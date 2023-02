Monopattino elettrico a 100 km/h in tangenziale: la follia del rider

Come reagire dinanzi al video del monopattino elettrico che sfreccia a 100 km/h in tangenziale? Inizialmente con curiosità mista a stupore. Poi, a mente fredda, con tanta rabbia e indignazione, perché l’incoscienza di pochi individui rischia di danneggiare tutti quelli (e sono la maggioranza) che usano correttamente il monopattino, rispettando le norme della circolazione. Oltre a mettere in serio pericolo la sicurezza stradale.

MONOPATTINO ELETTRICO A 100 KM/H: IL VIDEO

Sul video che ha già fatto il giro dei social c’è poco da dire perché le immagini parlano da sole. Si vede un dipendente di una nota azienda di food delivery che sta circolando in monopattino sulla tangenziale di Asti, in direzione Alba, a una velocità tra 90 e 100 km/h, arrivando in un tratto persino a superare tale soglia. Si tratta di una situazione estremamente pericolosa non solo per il conducente del monopattino elettrico ma per l’intera circolazione stradale: in circostanze del genere basta davvero poco per provocare una caduta e, molto probabilmente, anche collisioni e tamponamenti tra le vetture.



LA FOLLIA DI CIRCOLARE A 100 KM/H CON UN MONOPATTINO

Una situazione pericolosa e, ovviamente, fuorilegge. Infatti le norme che regolano la circolazione dei monopattini elettrici vietano l’attraversamento delle tangenziali se non in presenza di una pista ciclabile, che in questo caso non c’è. Inoltre questi mezzi non possono superare la velocità di 20 km/h. Il rider del video ha dunque quanto meno violato tre norme: attraversamento di una strada vietata, superamento del limite di velocità e utilizzo di un mezzo non conforme. Ma non solo: tenendo conto della velocità raggiunta, oltre 100 km/h, il monopattino in questione rientra in automatico nella categoria dei ciclomotori (come tutti i veicoli a motore che superano i 45 km/h) e dunque richiede l’obbligo di targa, patente, assicurazione e casco.

MONOPATTINO ELETTRICO: REGOLE PRINCIPALI

Siamo abbastanza certi che il conducente del monopattino, se individuato, sarà licenziato dall’azienda di food delivery per condotta non regolamentare, oltre che per la pessima pubblicità. Speriamo anche che il veicolo venga sequestrato, costituendo un serio pericolo per la sicurezza stradale. Prima di chiudere riepiloghiamo le norme principali che regolano l’uso dei monopattini elettrici in Italia, sperando che vengano rispettate rigorosamente. In genere i monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette (la cui circolazione è regolata dall’articolo 182 CdS), pur con alcune specificità: