Sciopero 5 febbraio 2025 di Trenord: tutti i treni cancellati

Si prospetta un inizio mese da incubo per i trasporti in Lombardia e nelle regioni limitrofe a causa dello sciopero del 5 febbraio 2025 di Trenord, che avrà ripercussioni anche sui collegamenti aeroportuali da e per lo scalo di Milano Malpensa. Dato che lo sciopero cade prevalentemente di mercoledì saranno per fortuna attivate le fasce orarie di garanzia. Scopriamo gli orari e i treni garantiti e cancellati.

SCIOPERO 5 FEBBRAIO 2025 TRENORD: INFO SU ORARI E FASCE DI GARANZIA

Lo sciopero del personale di Trenord, proclamato da ORSA Ferrovie, comincerà alle ore 3:00 del mattino di mercoledì 5 febbraio e terminerà alle ore 2:00 di giovedì 6 febbraio 2025, per un durata totale di 23 ore. Potranno subire variazioni e cancellazioni il servizio regionale, il servizio suburbano e il servizio aeroportuale, nonché la lunga percorrenza di Trenord.

Come detto, poiché lo sciopero cadrà quasi completamente di mercoledì, ossia in un giorno feriale, saranno in vigore le fasce orarie di garanzia dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti che avranno orario di partenza, previsto dall’orario ufficiale di Trenord, dalla stazione di origine dopo le ore 6:00 e arrivo nella destinazione finale entro le ore 9:00 e, nella fascia pomeridiana, dopo le 18:00 e ed entro le 21:00.

Invece i treni con arrivo e partenza dalle 3:00 alle 6:00, dalle 9:00 alle 18:00 e dopo le ore 21:00 potrebbero essere cancellati (dipende dal grado di adesione allo sciopero del personale).

SCIOPERO 5 FEBBRAIO 2025: BUS SOSTITUTIVI SERVIZIO AEROPORTUALE

Nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno previsti autobus sostitutivi in partenza da Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti tra i due capolinea, senza fermate intermedie. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Previsti bus sostitutivi anche a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio, anche questo senza fermate intermedie. Qui invece le informazioni su come raggiungere Malpensa in taxi da Milano e viceversa.

SCIOPERO 5 FEBBRAIO 2025: ALTRE COSE DA SAPERE

Chi non potrà viaggiare a causa dello sciopero 5 febbraio 2025 avrà la possibilità di richiedere il rimborso del biglietto giù acquistato entro 30 giorni dopo il termine dell’agitazione. Maggiori dettagli qui.

I treni in viaggio all’inizio dello sciopero saranno garantiti sino a destinazione finale solo entro un’ora dall’inizio dello sciopero. Allo stesso tempo i treni previsti in arrivo nell’area interessate dallo sciopero dopo un’ora dall’inizio della protesta potranno essere fermati nella stazioni precedenti a quella di arrivo.

Per ulteriori informazioni sullo sciopero vi rimandiamo al sito e all’app di Trenord e agli avvisi posti in stazione e a bordo treno.