Sciopero 30 settembre 2024 di Trenord: tutte le corse garantite

Si prospetta un inizio di settimana da incubo per i trasporti in Lombardia e nelle regioni limitrofe a causa dello sciopero del 30 settembre 2024 di Trenord, che avrà ripercussioni anche sui collegamenti aeroportuali da e per lo scalo di Milano Malpensa. Dato che lo sciopero cade prevalentemente di lunedì saranno per fortuna attivate le fasce orarie di garanzia. Scopriamo gli orari e i treni garantiti.

Aggiornamento del 30 settembre 2024 con tutte le corse garantite durante la giornata di sciopero di Trenord del 30 settembre.

SCIOPERO 30 SETTEMBRE 2024 TRENORD: INFO SU ORARI E FASCE DI GARANZIA

Lo sciopero del personale di Trenord, proclamato dalle sigle sindacali UIL Trasporti e ORSA Ferrovie, è cominciato alle ore 3:00 del mattino di lunedì 30 settembre e terminerà alle ore 2:00 di martedì 1 ottobre 2024, per un durata totale di 23 ore. Potranno subire variazioni e cancellazioni il servizio regionale, il servizio suburbano e, come detto, il servizio aeroportuale, nonché i treni regionali di Trenitalia della relazione Milano-Domodossola.

Come detto, poiché lo sciopero cadrà quasi completamente di lunedì, ossia in un giorno feriale, saranno in vigore le fasce orarie di garanzia dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti che avranno orario di partenza, previsto dall’orario ufficiale di Trenord, dalla stazione di origine dopo le ore 6:00 e arrivo nella destinazione finale entro le ore 9:00 e, nella fascia pomeridiana, dopo le 18:00 e ed entro le 21:00.

Invece i treni con arrivo e partenza dopo le ore 21:00 potrebbero NON essere effettuati.

SCIOPERO 30 SETTEMBRE 2024: BUS SOSTITUTIVI SERVIZIO AEROPORTUALE

Nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno previsti autobus sostitutivi in partenza da Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti tra i due capolinea, senza fermate intermedie. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Previsti bus sostitutivi anche a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio, anche questo senza fermate intermedie. Qui invece le informazioni su come raggiungere Malpensa in taxi da Milano e viceversa.

SCIOPERO 30 SETTEMBRE 2024: ALTRE COSE DA SAPERE

Chi non potrà viaggiare a causa dello sciopero 30 settembre 2024 avrà la possibilità di richiedere il rimborso del biglietto giù acquistato entro 48 ore lavorative dopo il termine dell’agitazione. Maggiori dettagli qui.

I treni in viaggio all’inizio dello sciopero saranno garantiti sino a destinazione finale solo entro un’ora dall’inizio dello sciopero. Allo stesso tempo i treni previsti in arrivo nell’area interessate dallo sciopero dopo un’ora dall’inizio della protesta potranno essere fermati nella stazioni precedenti a quella di arrivo.

Per ulteriori informazioni sullo sciopero vi rimandiamo al sito e all’app di Trenord e agli avvisi posti in stazione e a bordo treno.