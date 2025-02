Sciopero 14 febbraio 2025 Milano e Firenze: fasce di garanzia

Share on:

Venerdì prossimo i mezzi pubblici di alcune località italiane potranno subire modifiche e cancellazioni a causa dello sciopero del 14 febbraio 2025 indetto a livello locale. L’agitazione che rischia di impattare maggiormente è quella che fermerà per ben 24 ore il personale del gruppo ATM a Milano, ma altri scioperi ugualmente disagevoli sono attesi a Firenze, Latina e Pavia. Facciamo il punto della situazione.

Aggiornamento dell’11 febbraio 2025 con le ultime informazioni sullo sciopero del 14 febbraio a Milan, Firenze, Latina e Pavia.

SCIOPERO 14 FEBBRAIO 2025 ATM MILANO

Venerdì 14 febbraio 2025 il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero di 24 ore del personale di ATM, la società che gestisce il trasporto pubblico (bus, tram e metro) nel capoluogo lombardo. Il servizio delle linee ATM sarà pertanto regolare soltanto fino alle 8:45 e poi dalle 15:00 alle 18:00, mentre negli altri orari potranno verificarsi rallentamenti o cancellazioni di corse.

L’ultimo sciopero dei mezzi pubblici a Milano indetto da AL Cobas, risalente allo scorso ottobre, ha visto il 19,9% di adesioni.

SCIOPERO 14 FEBBRAIO 2025 FIRENZE

Il 14 febbraio 2025 a Firenze sciopereranno per 24 ore sia il personale di Autolinee Toscane – Comparto di Firenze che il personale di GEST. Entrambe le agitazioni sono state proclamate dal sindacato di base Cobas Lavoro Privato. I mezzi pubblici gestiti da Autolinee Toscane funzioneranno regolarmente soltanto dalle 4:15 alle 8:14 e dalle 12:30 alle 14:29, quelli di GEST (che gestisce il trasporto tramviario) dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore proclamato a Firenze da Cobas Lavoro Privato è stata del 18,49% per Autolinee Toscane e del 53% per GEST.

SCIOPERO 14 FEBBRAIO 2025 LATINA

A causa dello sciopero di 4 ore indetto per la giornata del 14 febbraio 2025 da Filt-Cgil, Uilt-Uil e Ugl-Fna, il servizio di trasporto pubblico a Latina gestito da CSC Mobilità potrà subire ripercussioni dalle ore 16:30 alle ore 20:30. Negli altri orari, invece, i mezzi funzioneranno regolarmente.

SCIOPERO 14 FEBBRAIO 2025 PAVIA

L’ultimo sciopero del 14 febbraio 2025 riguarda il personale della società Autoguidovie a Pavia a causa dell’agitazione indetta dalle segreterie territoriali di FIt-Cisl e Ugl-Fna. Le corse saranno a rischio per 24 ore ma saranno in ogni caso garantite quelle in partenza dai capolinea dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Pertanto, potrebbero NON essere garantite tutte le corse in partenza da inizio servizio alle ore 5:29, dalle ore 8:31 alle ore 14:59 e dalle ore 18:01 a fine servizio. I disagi possono riguardare sia le linee urbane che quelle extraurbane dell’area di Pavia.