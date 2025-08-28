Sciopero 6 settembre 2025 degli aerei: i voli cancellati

Finita la tregua agostana, il 6 settembre 2025 l’ennesimo sciopero degli aerei dell’anno creerà nuovi disagi ai viaggiatori e con l’aggravante che lo farà durante il sabato, giornata solitamente dedicata alle partenze. Inoltre le agitazioni sindacali sono ben più di una, sia a livello nazionale che locale, e potrebbero fermare i voli anche per l’intera giornata. Alla luce delle notizie in nostro possesso, scopriamo tutte le informazioni sullo sciopero degli aerei del 6 settembre 2025, con gli orari dello stop e i voli cancellati e garantiti.

CHI SCIOPERA IL 6 SETTEMBRE 2025?

Sabato 6 settembre 2025 sono previste diverse astensioni dal lavoro nel comparto aereo ma tutte impattanti, soprattutto considerando che uno sciopero coinvolge direttamente, e per 24 ore, una delle compagnie aeree più frequentate nel nostro Paese, specie nel periodo estivo. Ecco l’elenco delle varie agitazioni:

personale dipendente società del trasporto aereo – proclamato da Fast-Confsal (4 ore dalle 12:00 alle 16:00);

personale società Aviation Services aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino – proclamato da Ugl-Ta (4 ore dalle 12:00 alle 16:00);

personale società Aviation Services aeroporto di Catania – proclamato da Ugl-Ta (4 ore dalle 12:00 alle 16:00);

personale società Consulta aeroporti di Pisa e Firenze – proclamato da Cub Trasporti/Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl-Ta/Usb (4 ore dalle 12:00 alle 16:00);

personale società Dussmann Service addetta a pulizie aeroporto di Milano Malpensa – proclamato da Adl Varese/Filcams-Cgil (4 ore dalle 12:00 alle 16:00);

personale società Sacal aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria – proclamato da Ugl-Ta (4 ore dalle 12:00 alle 16:00);

personale navigante società EasyJet – proclamato da Usb Lavoro Privato ( 24 ore dalle 00:00 alle 23:59 ; solo per i voli da/per Catania dalle 12:00 alle 16:00);

– proclamato da Usb Lavoro Privato ( ; solo per i voli da/per Catania dalle 12:00 alle 16:00); personale società Swissport Italia aeroporto di Milano Linate – proclamato da Uilt-Uil (24 ore; solo per i voli da/per Catania dalle 12:00 alle 16:00).

Quindi il momento caldo dello sciopero sarà proprio a metà giornata, dalle 12 alle 16 di sabato 6, quando probabilmente si concentra il maggior numero di arrivi e partenze. I disagi interesseranno tutti gli aeroporti e a maggior ragione gli scali di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate, Milano Malpensa, Catania, Pisa, Firenze, Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria, dove alle agitazioni sindacali nazionali si aggiungeranno altre a livello locale, ferma restando l’applicazione delle fasce di garanzia e il regolare svolgimento dei cosiddetti voli indispensabili.

VOLI GARANTITI SCIOPERO 6 SETTEMBRE 2025

Ricordiamo infatti che in occasione degli scioperi nel settore aereo, l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) individua un elenco di voli considerati ‘indispensabili’ e che vanno dunque effettuati a prescindere da eventuali agitazioni.

Vengono inoltre sempre attivate le fasce orarie di tutela dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, durante le quali i voli sono regolari.

Devono essere anche assicurati:

tutti i voli di stato, militari, d’emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso;

tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero;

l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

l’arrivo a destinazione dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero;

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali;

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana;

tutti i voli di collegamento con le isole italiane che hanno un’unica frequenza giornaliera.

Oltre ai voli sopraindicati, verranno autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

SCIOPERO AEREI 6 SETTEMBRE 2025: VOLI CANCELLATI

In previsione dello sciopero di sabato 6 settembre, ITA Airways pubblicherà nei prossimi giorni la lista dei voli eventualmente cancellati. Ricordiamo che in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, i passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) chiamando il numero +39 06.85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

Come loro consuetudine, le compagnie low cost (Ryanair, Volotea, Wizz, la stessa EasyJet, ecc.) non pubblicano una lista dei voli cancellati ma contatteranno direttamente i clienti, per SMS o email, comunicando eventuali modifiche o cancellazioni.