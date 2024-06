Revisione auto: nuovo aumento nel 2024?

L’ultimo aumento della tariffa ministeriale della revisione auto c’è stato alla fine del 2021 ma già si parla di un nuovo rincaro. A molti infatti è sfuggito che in fase di approvazione alla Camera del disegno legge di riforma del Codice della Strada, è passato un emendamento che aumenta la tariffa della revisione nei centri autorizzati di 8,60 euro + Iva. Ma non è tutto: il meccanismo contemplerebbe un ritocco automatico annuale in base all’inflazione. Ora il provvedimento è in discussione al Senato e se non subentreranno modifiche diventerà definitivo nelle prossime settimane.

REVISIONE AUTO: IL POSSIBILE AUMENTO NEL 2024

Fino al 31 ottobre 2021 la tariffa ministeriale fissa per effettuare la revisione auto nelle officine autorizzate era di 66,88 euro. Occorre dire che quell’importo era fermo da parecchi anni e quindi ci stava un aumento, stabilito in 9,95 euro + Iva che aveva portato la tariffa a 78,75 euro (decimale più, decimale meno). Adesso però si riparte a stretto giro di posta con un ulteriore rincaro di 8,60 euro + Iva che dovrebbe portare il costo della revisione periodica a poco più di 89 euro. E poi, anno dopo anno, ulteriori adeguamenti automatici in base alle tabelle Istat.

PERCHÉ AUMENTA LA REVISIONE AUTO?

Ovviamente l’obiettivo principale di chi ha proposto l’aumento della tariffa ministeriale non è quello di stangare gli automobilisti ma di tutelare i professionisti che lavorano nel settore delle revisioni, adeguando il compenso all’inflazione. Va tra l’altro considerato che degli attuali 78,75 euro incassati dal centro autorizzato, tolti Iva, diritti Motorizzazione e bollettino postale all’imprenditore rimangono in tasca 54,95 euro, da cui togliere le spese varie per la gestione dell’attività. Certo, per gli utenti si tradurrebbe in ogni caso di un aggravio di circa 10 euro e questo bisogna pure considerarlo.

REVISIONE AUTO: L’ATTUALE TARIFFA

In attesa di avere una conferma ufficiale circa l’aumento della tariffa della revisione auto, ricordiamo le singole voci che attualmente compongono il costo del controllo periodico di un veicolo nei centri autorizzati e che conducono all’ammontare complessivo di 78,75 euro:

54,95 euro : costo della revisione;

: costo della revisione; 12,09 euro : Iva al 22%;

: Iva al 22%; 10,20 euro : diritti Motorizzazione;

: diritti Motorizzazione; 1,51 euro: costo bollettino PagoPA (l’importo del bollettino può variare di pochi decimali a seconda del fornitore del servizio).

Importante: per le revisioni eseguite direttamente presso le sedi della Motorizzazione la tariffa è ferma a 45,00 euro. Tuttavia l’esecuzione delle revisioni in Motorizzazione di autovetture, motocicli, ciclomotori e quadricicli è stata sospesa in periodo Covid e mai più ripristinata.