Frana Tunnel Frejus: le strade alternative e stop ai Tir

La frana in Francia che ha mandato in tilt il traffico ferroviario con treni alta velocità cancellati da e per l’Italia ha interessato anche il Tunnel del Frejus con il divieto di transito per i tir. Il crollo di diverse centinaia di metri cubi di rocce spingerà i transfrontalieri a prendere le strade alternative al Tunnel del Frejus, tra cui il Traforo del Monte Bianco che presto sarà interdetto alla circolazione per lavori programmati di manutenzione e messa in sicurezza. Vediamo allora quali sono i percorsi alternativi per evitare il Tunnel Frejus dopo la frana.

TRAFFICO DEVIATO DAL TUNNEL DEL FREJUS AL TRAFORO DEL MONTE BIANCO

La frana sul versante francese del Frejus nelle scorse ore nel Comune di Saint-Andrè en Savoie, ha coinvolto anche l’autostrada A3 che collega il Tunnel del Frejus, la Route Dipartimentale 1006 e la linea ferroviaria Torino – Lione. Per lo smottamento sono stati cancellati i treni alta velocità che collegano Parigi e Milano in entrambe le direzioni. La rimozione dei detriti dall’autostrada ha comportato il divieto di circolazione per mezzi superiori a 3,5 tonnellate nella galleria del Frejus almeno nella giornata di martedì 29 agosto 2023, salvo proroghe. Il crollo si è verificato proprio a pochi giorni dalla chiusura del Traforo del Monte Bianco per lavori di manutenzione, generando code con tempi di attesa media di circa 1 ora in corrispondenza del Piazzale Francese verso Courmayeur, secondo le notizie diffuse da Autostrade. La congestione dovrebbe ridursi nel corso delle prossime ore, ma per gli automobilisti in transito può essere utile conoscere le strade alternative al Tunnel del Frejus e anche al Traforo del Monte Bianco, dopo la chiusura a partire dal 4 settembre 2023.

PERCORSI ALTERNATIVI AL TUNNEL DEL FREJUS

Il Tunnel del Fréjus è una delle principali vie di comunicazione tra Italia e Francia attraverso le Alpi, ma ci sono diverse strade alternative al Traforo del Fréjus per attraversare il confine tra i due paesi. Alcune delle principali strade alternative sono:

Tunnel del Monte Bianco: collega Courmayeur in Italia a Chamonix in Francia. È una delle vie più conosciute per attraversare le Alpi tra i due paesi. Colle della Maddalena (o Col de Larche in francese): situato nelle Alpi Marittime, collega Cuneo in Italia a Barcelonnette in Francia. Colle del Moncenisio (o Col du Mont Cenis in francese): un passo montano storico che ha visto anche la costruzione di una strada nel XIX secolo. Durante l’inverno, la strada potrebbe essere chiusa a causa della neve. Colle dell’Agnello: collega il Piemonte in Italia con la regione delle Alte Alpi in Francia.

ALTERNATIVE AL FREJUS, DAL 4 SETTEMBRE 2023 TRAFORO MONTE BIANCO CHIUSO

Come abbiamo già anticipato nelle scorse settimane, la chiusura del Traforo del Monte Bianco ridurrà le alternative al Tunnel del Frejus. I lavori di manutenzione e messa in sicurezza pianificati dureranno dal 4 settembre 2023 (dalle ore 17) al 18 dicembre 2023 (fino alle ore 22). Un periodo scelto nella previsione di una minore affluenza di veicoli, visto che gli interventi richiederanno la chiusura totale della galleria.