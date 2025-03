Sciopero aerei 8 marzo 2025: orari e voli garantiti

Sabato nero per i trasporti a causa dello sciopero generale nazionale del personale dipendente pubblico e privato che nella stessa giornata fermerà sia i treni che gli aerei. L’astensione dei lavoratori del comparto aereo è prevista dalle 0:01 alle 23:59 di sabato 8 marzo, causando potenziali ritardi e cancellazioni dei voli (l’impatto effettivo sarà determinato dalla percentuale di adesione del personale allo sciopero indetto da USI-CIT). Continua a leggere per trovare tutte le informazioni sullo sciopero degli aerei dell’8 marzo 2025 con gli orari delle fasce di garanzia e la lista dei voli garantiti, ove disponibile.

SCIOPERO AEREI 8 MARZO 2025: I VOLI GARANTITI

ENAC, Ente nazionale aviazione civile, in merito allo sciopero dell’8 marzo che interessa per 24 ore il personale del comparto aereo, ricorda che durante le agitazioni sindacali ci sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.

Dev’essere inoltre assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero, di tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali, nonché dei voli internazionali con orario stimato non oltre 30 minuti dall’inizio dello sciopero stesso.

È garantita anche la partenza di:

tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

SCIOPERO 8 MARZO 2025: VOLI CANCELLATI ITA AIRWAYS E ALTRE COMPAGNIE

La compagnia nazionale ITA Airways potrebbe comunicare nelle prossime ore la lista degli eventuali voli nazionali e internazionali cancellati a causa dello sciopero dell’8/3 del personale del comparto aereo nell’ambito dello sciopero generale.

I viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero sono invitati a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito della compagnia aerea nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. In caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, possono cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre 5 giorni chiamando il numero +39 06.85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

Per quanto riguarda invece le altre compagnie aeree, come loro abitudine Ryanair, Easyjet, Volotea e ulteriori operatori low cost non comunicano in anticipo la lista degli eventuali voli soppressi ma invieranno le informazioni direttamente agli utenti tramite email, sms o app.

SCIOPERO VOLI 8 MARZO 2025: CONSIGLI PER I VIAGGIATORI

Per affrontare al meglio lo sciopero dei voli e ridurre i disagi, è fondamentale:

contattare la compagnia aerea prima di partire e verificare lo stato del proprio volo per eventuali cancellazioni o modifiche a causa dello sciopero;

arrivare in anticipo in aeroporto perché potrebbero esserci rallentamenti nelle procedure di check-in e nei controlli di sicurezza a causa dell’agitazione legata allo sciopero;

monitorare gli aggiornamenti consultando i siti ufficiali degli aeroporti e delle compagnie aeree per ricevere informazioni in tempo reale su voli cancellati e in ritardo.

Ricordiamo che durante uno sciopero degli aerei, incluso quello dell’8 marzo 2025, i passeggeri sono tutelati e hanno diritti fondamentali, tra cui l’assistenza e il rimborso delle spese sostenute. Non è invece previsto il risarcimento.

Più precisamente, in caso di sciopero aerei e cancellazione del volo, la compagnia aerea è obbligata a proteggere il passeggero su un volo alternativo e a rimborsare il costo del volo cancellato. Inoltre, se il passeggero decide di acquistare un nuovo volo o un biglietto del treno per raggiungere la destinazione finale, la compagnia aerea deve rimborsare anche la differenza di prezzo. Se il volo cancellato non può essere riprotetto lo stesso giorno, la compagnia è tenuta a fornire vitto e alloggio. In caso di sciopero, se ci sono spostamenti imprevisti verso un altro aeroporto, la compagnia deve coprire anche queste spese extra. Per ulteriori informazioni rimandiamo al Regolamento CE N. 261/2004 inerente i diritti dei passeggeri dell’Unione Europea in caso di negato imbarco, volo in ritardo o cancellato.