

Nell’ambito della proroga termini degli esami patente e scadenza del foglio rosa, il Ministero dei Trasporti ha predisposto anche lo slittamento della scadenza delle Carta di qualificazione del conducente e dei certificati trasporto merci pericolose. “Le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020. Entrambi sono prorogati, per il trasporto sull’intero territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020”. Un provvedimento importante, se si considera che le attività di primaria necessità e assistenziali si reggono in piedi anche grazie al settore dell’autotrasporto attualmente in piena attività.