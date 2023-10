RC auto: prezzi in netto aumento, a settembre 2023 come 5 anni fa

Per 11 anni consecutivi, dal 2012 al 2022, i prezzi RC auto in Italia sono gradualmente scesi, consentendo al nostro Paese di ridurre il gap, da 213 a soli 40 euro, con i principali Paesi europei. Tuttavia dall’inizio di quest’anno la tendenza è cambiata: già a marzo avevamo rilevato un rialzo (+3%) del premio medio pagato dagli automobilisti italiani, e dopo sei mesi il trend di crescita è proseguito riportando i prezzi ai livelli del 2018.

RC AUTO: PREZZI IN CALO DA 11 ANNI MA IL TREND È CAMBIATO

È proprio di pochi giorni fa, infatti, la pubblicazione da parte di ANIA (Assocziazione nazionale fra le imprese assicuratrici) dei dati ISTAT relativi ai prezzi RC auto praticati a settembre 2023 che mostrano questa preoccupante inversione di tendenza. Il documento riporta l’andamento dei premi dell’assicurazione auto obbligatoria considerando un numero indice, che corrisponde appunto al premio RCA, posto pari a 100 a giugno 2003, ossia nel mese successivo alla firma del Protocollo d’intesa tra l’allora Ministero delle Attività Produttive, ANIA e associazioni dei consumatori. Supposto dunque che il premio medio RC auto era 100 a giugno 2003 per poi raggiungere il picco di 132,20 nel 2012, successivamente aveva cominciato una lenta ma progressiva discesa attestandosi nel 2022 a un più che accettabile 124,80 (-5,59% in undici anni).

PREMIO MEDIO RC AUTO IN ITALIA: NEL 2023 GLI STESSI PREZZI DI CINQUE ANNI FA

In realtà le prime avvisaglie che qualcosa stava cambiando erano già emerse nell’ultimo trimestre dell’anno scorso, con la discesa praticamente ferma. E da gennaio 2023 l’aumento del valore del numero indice è diventato inarrestabile. Prima 125,54, poi 126,67 a marzo, 128,31 a giugno e infine 129,83 a settembre, che corrisponde a un tasso di crescita del +3,73% da inizio anno e del +3,94% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Era da cinque anni fa, cioè dal 2018, che il premio medio non raggiungeva un valore così alto. Il seguente grafico, condiviso dal sito Insurance Lab, fotografa perfettamente la preoccupante risalita dei prezzi RC auto in Italia negli ultimi nove mesi.

AUMENTO PREZZI RC AUTO NEL 2023: QUALI MOTIVI?

Ma perché le tariffe RCA sono tornate a salire? Secondo ANIA il rincaro è dovuto alla maggiore frequenza dei sinistri (nel 2022 ci sono stati 5,13 incidenti ogni 100 auto circolanti contro 4,92 del 2021, i cui riflessi si sono poi visti nei mesi successivi) e al risarcimento medio che è lievitato da 4.985 a 5.113 euro, anche a causa dell’inflazione. Ciò nonostante le associazioni dei consumatori considerano ingiustificati gli aumenti delle polizze e gli effetti dell’inflazione “una scusa delle compagnie“, e per questo hanno chiesto al Governo di far luce sulla situazione della RC auto in Italia. Di certo è che senza un’immediata inversione di tendenza ci metteremo pochissimo a tornare agli inaccettabili livelli del 2012, vanificando oltre dieci anni di risparmi.