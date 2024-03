Tunnel sottomarino Genova: caratteristiche, tempi e costi

Sono partiti in via ufficiale i lavori a cura di Autostrade per l’Italia del Tunnel subportuale di Genova, il primo tunnel sottomarino mai realizzato in Italia e il più grande in Europa. L’inaugurazione, alla presenza tra gli altri di Salvini, Piantedosi, Toti e Bucci, nonché della presidente e dell’AD di ASPI, è stata l’occasione per sottolineare l’importanza dell’infrastruttura, definita un’eccellenza dell’ingegneria italiana, che rappresenta un’opera strategica per migliorare la circolazione nella città di Genova insieme al Terzo Valico, al nodo ferroviario e alla nuova Diga portuale. Scopriamo nel dettaglio le caratteristiche del Tunnel sottomarino di Genova con i tempi dei lavori e i costi.

TUNNEL SOTTOMARINO DI GENOVA: PERCHE È IMPORTANTE?

Con l’apertura al traffico del Tunnel sottomarino di Genova si potranno risparmiare più di 1 milione di ore di viaggio ogni anno, con ricadute positive anche in termini ambientali. La città conquisterà inoltre 10 ettari di nuovi parchi urbani in superficie, a beneficio delle comunità. Il progetto del tunnel, infatti, nasce come un vero e proprio piano di riqualificazione urbanistica, oltre che trasportistica, ponendosi l’obiettivo di contribuire al rafforzamento della rete del verde urbano, andando a ricucire aree fortemente antropizzate con la realizzazione di tre nuovi parchi pubblici e di percorsi ciclopedonali in grado di valorizzare le costruzioni preesistenti.

TUNNEL SUBPORTUALE DI GENOVA: CARATTERISTICHE DELL’INFRASTRUTTURA

Il progetto del Tunnel subportuale di Genova, definito grazie al contributo delle istituzioni territoriali sulla base del masterplan di Genova redatto dallo Studio Renzo Piano e sotto la supervisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è espressione della sinergia tra le aziende del Gruppo ASPI, a partire da Tecne, società di ingegneria che ne ha curato la progettazione, fino ad Amplia, l’azienda di costruzioni che curerà la prima fase di lavorazioni.

Dopo le opere propedeutiche già iniziate nel corso del 2023, l’avvio dei lavori veri e propri nel cantiere sito nel quartiere di San Benigno contempla prima di tutto la demolizione del grande capannone industriale CSM da parte di due gigantesche gru con pinze, aprendo così alla città un’area di oltre 25.000 metri quadri nella quale verrà ricavato l’imbocco Ovest del tunnel, da cui partiranno gli scavi.

Con un tracciato lungo 3,4 km costituito da due gallerie principali separate, una per ogni direzione di marcia, del diametro esterno di scavo di circa 16 metri, che scorreranno a una profondità massima di -45 metri nell’area di bacino portuale, attraversando il Porto Antico, il progetto del tunnel sottomarino di Genova si pone ai primi posti nel mondo tra i tunnel sottomarini per dimensione del diametro di scavo. Alla fine le due gallerie collegheranno San Benigno con i quartieri orientali di Genova e in particolare con viale Brigate Partigiane.

TUNNEL SOTTOMARINO DI GENOVA: TEMPI DI REALIZZAZIONE E COSTI

Se tutto va bene (gli scongiuri sono ben accetti) il Tunnel sottomarino di Genova sarà inaugurato ad agosto del 2029, dopo poco più di cinque anni di lavori. Agosto tra l’altro è un mese non banale nella storia del capoluogo ligure, ricorrendovi l’anniversario della tragedia del Ponte Morandi. In realtà la realizzazione del Tunnel subportuale è in qualche modo legata a quel tragico evento perché il progetto fa parte dell’elenco delle opere compensative stabilite a carico di Autostrade per l’Italia dopo il crollo del viadotto. A questo proposito il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha dichiarato che sarà giusto dedicare il nuovo tunnel alle 43 vittime del Ponte Morandi, anche perché da quel terribile evento tutti hanno finalmente imparato quanto sia importante investire nella manutenzione delle infrastrutture e realizzarne di nuove ed efficienti.

Per quanto riguarda infine i costi, la costruzione del Tunnel sottomarino di Genova prevede un investimento di circa 1 miliardo di euro. L’AD di ASPI Roberto Tomasi ha spiegato che Il tunnel rappresenta una nuova grande sfida per l’azienda, trattandosi di un’opera complessa e del prototipo di un nuovo modo di pensare le infrastrutture, guardando alla mobilità del domani: “Un’opera che rimette l’ingegneria al centro della scena nazionale e che costituisce una risposta concreta all’esigenza di coniugare la mobilità su gomma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale“.