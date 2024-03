Festa delle Donne: Nissan Italia è tra le case più inclusive

Oggi, 8 marzo, si celebra la Giornata Internazionale della Donna, detta comunemente anche Festa delle Donne. Si tratta di una delle giornate più importanti dell’anno, per tanti motivi, oltre che dell’occasione giusta per fare il punto sui passi avanti fatti in tema di inclusione ed equità, anche per il settore delle quattro ruote. È così che Nissan Italia ha scelto di celebrare la Festa delle Donne abbracciando il tema #InspireInclusion e lanciando una campagna di comunicazione rivolta alla crescita delle donne nell’azienda. Nel corso degli ultimi anni, la divisione italiana di Nissan si è impegnata in modo concreto alla promozione del ruolo delle donne in azienda. I numeri raccolti dal programma Nissan DEI (Diversità, Equità e Inclusione) rappresentano un’importante conferma in merito.

NISSAN ITALIA PUNTA SULLA DIVERSITY

La Festa delle Donne è l’occasione per Nissan Italia di fare il punto sui progressi fatti sul tema della Diversit. Secondo quanto rivelato dall’azienda, infatti, attualmente:

l’ organico è composto dal 35% di personale femminile

tale percentuale è cresciuta di 4 punti negli ultimi 3 anni

Questi numeri confermano l’impegno di Nissan per la promozione di Diversità, Equità e Inclusione. A tal proposito, dal 2021 va avanti il programma Nissan DEI che punta a rafforzare l’azienda quale luogo accogliente e rispettoso verso tutti. Questo programma continuerà nel corso del prossimo futuro: il ruolo delle donne nelle attività di Nissan Italia non potrà, quindi, che crescere, sostenendo così l’inclusione a tutti i livelli.

NISSAN LANCIA UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Nissan Italia ha scelto l’8 marzo per dare il via a una campagna di comunicazione dedicata al ruolo delle donne in aziende e, più in generale, nel settore automobilistico. Tale campagna vede protagoniste 7 donne che ricoprono ruoli manageriali in Nissan Italia. Le protagoniste condividono le proprie storie e il proprio percorso professionale nel corso degli anni con l’obiettivo di avvicinare figure femminili al mondo dell’industria automobilistica, anche con ruoli tecnici e ingegneristici. La campagna ha come titolo DRIVHER OF OUR CHANGE, con un gioco di parole che unisce le parole inglesi “driver” e “her”.

ALTRE INIZIATIVE PER L’8 MARZO DA NISSAN

In occasione della Festa delle Donne, inoltre, Nissan, per tutta la regione AMIEO (Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania), dà il via a un’ulteriore iniziativa pensata per sostenere l’inclusione e supportare la diversità. Da oggi, infatti, gli stabilimenti della casa automobilistica apriranno le porte di centri di ricerca e sviluppo e di uffici a giovani donne di età compresa tra 13 e 21 anni. L’iniziativa prevede la possibilità di partecipare a:

Workshop interattivi

sessioni formative STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

meeting conoscitivi con donne che lavorano in Nissan

Quest’iniziativa conferma l’attenzione, su scala internazionale, che Nissan ha nella promozione della diversità e dell’inclusione oltre che la volontà di attirare un numero sempre maggiore di donne a ricoprire ruoli chiave nel mondo dell’industria automobilista nel corso dei prossimi anni.