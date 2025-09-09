Incentivi auto 2025: cosa sono le aree urbane funzionali?

Presto saranno disponibili gli incentivi auto 2025 e tra le condizioni richieste per avere il bonus c’è che bisogna appartenere a una delle cosiddette aree urbane funzionali, requisito richiesto sia alle persone fisiche (come residenza) che alle microimprese (come sede legale). Ma che cos’è un’area urbana funzionale e quali Comuni italiani ne fanno parte?

CHE COSA SONO LE AREE URBANE FUNZIONALI?

Le aree urbane funzionali o FUA (Functional Urban Areas) sono un aggregato di Comuni contigui composti da una città di almeno 50.000 abitanti e dalla propria area del pendolarismo per motivi di lavoro, rappresentando quindi dei contesti urbani integrati in cui i territori sono interconnessi da un punto di vista economico. Insieme alle City e alle Greater City rientrano fra le tipologie territoriali previste nel Regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’ultimo elenco di aree urbane funzionali in Italia è stato elaborato dall’Istat in occasione del censimento della popolazione del 2011 e quasi certamente sarà questo che farà fede per determinare o meno l’accesso agli incentivi auto 2025, sebbene l’Istituto nazionale di statistica stia già lavorando a una revisione delle FUA (sulla base del censimento del 2021) e, quindi, dei Comuni che ne fanno parte.

INCENTIVI AUTO 2025: PERCHÉ IL REQUISITO DELLE AREE URBANE FUNZIONALI?

Ma perché il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), cui spetta l’organizzazione degli incentivi, ha inserito questo particolare parametro come condizione per avere l’ecobonus? Probabilmente la motivazione sta nel voler circoscrivere l’incentivo alle sole aree in cui gli spostamenti in auto sono molti e più frequenti e in cui, di conseguenza, possono presentarsi maggiori problemi di qualità dell’aria rispetto ad altri territori. In altri termini, è stato scelto di destinare i 600 milioni di fondi PNRR a quelle zone del Paese che necessitano in via prioritaria di introdurre auto ecologiche nel parco circolante, rottamando quelle più inquinanti (un altro requisito, oltre all’ISEE, è infatti quello della rottamazione obbligatoria).

ELENCO COMPLETO DELLE AREE URBANE FUNZIONALI

Secondo l’ultimo elenco Istat, ci sono 83 aree urbane funzionali in Italia per un totale di 1.892 Comuni e una popolazione residente di circa 32,9 milioni di abitanti, il 55,8% del totale di 59 milioni. Delle 83 città di riferimento per ciascuna FUA, 75 sono capoluoghi di provincia e solo otto non lo sono, precisamente: Acireale, Altamura, Battipaglia, Bisceglie, Carpi, Cerignola, Gela e Sassuolo.

Di seguito trovi tutti i Comuni che fanno parte delle aree urbane funzionali e, tra parentesi, la relativa area di appartenenza, i cui residenti e microimprese accedono agli incentivi auto 2025. Prova a vedere se c’è anche il tuo Comune:

Abano Terme (Padova)

Abbadia Lariana (Lecco)

Abbiategrasso (Milano)

Abriola (Potenza)

Acciano (L’Aquila)

Acerra (Napoli)

Aci Bonaccorsi (Catania)

Aci Castello (Catania)

Aci Catena (Catania)

Aci Sant’Antonio (Catania)

Acireale (Acireale)

Acquanegra Cremonese (Cremona)

Acquasparta (Terni)

Adelfia (Bari)

Affile (Roma)

Afragola (Napoli)

Agazzano (Piacenza)

Agliana (Prato)

Agnadello (Milano)

Agosta (Roma)

Agrate Brianza (Milano)

Agugliano (Ancona)

Aicurzio (Milano)

Aiello del Sabato (Avellino)

Airasca (Torino)

Albairate (Milano)

Albano di Lucania (Potenza)

Albano Laziale (Roma)

Albaredo Arnaboldi (Pavia)

Albese con Cassano (Como)

Albi (Catanzaro)

Albiano (Trento)

Albiate (Milano)

Albignasego (Padova)

Albinea (Reggio nell’Emilia)

Albisola Superiore (Savona)

Albissola Marina (Savona)

Albizzate (Milano)

Albuzzano (Pavia)

Aldeno (Trento)

Alessandria (Alessandria)

Alfiano Natta (Asti)

Alfonsine (Ravenna)

Alì (Messina)

Alì Terme (Messina)

Alluvioni Piovera (Alessandria)

Almè (Bergamo)

Almese (Torino)

Alpignano (Torino)

Altamura (Altamura)

Altare (Savona)

Altavalle (Trento)

Altavilla Irpina (Avellino)

Altavilla Milicia (Palermo)

Altavilla Vicentina (Vicenza)

Altofonte (Palermo)

Altopiano della Vigolana (Trento)

Alzano Lombardo (Bergamo)

Amaroni (Catanzaro)

Amato (Catanzaro)

Amelia (Terni)

Ancona (Ancona)

Andria (Andria)

Andriano/Andrian (Bolzano)

Angri (Napoli)

Anguillara Sabazia (Roma)

Anticoli Corrado (Roma)

Antignano (Asti)

Anzi (Potenza)

Anzio (Roma)

Anzola dell’Emilia (Bologna)

Eppan an der Weinstraße (Bolzano)

Aprigliano (Cosenza)

Aprilia (Roma)

Arcinazzo Romano (Roma)

Arcisate (Varese)

Arcola (La Spezia)

Arconate (Milano)

Arcore (Milano)

Arcugnano (Vicenza)

Ardea (Roma)

Arenzano (Genova)

Arese (Milano)

Arezzo (Arezzo)

Argelato (Bologna)

Ariccia (Roma)

Arluno (Milano)

Arnesano (Lecce)

Arosio (Milano)

Arrone (Terni)

Arsago Seprio (Milano)

Arsoli (Roma)

Artena (Roma)

Arzago d’Adda (Milano)

Arzano (Napoli)

Assago (Milano)

Assemini (Cagliari)

Asti (Asti)

Atripalda (Avellino)

Attimis (Udine)

Aulla (La Spezia)

Avegno (Genova)

Avellino (Avellino)

Aversa (Napoli)

Avigliana (Torino)

Avigliano (Potenza)

Avigliano Umbro (Terni)

Avola (Siracusa)

Azzano d’Asti (Asti)

Azzano Decimo (Pordenone)

Azzano Mella (Brescia)

Azzano San Paolo (Bergamo)

Azzate (Varese)

Bacoli (Napoli)

Bagheria (Palermo)

Bagno a Ripoli (Firenze)

Bagnolo in Piano (Reggio nell’Emilia)

Bagnolo Mella (Brescia)

Baldichieri d’Asti (Asti)

Baldissero Torinese (Torino)

Ballabio (Lecco)

Banari (Sassari)

Baranello (Campobasso)

Baranzate (Milano)

Barasso (Varese)

Bareggio (Milano)

Barengo (Novara)

Barete (L’Aquila)

Bargagli (Genova)

Bari (Bari)

Baricella (Bologna)

Barisciano (L’Aquila)

Barlassina (Milano)

Barletta (Barletta)

Baronissi (Salerno)

Barrali (Cagliari)

Bascapè (Milano)

Baselga di Pinè (Trento)

Basiano (Milano)

Basiglio (Milano)

Basiliano (Udine)

Bassano Romano (Roma)

Bassiano (Latina)

Bastia Umbra (Perugia)

Bastiglia (Modena)

Battaglia Terme (Padova)

Battipaglia (Battipaglia)

Battuda (Milano)

Baucina (Palermo)

Bedero Valcuvia (Varese)

Bedollo (Trento)

Beinasco (Torino)

Belgioioso (Pavia)

Bellaria-Igea Marina (Rimini)

Bellegra (Roma)

Bellinzago Lombardo (Milano)

Bellizzi (Battipaglia)

Bellusco (Milano)

Belmonte Mezzagno (Palermo)

Belpasso (Catania)

Bentivoglio (Bologna)

Bereguardo (Milano)

Bergamasco (Alessandria)

Bergamo (Bergamo)

Bergeggi (Savona)

Bernareggio (Milano)

Bernate Ticino (Milano)

Bertinoro (Forlì)

Besana in Brianza (Milano)

Besate (Milano)

Besenello (Trento)

Besnate (Milano)

Bessude (Sassari)

Bettona (Perugia)

Beverino (La Spezia)

Biandrate (Novara)

Biassono (Milano)

Bibbiano (Reggio nell’Emilia)

Binasco (Milano)

Binetto (Bari)

Bisceglie (Bisceglie)

Bisuschio (Varese)

Bitetto (Bari)

Bitonto (Bari)

Bitritto (Bari)

Blevio (Como)

Bodio Lomnago (Varese)

Boffalora d’Adda (Milano)

Boffalora sopra Ticino (Milano)

Bogliasco (Genova)

Bolano (La Spezia)

Bollate (Milano)

Bologna (Bologna)

Bolognetta (Palermo)

Bolzano Vicentino (Vicenza)

Bolzano/Bozen (Bolzano)

Bomporto (Modena)

Bonemerse (Cremona)

Borgaro Torinese (Torino)

Borgia (Catanzaro)

Borgo San Giovanni (Milano)

Borgolavezzaro (Novara)

Borgoratto Alessandrino (Alessandria)

Borgosatollo (Brescia)

Bornasco (Milano)

Bosco Marengo (Alessandria)

Bosconero (Torino)

Boscoreale (Napoli)

Boscotrecase (Napoli)

Botticino (Brescia)

Bovezzo (Brescia)

Bovisio-Masciago (Milano)

Bovolenta (Padova)

Bracciano (Roma)

Brandico (Brescia)

Brandizzo (Torino)

Brescello (Parma)

Brescia (Brescia)

Bressana Bottarone (Pavia)

Bresso (Milano)

Brienno (Como)

Brindisi (Brindisi)

Brindisi Montagna (Potenza)

Brinzio (Varese)

Briona (Novara)

Brione (Brescia)

Briosco (Milano)

Bronzolo/Branzoll (Bolzano)

Brugherio (Milano)

Brugine (Padova)

Bruino (Torino)

Brunate (Como)

Brunello (Varese)

Brusciano (Napoli)

Bubbiano (Milano)

Buccinasco (Milano)

Budrio (Bologna)

Buguggiate (Varese)

Burago di Molgora (Milano)

Burcei (Cagliari)

Busalla (Genova)

Buseto Palizzolo (Trapani)

Busnago (Milano)

Bussero (Milano)

Busso (Campobasso)

Bussolengo (Verona)

Busto Arsizio (Milano)

Busto Garolfo (Milano)

Butera (Gela)

Buttapietra (Verona)

Buttigliera Alta (Torino)

Buttrio (Udine)

Cabiate (Milano)

Cadelbosco di Sopra (Reggio nell’Emilia)

Cadeo (Piacenza)

Cadoneghe (Padova)

Cafasse (Torino)

Cagliari (Cagliari)

Cagnano Amiterno (L’Aquila)

Caino (Brescia)

Cairate (Milano)

Caivano (Napoli)

Calanna (Reggio di Calabria)

Calascio (L’Aquila)

Calcata (Roma)

Calceranica al Lago (Trento)

Calci (Pisa)

Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße (Bolzano)

Calderara di Reno (Bologna)

Caldiero (Verona)

Caldogno (Vicenza)

Caldonazzo (Trento)

Calendasco (Piacenza)

Calenzano (Firenze)

Calestano (Parma)

Calice al Cornoviglio (La Spezia)

Calimera (Lecce)

Calliano (Trento)

Calliano Monferrato (Asti)

Calolziocorte (Lecco)

Caltignaga (Novara)

Calvanico (Salerno)

Calvignasco (Milano)

Calvizzano (Napoli)

Cambiago (Milano)

Cambiano (Torino)

Camerano (Ancona)

Camerano Casasco (Asti)

Camerata Nuova (Roma)

Camerata Picena (Ancona)

Cameri (Novara)

Camogli (Genova)

Campagna Lupia (Venezia)

Campagnano di Roma (Roma)

Campagnatico (Grosseto)

Camparada (Milano)

Campegine (Reggio nell’Emilia)

Campi Bisenzio (Firenze)

Campi Salentina (Lecce)

Campo Calabro (Reggio di Calabria)

Campo Ligure (Genova)

Campobasso (Campobasso)

Campodarsego (Padova)

Campodipietra (Campobasso)

Campoformido (Udine)

Campogalliano (Modena)

Campolieto (Campobasso)

Campomaggiore (Potenza)

Campomorone (Genova)

Camponogara (Venezia)

Camporotondo Etneo (Catania)

Camposano (Napoli)

Campospinoso (Pavia)

Canale Monterano (Roma)

Canaro (Ferrara)

Cancellara (Potenza)

Candida (Avellino)

Candiolo (Torino)

Canegrate (Milano)

Canicattini Bagni (Siracusa)

Cantagallo (Prato)

Cantalupa (Torino)

Cantalupo in Sabina (Roma)

Cantarana (Asti)

Cantello (Varese)

Canterano (Roma)

Caorso (Piacenza)

Capaci (Palermo)

Capena (Roma)

Capiago Intimiano (Como)

Capitignano (L’Aquila)

Capolona (Arezzo)

Caponago (Milano)

Caporciano (L’Aquila)

Capoterra (Cagliari)

Cappadocia (Roma)

Cappelle sul Tavo (Pescara)

Capranica (Roma)

Capranica Prenestina (Roma)

Caprarica di Lecce (Lecce)

Capriano del Colle (Brescia)

Caprie (Torino)

Capriglia Irpina (Avellino)

Capurso (Bari)

Caraffa di Catanzaro (Catanzaro)

Carapelle (Foggia)

Carapelle Calvisio (L’Aquila)

Carate Brianza (Milano)

Carate Urio (Como)

Carbonara al Ticino (Pavia)

Carbonera (Treviso)

Cardano al Campo (Milano)

Cardeto (Reggio di Calabria)

Cardito (Napoli)

Carenno (Lecco)

Carentino (Alessandria)

Cargeghe (Sassari)

Carignano (Torino)

Carimate (Milano)

Carinaro (Napoli)

Carini (Palermo)

Carmignano (Prato)

Carnate (Milano)

Carolei (Cosenza)

Caronno Pertusella (Milano)

Carosino (Taranto)

Carpaneto Piacentino (Piacenza)

Carpi (Carpi)

Carpiano (Milano)

Cartura (Padova)

Carugate (Milano)

Carugo (Milano)

Casagiove (Caserta)

Casal Cermelli (Alessandria)

Casalbeltrame (Novara)

Casalborgone (Torino)

Casalbuttano ed Uniti (Cremona)

Casalciprano (Campobasso)

Casalecchio di Reno (Bologna)

Casaleggio Novara (Novara)

Casaletto Lodigiano (Milano)

Casaletto Vaprio (Milano)

Casalgrande (Sassuolo)

Casali del Manco (Cosenza)

Casalino (Novara)

Casalmaiocco (Milano)

Casalnuovo di Napoli (Napoli)

Casalserugo (Padova)

Casaluce (Napoli)

Casalvolone (Novara)

Casamarciano (Napoli)

Casamassima (Bari)

Casandrino (Napoli)

Casape (Roma)

Casapesenna (Napoli)

Casaprota (Roma)

Casarile (Milano)

Casatenovo (Milano)

Casavatore (Napoli)

Casciago (Varese)

Cascina (Pisa)

Caselette (Torino)

Casella (Genova)

Caselle Lurani (Milano)

Caselle Torinese (Torino)

Caserta (Caserta)

Casier (Treviso)

Casina (Reggio nell’Emilia)

Casnate con Bernate (Como)

Casola di Napoli (Napoli)

Casorate Primo (Milano)

Casorate Sempione (Milano)

Casorezzo (Milano)

Casoria (Napoli)

Casperia (Roma)

Cassacco (Udine)

Cassano d’Adda (Milano)

Cassano delle Murge (Bari)

Cassano Magnago (Milano)

Cassina de’ Pecchi (Milano)

Cassina Valsassina (Lecco)

Cassine (Alessandria)

Cassinetta di Lugagnano (Milano)

Castagneto Po (Torino)

Castagnole Monferrato (Asti)

Castagnole Piemonte (Torino)

Castegnato (Brescia)

Castel d’Azzano (Verona)

Castel Gandolfo (Roma)

Castel Madama (Roma)

Castel Maggiore (Bologna)

Castel Mella (Brescia)

Castel Morrone (Caserta)

Castel San Giorgio (Napoli)

Castel San Pietro Romano (Roma)

Castel Sant’Elia (Roma)

Castel Volturno (Napoli)

Castelbottaccio (Campobasso)

Casteldaccia (Palermo)

Castelfranco Emilia (Modena)

Castell’Alfero (Asti)

Castellammare di Stabia (Napoli)

Castellanza (Milano)

Castellarano (Sassuolo)

Castellazzo Bormida (Alessandria)

Castellero (Asti)

Castelletto di Branduzzo (Pavia)

Castelletto Monferrato (Alessandria)

Castellino del Biferno (Campobasso)

Castello Cabiaglio (Varese)

Castello d’Argile (Bologna)

Castello di Annone (Asti)

Castello di Cisterna (Napoli)

Castelluccio dei Sauri (Foggia)

Castelluccio Valmaggiore (Foggia)

Castelmezzano (Potenza)

Castelnovo di Sotto (Reggio nell’Emilia)

Castelnuovo di Farfa (Roma)

Castelnuovo di Porto (Roma)

Castelnuovo Rangone (Modena)

Castelspina (Alessandria)

Castelvecchio Calvisio (L’Aquila)

Castelverde (Cremona)

Castelvetere sul Calore (Avellino)

Castelvetro Piacentino (Cremona)

Castenaso (Bologna)

Castenedolo (Brescia)

Castiglion Fibocchi (Arezzo)

Castiglion Fiorentino (Arezzo)

Castiglione Cosentino (Cosenza)

Castiglione del Genovesi (Salerno)

Castiglione Torinese (Torino)

Castiraga Vidardo (Milano)

Castri di Lecce (Lecce)

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì)

Castrolibero (Cosenza)

Castronno (Varese)

Castropignano (Campobasso)

Catania (Catania)

Catanzaro (Catanzaro)

Cava Manara (Pavia)

Cavallino (Lecce)

Cavallino-Treporti (Venezia)

Cavaria con Premezzo (Milano)

Cave (Roma)

Cavedine (Trento)

Cavenago di Brianza (Milano)

Cavriago (Reggio nell’Emilia)

Cazzago Brabbia (Varese)

Cefalà Diana (Palermo)

Celico (Cosenza)

Cella Dati (Cremona)

Cellamare (Bari)

Cellara (Cosenza)

Cellatica (Brescia)

Celle Enomondo (Asti)

Celle Ligure (Savona)

Cembra Lisignago (Trento)

Ceranesi (Genova)

Ceranova (Milano)

Cercemaggiore (Campobasso)

Cercepiccola (Campobasso)

Cercola (Napoli)

Ceriano Laghetto (Milano)

Cerignola (Cerignola)

Cerisano (Cosenza)

Cermenate (Milano)

Cernobbio (Como)

Cernusco Lombardone (Milano)

Cernusco sul Naviglio (Milano)

Cerreto Laziale (Roma)

Cerro al Lambro (Milano)

Cerro Maggiore (Milano)

Cerro Tanaro (Asti)

Cerro Veronese (Verona)

Certosa di Pavia (Pavia)

Cervara di Roma (Roma)

Cerveteri (Roma)

Cervignano d’Adda (Milano)

Cesa (Napoli)

Cesano Boscone (Milano)

Cesano Maderno (Milano)

Cesate (Milano)

Cesinali (Avellino)

Cetara (Salerno)

Chiaravalle (Ancona)

Chieri (Torino)

Chioggia (Venezia)

Chiusano d’Asti (Asti)

Chiusano di San Domenico (Avellino)

Chivasso (Torino)

Ciampino (Roma)

Cicala (Catanzaro)

Cicciano (Napoli)

Ciciliano (Roma)

Cicognolo (Cremona)

Cimitile (Napoli)

Cimone (Trento)

Cinaglio (Asti)

Cineto Romano (Roma)

Cinisello Balsamo (Milano)

Cinisi (Palermo)

Cinzano (Torino)

Cislago (Milano)

Cisliano (Milano)

Civate (Lecco)

Civezzano (Trento)

Civitella di Romagna (Forlì)

Civitella in Val di Chiana (Arezzo)

Civitella San Paolo (Roma)

Codrongianos (Sassari)

Cogliate (Milano)

Cogoleto (Genova)

Collalto Sabino (Roma)

Collebeato (Brescia)

Collecchio (Parma)

Colleferro (Roma)

Collegno (Torino)

Collesalvetti (Livorno)

Collevecchio (Roma)

Colli sul Velino (Terni)

Colloredo di Monte Albano (Udine)

Cologno Monzese (Milano)

Colonna (Roma)

Colorno (Parma)

Colturano (Milano)

Colverde (Como)

Comazzo (Milano)

Comerio (Varese)

Comiziano (Napoli)

Como (Como)

Concesio (Brescia)

Concorezzo (Milano)

Configni (Terni)

Contrada (Avellino)

Copiano (Pavia)

Copparo (Ferrara)

Corbara (Napoli)

Corbetta (Milano)

Corciano (Perugia)

Cordenons (Pordenone)

Coriano (Rimini)

Cormano (Milano)

Cornaredo (Milano)

Cornate d’Adda (Milano)

Cornedo all’Isarco/Karneid (Bolzano)

Cornegliano Laudense (Milano)

Correzzana (Milano)

Corsico (Milano)

Corsione (Asti)

Cortanze (Asti)

Corte de’ Frati (Cremona)

Corzano (Brescia)

Cosenza (Cosenza)

Cossombrato (Asti)

Costabissara (Vicenza)

Creazzo (Vicenza)

Cremeno (Lecco)

Cremona (Cremona)

Crespina Lorenzana (Livorno)

Crispano (Napoli)

Crispiano (Taranto)

Crocefieschi (Genova)

Crosio della Valle (Varese)

Crotta d’Adda (Cremona)

Cuasso al Monte (Varese)

Cuggiono (Milano)

Cumiana (Torino)

Cura Carpignano (Pavia)

Curno (Bergamo)

Cusago (Milano)

Cusano Milanino (Milano)

Dairago (Milano)

Davagna (Genova)

Daverio (Varese)

Decimomannu (Cagliari)

Dello (Brescia)

Derovere (Cremona)

Deruta (Perugia)

Desio (Milano)

Dicomano (Firenze)

Dipignano (Cosenza)

Dolianova (Cagliari)

Dolo (Venezia)

Domanico (Cosenza)

Donori (Cagliari)

Dovadola (Forlì)

Dresano (Milano)

Druento (Torino)

Due Carrare (Padova)

Dueville (Vicenza)

Duino Aurisina-Devin Nabrežina (Trieste)

Duronia (Campobasso)

Elmas (Cagliari)

Ercolano (Napoli)

Erice (Trapani)

Erve (Lecco)

Faedis (Udine)

Fagagna (Udine)

Faggeto Lario (Como)

Faggiano (Taranto)

Fagnano Alto (L’Aquila)

Fagnano Olona (Milano)

Fai della Paganella (Trento)

Falconara Marittima (Ancona)

Faleria (Roma)

Fara in Sabina (Roma)

Fascia (Genova)

Fauglia (Livorno)

Felino (Parma)

Felizzano (Alessandria)

Ferentillo (Terni)

Ferno (Milano)

Ferrara (Ferrara)

Ferrazzano (Campobasso)

Fiano (Torino)

Fiano Romano (Roma)

Ficarazzi (Palermo)

Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern (Bolzano)

Fierozzo (Trento)

Fiesole (Firenze)

Figino Serenza (Milano)

Figline e Incisa Valdarno (Firenze)

Figline Vegliaturo (Cosenza)

Filacciano (Roma)

Filiano (Potenza)

Filighera (Pavia)

Fiorano Modenese (Sassuolo)

Firenze (Firenze)

Fisciano (Salerno)

Fiumara (Reggio di Calabria)

Fiume Veneto (Pordenone)

Fiumicino (Roma)

Flero (Brescia)

Floridia (Siracusa)

Florinas (Sassari)

Foggia (Foggia)

Foglizzo (Torino)

Follo (La Spezia)

Fontanafredda (Pordenone)

Fontanigorda (Genova)

Fonte Nuova (Roma)

Fontecchio (L’Aquila)

Fontevivo (Parma)

Forano (Roma)

Forino (Avellino)

Forlì (Forlì)

Forlimpopoli (Forlì)

Formello (Roma)

Formigine (Modena)

Fornace (Trento)

Fornovo di Taro (Parma)

Fossa (L’Aquila)

Fossalto (Campobasso)

Fossato Serralta (Catanzaro)

Fraconalto (Genova)

Fragagnano (Taranto)

Francavilla al Mare (Pescara)

Frascaro (Alessandria)

Frascati (Roma)

Frassilongo (Trento)

Frasso Sabino (Roma)

Frattamaggiore (Napoli)

Frattaminore (Napoli)

Fresonara (Alessandria)

Frignano (Napoli)

Frinco (Asti)

Front (Torino)

Frugarolo (Alessandria)

Fubine Monferrato (Alessandria)

Gadesco-Pieve Delmona (Cremona)

Gaggiano (Milano)

Galbiate (Lecco)

Galgagnano (Milano)

Gallarate (Milano)

Galliate (Novara)

Galliate Lombardo (Varese)

Gallicano nel Lazio (Roma)

Galliera (Bologna)

Gamalero (Alessandria)

Gambatesa (Campobasso)

Garbagna Novarese (Novara)

Garbagnate Milanese (Milano)

Gargazzone/Gargazon (Bolzano)

Garlate (Lecco)

Garniga Terme (Trento)

Gassino Torinese (Torino)

Gavirate (Varese)

Gazzada Schianno (Varese)

Gazzola (Piacenza)

Gela (Gela)

Genazzano (Roma)

Genova (Genova)

Genzano di Roma (Roma)

Gerano (Roma)

Gerenzano (Milano)

Gerre de’ Caprioli (Cremona)

Gessate (Milano)

Giardinello (Palermo)

Giarratana (Ragusa)

Giffoni Sei Casali (Salerno)

Giffoni Valle Piana (Salerno)

Gildone (Campobasso)

Gimigliano (Catanzaro)

Giovinazzo (Bari)

Giovo (Trento)

Girifalco (Catanzaro)

Giugliano in Campania (Napoli)

Giussago (Milano)

Giussano (Milano)

Givoletto (Torino)

Gorgonzola (Milano)

Gorla Maggiore (Milano)

Gorla Minore (Milano)

Gorle (Bergamo)

Gossolengo (Piacenza)

Graffignana (Milano)

Gragnano (Napoli)

Gragnano Trebbiense (Piacenza)

Grana (Asti)

Granarolo dell’Emilia (Bologna)

Grandate (Como)

Granozzo con Monticello (Novara)

Gravina di Catania (Catania)

Greve in Chianti (Firenze)

Grezzago (Milano)

Grezzana (Verona)

Gricignano di Aversa (Napoli)

Grimaldi (Cosenza)

Grizzana Morandi (Bologna)

Grontardo (Cremona)

Gropello Cairoli (Milano)

Gropparello (Piacenza)

Grosseto (Grosseto)

Grottaferrata (Roma)

Grottaglie (Taranto)

Grottolella (Avellino)

Grugliasco (Torino)

Grumello Cremonese ed Uniti (Cremona)

Grumo Appula (Bari)

Grumo Nevano (Napoli)

Grumolo delle Abbadesse (Vicenza)

Guardamiglio (Piacenza)

Gudo Visconti (Milano)

Guidonia Montecelio (Roma)

Gussago (Brescia)

Imbersago (Milano)

Impruneta (Firenze)

Inarzo (Varese)

Induno Olona (Varese)

Introbio (Lecco)

Inverigo (Milano)

Inverno e Monteleone (Milano)

Inveruno (Milano)

Inzago (Milano)

Isola d’Asti (Asti)

Isola del Cantone (Genova)

Isola delle Femmine (Palermo)

Itala (Messina)

Ittiri (Sassari)

Jelsi (Campobasso)

Jerago con Orago (Milano)

L’Aquila (L’Aquila)

La Cassa (Torino)

La Loggia (Torino)

La Spezia (La Spezia)

Labico (Roma)

Labro (Terni)

Lacchiarella (Milano)

Ladispoli (Roma)

Laganadi (Reggio di Calabria)

Laglio (Como)

Lainate (Milano)

Laives/Leifers (Bolzano)

Lallio (Bergamo)

Lambrugo (Milano)

Landriano (Milano)

Langhirano (Parma)

Lanuvio (Roma)

Lapio (Avellino)

Lappano (Cosenza)

Lardirago (Milano)

Lariano (Roma)

Lastra a Signa (Firenze)

Laterina Pergine Valdarno (Arezzo)

Latina (Latina)

Lauriano (Torino)

Lavagno (Verona)

Lavis (Trento)

Lazzate (Milano)

Lecce (Lecce)

Lecco (Lecco)

Legnano (Milano)

Legnaro (Padova)

Leini (Torino)

Lentate sul Seveso (Milano)

Leporano (Taranto)

Lequile (Lecce)

Lerici (La Spezia)

Lesignano de’ Bagni (Parma)

Lesmo (Milano)

Lestizza (Udine)

Lettere (Napoli)

Levico Terme (Trento)

Licenza (Roma)

Lierna (Lecco)

Limbiate (Milano)

Limena (Padova)

Limido Comasco (Milano)

Limosano (Campobasso)

Linarolo (Pavia)

Lipomo (Como)

Liscate (Milano)

Lissone (Milano)

Livorno (Livorno)

Lizzanello (Lecce)

Lizzano (Taranto)

Locate di Triulzi (Milano)

Lodi (Milano)

Lodi Vecchio (Milano)

Loiano (Bologna)

Lomagna (Milano)

Lomazzo (Milano)

Lombardore (Torino)

Lona-Lases (Trento)

Lonate Pozzolo (Milano)

Londa (Firenze)

Longare (Vicenza)

Longhena (Brescia)

Lozza (Varese)

Lu e Cuccaro Monferrato (Alessandria)

Lucito (Campobasso)

Lucoli (L’Aquila)

Luisago (Como)

Lumarzo (Genova)

Lurago d’Erba (Milano)

Lusciano (Napoli)

Luvinate (Varese)

Macchia Valfortore (Campobasso)

Macherio (Milano)

Maclodio (Brescia)

Madruzzo (Trento)

Maenza (Latina)

Magenta (Milano)

Magherno (Milano)

Magione (Perugia)

Magisano (Catanzaro)

Magliano Romano (Roma)

Magnago (Milano)

Mairano (Brescia)

Malagnino (Cremona)

Malalbergo (Bologna)

Malgrate (Lecco)

Malnate (Varese)

Mandela (Roma)

Mandello del Lario (Lecco)

Mandello Vitta (Novara)

Mangone (Cosenza)

Manocalzati (Avellino)

Manziana (Roma)

Mappano (Torino)

Maracalagonis (Cagliari)

Marano di Napoli (Napoli)

Marano Equo (Roma)

Marano Marchesato (Cosenza)

Marano Principato (Cosenza)

Marcallo con Casone (Milano)

Marcellina (Roma)

Marcellinara (Catanzaro)

Marciano della Chiana (Arezzo)

Marcignago (Milano)

Marcon (Venezia)

Marentino (Torino)

Mariano Comense (Milano)

Mariglianella (Napoli)

Marigliano (Napoli)

Marineo (Palermo)

Marino (Roma)

Marnate (Milano)

Marsciano (Perugia)

Martellago (Venezia)

Martignacco (Udine)

Martignano (Lecce)

Marudo (Milano)

Maruggio (Taranto)

Marzabotto (Bologna)

Marzano (Milano)

Marzi (Cosenza)

Marzio (Varese)

Masate (Milano)

Mascalucia (Catania)

Masciago Primo (Varese)

Maserà di Padova (Padova)

Masi Torello (Ferrara)

Masio (Alessandria)

Maslianico (Como)

Masone (Genova)

Massa (Massa)

Massa di Somma (Napoli)

Massafra (Taranto)

Matera (Matera)

Matrice (Campobasso)

Mazzano (Brescia)

Mazzano Romano (Roma)

Meda (Milano)

Medesano (Parma)

Medicina (Bologna)

Mediglia (Milano)

Meldola (Forlì)

Mele (Genova)

Melegnano (Milano)

Melito di Napoli (Napoli)

Meltina/Mölten (Bolzano)

Melzo (Milano)

Mendicino (Cosenza)

Mentana (Roma)

Merate (Milano)

Mercogliano (Avellino)

Mereto di Tomba (Udine)

Merlino (Milano)

Mesagne (Brindisi)

Mesero (Milano)

Messina (Messina)

Mestrino (Padova)

Mezzago (Milano)

Mezzana Rabattone (Pavia)

Mezzane di Sotto (Verona)

Mezzanino (Pavia)

Mezzocorona (Trento)

Mezzojuso (Palermo)

Mezzolombardo (Trento)

Miglierina (Catanzaro)

Miglionico (Matera)

Mignanego (Genova)

Milano (Milano)

Minerbio (Bologna)

Mioglia (Savona)

Mira (Venezia)

Mirabello Sannitico (Campobasso)

Mirano (Venezia)

Misiliscemi (Trapani)

Misilmeri (Palermo)

Misinto (Milano)

Missaglia (Milano)

Misterbianco (Catania)

Modena (Modena)

Modugno (Bari)

Moggio (Lecco)

Mogliano Veneto (Venezia)

Moimacco (Udine)

Mola di Bari (Bari)

Molfetta (Bari)

Molise (Campobasso)

Moltrasio (Como)

Mombaroccio (Pesaro)

Mompeo (Roma)

Monacilioni (Campobasso)

Monale (Asti)

Monastir (Cagliari)

Moncalieri (Torino)

Mongardino (Asti)

Mongiardino Ligure (Genova)

Monreale (Palermo)

Monrupino-Repentabor (Trieste)

Monserrato (Cagliari)

Montagano (Campobasso)

Montaldo Scarampi (Asti)

Montaldo Torinese (Torino)

Montale (Prato)

Montanaro (Torino)

Montanaso Lombardo (Milano)

Montano Lucino (Como)

Montauro (Catanzaro)

Monte Compatri (Roma)

Monte Cremasco (Milano)

Monte di Procida (Napoli)

Monte Porzio Catone (Roma)

Monte San Pietro (Bologna)

Monte San Savino (Arezzo)

Monte San Vito (Ancona)

Montebello Jonico (Reggio di Calabria)

Montebruno (Genova)

Montecastello (Alessandria)

Montecastrilli (Terni)

Montechiaro d’Asti (Asti)

Montechiarugolo (Parma)

Montecorvino Pugliano (Salerno)

Montefalcione (Avellino)

Monteflavio (Roma)

Monteforte Irpino (Avellino)

Montefranco (Terni)

Montefredane (Avellino)

Montefusco (Avellino)

Montegrosso d’Asti (Asti)

Montegrotto Terme (Padova)

Monteiasi (Taranto)

Montelabbate (Pesaro)

Monteleone Sabino (Roma)

Montelepre (Palermo)

Montelibretti (Roma)

Montelupo Fiorentino (Firenze)

Montemagno (Asti)

Montemarciano (Ancona)

Montemesola (Taranto)

Montemurlo (Prato)

Monteparano (Taranto)

Montereale (L’Aquila)

Monterenzio (Bologna)

Monteroni di Lecce (Lecce)

Monterosi (Roma)

Monterotondo (Roma)

Montescaglioso (Matera)

Montescudo-Monte Colombo (Rimini)

Montesilvano (Pescara)

Montespertoli (Firenze)

Monteu da Po (Torino)

Montevecchia (Milano)

Monteviale (Vicenza)

Monticelli Brusati (Brescia)

Monticello Brianza (Milano)

Monticello Conte Otto (Vicenza)

Montignoso (Massa)

Montirone (Brescia)

Montoggio (Genova)

Montopoli di Sabina (Roma)

Montorfano (Como)

Montorio Romano (Roma)

Monza (Milano)

Monzuno (Bologna)

Morazzone (Varese)

Moricone (Roma)

Morimondo (Milano)

Morlupo (Roma)

Mortegliano (Udine)

Moruzzo (Udine)

Moscufo (Pescara)

Motta San Giovanni (Reggio di Calabria)

Motta Sant’Anastasia (Catania)

Motta Visconti (Milano)

Mozzate (Milano)

Mozzo (Bergamo)

Muggia (Trieste)

Muggiò (Milano)

Mugnano di Napoli (Napoli)

Mulazzano (Milano)

Muros (Sassari)

Nalles/Nals (Bolzano)

Nanto (Vicenza)

Napoli (Napoli)

Narni (Terni)

Nave (Brescia)

Navelli (L’Aquila)

Nazzano (Roma)

Negrar di Valpolicella (Verona)

Neirone (Genova)

Nemi (Roma)

Nepi (Roma)

Nerola (Roma)

Nerviano (Milano)

Nespolo (Roma)

Nesso (Como)

Nibbiola (Novara)

Nichelino (Torino)

Nicolosi (Catania)

Nocera Inferiore (Napoli)

Nocera Superiore (Napoli)

Noceto (Parma)

Noicattaro (Bari)

Nola (Napoli)

Nomi (Trento)

Nonantola (Modena)

None (Torino)

Norma (Latina)

Nova Levante/Welschnofen (Bolzano)

Nova Milanese (Milano)

Nova Ponente/Deutschnofen (Bolzano)

Novara (Novara)

Novate Milanese (Milano)

Novedrate (Milano)

Noventa Padovana (Padova)

Novi di Modena (Carpi)

Noviglio (Milano)

Novoli (Lecce)

Numana (Ancona)

Nuraminis (Cagliari)

Nuvolento (Brescia)

Nuvolera (Brescia)

Occhiobello (Ferrara)

Ocre (L’Aquila)

Offagna (Ancona)

Oggiona con Santo Stefano (Milano)

Olevano Romano (Roma)

Olgiate Olona (Milano)

Olginate (Lecco)

Olmedo (Sassari)

Olmeneta (Cremona)

Ome (Brescia)

Opera (Milano)

Ora/Auer (Bolzano)

Oratino (Campobasso)

Orbassano (Torino)

Ordona (Foggia)

Origgio (Milano)

Orio al Serio (Bergamo)

Oriolo Romano (Roma)

Ornago (Milano)

Orsara di Puglia (Foggia)

Orta di Atella (Napoli)

Orvinio (Roma)

Osilo (Sassari)

Osimo (Ancona)

Osnago (Milano)

Ospedaletto d’Alpinolo (Avellino)

Ospitaletto (Brescia)

Ossi (Sassari)

Ossona (Milano)

Ottaviano (Napoli)

Oviglio (Alessandria)

Ozzano dell’Emilia (Bologna)

Ozzero (Milano)

Paceco (Trapani)

Paderno d’Adda (Milano)

Paderno Dugnano (Milano)

Paderno Franciacorta (Brescia)

Paderno Ponchielli (Cremona)

Padova (Padova)

Paese (Treviso)

Pagani (Napoli)

Pagnacco (Udine)

Paladina (Bergamo)

Palagiano (Taranto)

Palazzo Pignano (Milano)

Palermo (Palermo)

Palestrina (Roma)

Paliano (Roma)

Palo del Colle (Bari)

Palombara Sabina (Roma)

Palù del Fersina (Trento)

Panicale (Perugia)

Pantigliate (Milano)

Parabiago (Milano)

Parete (Napoli)

Parma (Parma)

Parolise (Avellino)

Pasian di Prato (Udine)

Passignano sul Trasimeno (Perugia)

Passirano (Brescia)

Pasturo (Lecco)

Paterno Calabro (Cosenza)

Paullo (Milano)

Pavarolo (Torino)

Pavia (Pavia)

Pavia di Udine (Udine)

Pecetto di Valenza (Alessandria)

Pecetto Torinese (Torino)

Pedara (Catania)

Pedrengo (Bergamo)

Pelago (Firenze)

Pellezzano (Salerno)

Pentone (Catanzaro)

Percile (Roma)

Pereto (Roma)

Pergine Valsugana (Trento)

Pero (Milano)

Persico Dosimo (Cremona)

Perugia (Perugia)

Pesaro (Pesaro)

Pescantina (Verona)

Pescara (Pescara)

Pescarolo ed Uniti (Cremona)

Pescate (Lecco)

Peschiera Borromeo (Milano)

Pessano con Bornago (Milano)

Pessina Cremonese (Cremona)

Petrella Tifernina (Campobasso)

Piacenza (Piacenza)

Piana degli Albanesi (Palermo)

Piane Crati (Cosenza)

Pianezza (Torino)

Pianoro (Bologna)

Picerno (Potenza)

Piegaro (Perugia)

Pietra Marazzi (Alessandria)

Pietracatella (Campobasso)

Pietracupa (Campobasso)

Pietrafitta (Cosenza)

Pietragalla (Potenza)

Pietrapertosa (Potenza)

Pieve d’Olmi (Cremona)

Pieve Emanuele (Milano)

Pieve Ligure (Genova)

Pieve San Giacomo (Cremona)

Piglio (Roma)

Pignola (Potenza)

Pignone (La Spezia)

Pimentel (Cagliari)

Pimonte (Napoli)

Pino Torinese (Torino)

Piobesi Torinese (Torino)

Pioltello (Milano)

Piossasco (Torino)

Pisa (Pisa)

Pisoniano (Roma)

Pizzoli (L’Aquila)

Ploaghe (Sassari)

Podenzana (La Spezia)

Podenzano (Piacenza)

Poggio a Caiano (Prato)

Poggio Catino (Roma)

Poggio Mirteto (Roma)

Poggio Moiano (Roma)

Poggio Nativo (Roma)

Poggio Picenze (L’Aquila)

Poggio Renatico (Ferrara)

Poggio San Lorenzo (Roma)

Poggio Torriana (Rimini)

Poggiomarino (Napoli)

Pogliano Milanese (Milano)

Pognana Lario (Como)

Poli (Roma)

Polino (Terni)

Pollena Trocchia (Napoli)

Polverara (Padova)

Polverigi (Ancona)

Pomarico (Matera)

Pomezia (Roma)

Pomigliano d’Arco (Napoli)

Pompei (Napoli)

Poncarale (Brescia)

Pontassieve (Firenze)

Ponte dell’Olio (Piacenza)

Ponte San Nicolò (Padova)

Ponte San Pietro (Bergamo)

Pontecagnano Faiano (Salerno)

Pontenure (Piacenza)

Ponteranica (Bergamo)

Pontinia (Latina)

Pontinvrea (Savona)

Ponzano Romano (Roma)

Ponzano Veneto (Treviso)

Porcia (Pordenone)

Pordenone (Pordenone)

Portacomaro (Asti)

Portici (Napoli)

Porto Torres (Sassari)

Portovenere (La Spezia)

Potenza (Potenza)

Povegliano Veronese (Verona)

Povoletto (Udine)

Pozzaglia Sabina (Roma)

Pozzaglio ed Uniti (Cremona)

Pozzo d’Adda (Milano)

Pozzuoli (Napoli)

Pozzuolo del Friuli (Udine)

Pozzuolo Martesana (Milano)

Pradamano (Udine)

Prata d’Ansidonia (L’Aquila)

Prata di Principato Ultra (Avellino)

Prato (Prato)

Pratola Serra (Avellino)

Predappio (Forlì)

Predosa (Alessandria)

Preganziol (Treviso)

Pregnana Milanese (Milano)

Prignano sulla Secchia (Sassuolo)

Propata (Genova)

Pulsano (Taranto)

Putifigari (Sassari)

Qualiano (Napoli)

Quargnento (Alessandria)

Quarto (Napoli)

Quarto d’Altino (Venezia)

Quartu Sant’Elena (Cagliari)

Quartucciu (Cagliari)

Quattro Castella (Reggio nell’Emilia)

Quiliano (Savona)

Quintano (Milano)

Quinto di Treviso (Treviso)

Quinto Vicentino (Vicenza)

Ragusa (Ragusa)

Ranica (Bergamo)

Ravarino (Modena)

Ravenna (Ravenna)

Reana del Rojale (Udine)

Reano (Torino)

Recale (Caserta)

Recco (Genova)

Recetto (Novara)

Refrancore (Asti)

Reggello (Firenze)

Reggio di Calabria (Reggio di Calabria)

Reggio nell’Emilia (Reggio nell’Emilia)

Remanzacco (Udine)

Renate (Milano)

Rende (Cosenza)

Renon/Ritten (Bolzano)

Rescaldina (Milano)

Revigliasco d’Asti (Asti)

Rezzato (Brescia)

Rho (Milano)

Riano (Roma)

Riccia (Campobasso)

Riccione (Rimini)

Riccò del Golfo di Spezia (La Spezia)

Rignano Flaminio (Roma)

Rignano sull’Arno (Firenze)

Rimini (Rimini)

Rio Saliceto (Carpi)

Riofreddo (Roma)

Riomaggiore (La Spezia)

Ripalimosani (Campobasso)

Riva del Po (Ferrara)

Rivalba (Torino)

Rivalta di Torino (Torino)

Rivarone (Alessandria)

Rivarossa (Torino)

Rivergaro (Piacenza)

Rivoli (Torino)

Rivolta d’Adda (Milano)

Robassomero (Torino)

Robbiate (Milano)

Robecco sul Naviglio (Milano)

Rocca Canterano (Roma)

Rocca d’Arazzo (Asti)

Rocca di Botte (Roma)

Rocca di Cave (Roma)

Rocca di Papa (Roma)

Rocca Priora (Roma)

Rocca San Casciano (Forlì)

Rocca Santo Stefano (Roma)

Roccaforzata (Taranto)

Roccagiovine (Roma)

Roccagorga (Latina)

Roccantica (Roma)

Roccapiemonte (Napoli)

Roccastrada (Grosseto)

Rocchetta Tanaro (Asti)

Rodano (Milano)

Rodengo Saiano (Brescia)

Rognano (Milano)

Roiate (Roma)

Roma (Roma)

Romentino (Novara)

Rometta (Messina)

Roncadelle (Brescia)

Roncaro (Milano)

Roncello (Milano)

Ronciglione (Roma)

Ronco Briantino (Milano)

Ronco Scrivia (Genova)

Rondanina (Genova)

Rosate (Milano)

Rossiglione (Genova)

Rosta (Torino)

Rottofreno (Piacenza)

Rovellasca (Milano)

Rovello Porro (Milano)

Roveredo in Piano (Pordenone)

Roviano (Roma)

Rovito (Cosenza)

Rozzano (Milano)

Rubano (Padova)

Rubiana (Torino)

Rubiera (Modena)

Rufina (Firenze)

Ruoti (Potenza)

Russi (Ravenna)

Saccolongo (Padova)

Sacrofano (Roma)

Sala Baganza (Parma)

Sala Bolognese (Bologna)

Salerano sul Lambro (Milano)

Salerno (Salerno)

Salisano (Roma)

Salza Irpina (Avellino)

Salzano (Venezia)

Samarate (Milano)

Samatzai (Cagliari)

Sambuci (Roma)

San Benigno Canavese (Torino)

San Casciano in Val di Pesa (Firenze)

San Cesareo (Roma)

San Cesario di Lecce (Lecce)

San Cesario sul Panaro (Modena)

San Chirico Nuovo (Potenza)

San Cipirello (Palermo)

San Cipriano d’Aversa (Napoli)

San Cipriano Picentino (Salerno)

San Colombano al Lambro (Milano)

San Daniele Po (Cremona)

San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila)

San Donaci (Brindisi)

San Donato di Lecce (Lecce)

San Donato Milanese (Milano)

San Dorligo della Valle-Dolina (Trieste)

San Fermo della Battaglia (Como)

San Fili (Cosenza)

San Floro (Catanzaro)

San Francesco al Campo (Torino)

San Gemini (Terni)

San Genesio Atesino/Jenesien (Bolzano)

San Genesio ed Uniti (Pavia)

San Gillio (Torino)

San Giorgio a Cremano (Napoli)

San Giorgio di Piano (Bologna)

San Giorgio Ionico (Taranto)

San Giorgio Piacentino (Piacenza)

San Giorgio su Legnano (Milano)

San Giovanni in Galdo (Campobasso)

San Giovanni la Punta (Catania)

San Giovanni Lupatoto (Verona)

San Giovanni Teatino (Pescara)

San Giuliano del Sannio (Campobasso)

San Giuliano Milanese (Milano)

San Giuliano Terme (Pisa)

San Giuseppe Jato (Palermo)

San Giuseppe Vesuviano (Napoli)

San Godenzo (Firenze)

San Gregorio da Sassola (Roma)

San Gregorio di Catania (Catania)

San Lazzaro di Savena (Bologna)

San Mango Piemonte (Salerno)

San Mango sul Calore (Avellino)

San Marcellino (Napoli)

San Martino Alfieri (Asti)

San Martino Buon Albergo (Verona)

San Martino Siccomario (Pavia)

San Marzano di San Giuseppe (Taranto)

San Marzano sul Sarno (Napoli)

San Maurizio Canavese (Torino)

San Mauro Torinese (Torino)

San Michele all’Adige (Trento)

San Michele di Serino (Avellino)

San Nazzaro Sesia (Novara)

San Nicola la Strada (Caserta)

San Paolo Bel Sito (Napoli)

San Pietro Clarenza (Catania)

San Pietro in Cariano (Verona)

San Pietro in Casale (Bologna)

San Pietro in Guarano (Cosenza)

San Pietro in Lama (Lecce)

San Pietro Mosezzo (Novara)

San Pietro Vernotico (Brindisi)

San Pio delle Camere (L’Aquila)

San Polo dei Cavalieri (Roma)

San Potito Ultra (Avellino)

San Prospero (Modena)

San Quirino (Pordenone)

San Raffaele Cimena (Torino)

San Roberto (Reggio di Calabria)

San Rocco al Porto (Piacenza)

San Salvatore Monferrato (Alessandria)

San Sebastiano al Vesuvio (Napoli)

San Sebastiano da Po (Torino)

San Secondo Parmense (Parma)

San Sperate (Cagliari)

San Vitaliano (Napoli)

San Vito dei Normanni (Brindisi)

San Vito di Fagagna (Udine)

San Vito Romano (Roma)

San Vittore Olona (Milano)

San Zeno Naviglio (Brescia)

San Zenone al Lambro (Milano)

Sangano (Torino)

Sannicandro di Bari (Bari)

Sant’Agata li Battiati (Catania)

Sant’Alessio in Aspromonte (Reggio di Calabria)

Sant’Anastasia (Napoli)

Sant’Andrea Frius (Cagliari)

Sant’Angelo a Scala (Avellino)

Sant’Angelo di Piove di Sacco (Padova)

Sant’Angelo Limosano (Campobasso)

Sant’Angelo Lodigiano (Milano)

Sant’Angelo Romano (Roma)

Sant’Antimo (Napoli)

Sant’Antonio Abate (Napoli)

Sant’Arpino (Napoli)

Sant’Egidio del Monte Albino (Napoli)

Sant’Eusanio Forconese (L’Aquila)

Sant’Olcese (Genova)

Sant’Oreste (Roma)

Sant’Orsola Terme (Trento)

Santa Cristina Gela (Palermo)

Santa Croce Camerina (Ragusa)

Santa Flavia (Palermo)

Santa Maria la Carità (Napoli)

Santa Marinella (Roma)

Santa Paolina (Avellino)

Santa Venerina (Acireale)

Santarcangelo di Romagna (Rimini)

Santo Stefano di Magra (La Spezia)

Santo Stefano di Rogliano (Cosenza)

Santo Stefano in Aspromonte (Reggio di Calabria)

Santo Stefano Ticino (Milano)

Saonara (Padova)

Saponara (Messina)

Saracinesco (Roma)

Sarentino/Sarntal (Bolzano)

Sarmato (Piacenza)

Saronno (Milano)

Sarzana (La Spezia)

Sassari (Sassari)

Sasso Marconi (Bologna)

Sassuolo (Sassuolo)

Satriano di Lucania (Potenza)

Sava (Taranto)

Saviano (Napoli)

Savignone (Genova)

Savoia di Lucania (Potenza)

Savona (Savona)

Scafati (Napoli)

Scaletta Zanclea (Messina)

Scandiano (Reggio nell’Emilia)

Scandicci (Firenze)

Scandriglia (Roma)

Scansano (Grosseto)

Scanzorosciate (Bergamo)

Scarperia e San Piero (Firenze)

Sciolze (Torino)

Scisciano (Napoli)

Scoppito (L’Aquila)

Scorzè (Venezia)

Scurzolengo (Asti)

Sedriano (Milano)

Segonzano (Trento)

Segrate (Milano)

Selargius (Cagliari)

Selci (Roma)

Sellia (Catanzaro)

Sellia Marina (Catanzaro)

Selvazzano Dentro (Padova)

Senago (Milano)

Senna Comasco (Como)

Sennori (Sassari)

Serdiana (Cagliari)

Seregno (Milano)

Seriate (Bergamo)

Sermoneta (Latina)

Serra Riccò (Genova)

Serramanna (Cagliari)

Serrenti (Cagliari)

Serrone (Roma)

Sesto ed Uniti (Cremona)

Sesto Fiorentino (Firenze)

Sesto San Giovanni (Milano)

Sestu (Cagliari)

Settala (Milano)

Settime (Asti)

Settimo Milanese (Milano)

Settimo San Pietro (Cagliari)

Settimo Torinese (Torino)

Settingiano (Catanzaro)

Seveso (Milano)

Sezzadio (Alessandria)

Sezze (Latina)

Sgonico-Zgonik (Trieste)

Siano (Napoli)

Signa (Firenze)

Silea (Treviso)

Siligo (Sassari)

Siliqua (Cagliari)

Simeri Crichi (Catanzaro)

Sinnai (Cagliari)

Siracusa (Siracusa)

Sirolo (Ancona)

Sissa Trecasali (Parma)

Siziano (Milano)

Soglio (Asti)

Solarino (Siracusa)

Solaro (Milano)

Solbiate Arno (Milano)

Solbiate Olona (Milano)

Soleminis (Cagliari)

Solero (Alessandria)

Soliera (Modena)

Somma Lombardo (Milano)

Somma Vesuviana (Napoli)

Sommacampagna (Verona)

Sommo (Pavia)

Sona (Verona)

Sorbo San Basile (Catanzaro)

Sorbo Serpico (Avellino)

Sorbolo Mezzani (Parma)

Sordio (Milano)

Sori (Genova)

Sorisole (Bergamo)

Sorso (Sassari)

Sospiro (Cremona)

Sover (Trento)

Soveria Simeri (Catanzaro)

Sovico (Milano)

Sovizzo (Vicenza)

Sozzago (Novara)

Spadafora (Messina)

Spezzano della Sila (Cosenza)

Spilamberto (Modena)

Spinadesco (Cremona)

Spinea (Venezia)

Spino d’Adda (Milano)

Spoltore (Pescara)

Squillace (Catanzaro)

Stagno Lombardo (Cremona)

Stalettì (Catanzaro)

Statte (Taranto)

Stella (Savona)

Sternatia (Lecce)

Stezzano (Bergamo)

Stimigliano (Roma)

Stintino (Sassari)

Stra (Padova)

Stroncone (Terni)

Subbiano (Arezzo)

Subiaco (Roma)

Succivo (Napoli)

Sulbiate (Milano)

Summonte (Avellino)

Surbo (Lecce)

Sutri (Roma)

Tarano (Roma)

Taranto (Taranto)

Tarcento (Udine)

Tavagnacco (Udine)

Tavazzano con Villavesco (Milano)

Taverna (Catanzaro)

Tavernerio (Como)

Tavullia (Pesaro)

Tenna (Trento)

Teolo (Padova)

Terdobbiate (Novara)

Terlano/Terlan (Bolzano)

Terni (Terni)

Terrasini (Palermo)

Terrassa Padovana (Padova)

Terre d’Adige (Trento)

Terre del Reno (Ferrara)

Terzigno (Napoli)

Teverola (Napoli)

Tiglieto (Genova)

Tigliole (Asti)

Tione degli Abruzzi (L’Aquila)

Tires/Tiers (Bolzano)

Tiriolo (Catanzaro)

Tissi (Sassari)

Tito (Potenza)

Tivoli (Roma)

Toffia (Roma)

Tolve (Potenza)

Tonco (Asti)

Torbole Casaglia (Brescia)

Torchiarolo (Brindisi)

Torella del Sannio (Campobasso)

Torgiano (Perugia)

Torino (Torino)

Toritto (Bari)

Torlino Vimercati (Milano)

Tornaco (Novara)

Tornimparte (L’Aquila)

Torno (Como)

Toro (Campobasso)

Torrazza Piemonte (Torino)

Torre Annunziata (Napoli)

Torre Boldone (Bergamo)

Torre d’Arese (Milano)

Torre d’Isola (Pavia)

Torre de’ Busi (Lecco)

Torre del Greco (Napoli)

Torretta (Palermo)

Torrevecchia Pia (Milano)

Torri di Quartesolo (Vicenza)

Torri in Sabina (Roma)

Torricella (Taranto)

Torricella in Sabina (Roma)

Torriglia (Genova)

Torrile (Parma)

Torrita Tiberina (Roma)

Trabia (Palermo)

Trana (Torino)

Trani (Trani)

Trapani (Trapani)

Travacò Siccomario (Pavia)

Travagliato (Brescia)

Traversetolo (Parma)

Travo (Piacenza)

Trecase (Napoli)

Trecastagni (Catania)

Tremestieri Etneo (Catania)

Trento (Trento)

Trentola Ducenta (Napoli)

Trepuzzi (Lecce)

Tresignana (Ferrara)

Trevi nel Lazio (Roma)

Trevignano Romano (Roma)

Treviolo (Bergamo)

Treviso (Treviso)

Trezzano Rosa (Milano)

Trezzano sul Naviglio (Milano)

Trezzo sull’Adda (Milano)

Tribiano (Milano)

Tribogna (Genova)

Tricesimo (Udine)

Trieste (Trieste)

Triggiano (Bari)

Triuggio (Milano)

Trivigno (Potenza)

Trivolzio (Milano)

Trofarello (Torino)

Troia (Foggia)

Trovo (Milano)

Truccazzano (Milano)

Tufara (Campobasso)

Tufino (Napoli)

Tufo (Avellino)

Turania (Roma)

Turate (Milano)

Uboldo (Milano)

Udine (Udine)

Uri (Sassari)

Uscio (Genova)

Usini (Sassari)

Usmate Velate (Milano)

Ussana (Cagliari)

Uta (Cagliari)

Vadena/Pfatten (Bolzano)

Vado Ligure (Savona)

Vaglia (Firenze)

Vaglio Basilicata (Potenza)

Vaiano (Prato)

Vaiano Cremasco (Milano)

Val della Torre (Torino)

Valbrembo (Bergamo)

Valbrevenna (Genova)

Valderice (Trapani)

Valenzano (Bari)

Valera Fratta (Milano)

Valfabbrica (Perugia)

Valganna (Varese)

Valgreghentino (Lecco)

Valle Salimbene (Pavia)

Vallefiorita (Catanzaro)

Vallefoglia (Pesaro)

Vallelaghi (Trento)

Vallinfreda (Roma)

Vallo Torinese (Torino)

Valmadrera (Lecco)

Valmontone (Roma)

Valsamoggia (Bologna)

Valverde (Catania)

Vanzaghello (Milano)

Vanzago (Milano)

Vaprio d’Adda (Milano)

Varedo (Milano)

Varese (Varese)

Varisella (Torino)

Vecchiano (Pisa)

Vedano al Lambro (Milano)

Vedano Olona (Varese)

Veduggio con Colzano (Milano)

Vejano (Roma)

Velletri (Roma)

Vellezzo Bellini (Milano)

Venaria Reale (Torino)

Venetico (Messina)

Venezia (Venezia)

Ventimiglia di Sicilia (Palermo)

Verano Brianza (Milano)

Vercurago (Lecco)

Verderio (Milano)

Vermezzo con Zelo (Milano)

Vernate (Milano)

Vernio (Prato)

Vernole (Lecce)

Verolengo (Torino)

Verona (Verona)

Verucchio (Rimini)

Vescovato (Cremona)

Vespolate (Novara)

Vezzano Ligure (La Spezia)

Vezzano sul Crostolo (Reggio nell’Emilia)

Viagrande (Catania)

Viano (Reggio nell’Emilia)

Viarigi (Asti)

Vicenza (Vicenza)

Vico Equense (Napoli)

Vicolungo (Novara)

Vicopisano (Pisa)

Vicovaro (Roma)

Vidigulfo (Milano)

Vietri sul Mare (Salerno)

Vigarano Mainarda (Ferrara)

Vigasio (Verona)

Vigliano d’Asti (Asti)

Vignate (Milano)

Vignola-Falesina (Trento)

Vigodarzere (Padova)

Vigolzone (Piacenza)

Vigonovo (Padova)

Vigonza (Padova)

Villa Cortese (Milano)

Villa d’Almè (Bergamo)

Villa di Briano (Napoli)

Villa di Serio (Bergamo)

Villa Guardia (Como)

Villa San Giovanni (Reggio di Calabria)

Villa San Secondo (Asti)

Villa Sant’Angelo (L’Aquila)

Villabate (Palermo)

Villafranca di Verona (Verona)

Villafranca Padovana (Padova)

Villafranca Tirrena (Messina)

Villafrati (Palermo)

Villanova d’Ardenghi (Pavia)

Villanova del Sillaro (Milano)

Villanterio (Milano)

Villar Dora (Torino)

Villarbasse (Torino)

Villaricca (Napoli)

Villasanta (Milano)

Villasor (Cagliari)

Villaspeciosa (Cagliari)

Villastellone (Torino)

Villorba (Treviso)

Vimercate (Milano)

Vimodrone (Milano)

Vinchiaturo (Campobasso)

Vinovo (Torino)

Virle Piemonte (Torino)

Vistarino (Milano)

Vittuone (Milano)

Vivaro Romano (Roma)

Vizzolo Predabissi (Milano)

Vobbia (Genova)

Voghiera (Ferrara)

Volano (Trento)

Volla (Napoli)

Volpiano (Torino)

Voltaggio (Genova)

Volturara Irpina (Avellino)

Volvera (Torino)

Zagarise (Catanzaro)

Zagarolo (Roma)

Zanica (Bergamo)

Zeccone (Milano)

Zelo Buon Persico (Milano)

Zerbolò (Milano)

Zevio (Verona)

Zibido San Giacomo (Milano)

Zinasco (Pavia)

Zola Predosa (Bologna)

Zoppola (Pordenone)

Zovencedo (Vicenza)

Zumpano (Cosenza).