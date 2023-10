DS integra ChatGPT sulle auto per migliorare l’assistente vocale

Il più noto modello di intelligenza artificiale generativa sbarca nell’automotive: DS, il marchio luxury di Citroen, gruppo Stellantis, ha deciso di integrare ChatGPT sulle proprie vetture affiancandolo al normale riconoscimento vocale sui modelli dotati di DS Iris System, il sistema multimediale di DS Automobiles. L’obiettivo è migliorare l’assistente vocale al punto da farlo diventare un vero e proprio ‘compagno di viaggio’.

DS INTEGRA CHATGPT: APPLICAZIONI PRATICHE

Com’è noto, ChatGPT è un modello di intelligenza artificiale generativa che utilizza modelli linguistici per comprendere e produrre un’interazione naturale e fluida. Apprendendo da enormi quantità di dati, ChatGPT è infatti in grado di rispondere a un’impressionante varietà di domande e di fornire informazioni accurate e pertinenti.

Ebbene, l’integrazione di ChatGPT con DS Iris System consentirà agli utenti, conducenti e passeggeri, di accedere a informazioni utili durante il viaggio e di effettuare una gamma di operazioni molto più ampia rispetto alle prestazioni di un comune assistente vocale. Ad esempio, chi circola in prossimità di Roma, potrà chiedere gli orari di apertura dei Musei Vaticani, l’elenco delle opere più belle esposte nella Galleria Borghese o il ristorante che serve il miglior cacio e pepe della Capitale. Ma non solo: potrà anche inventare dei quiz su un argomento a piacere o creare una favola per intrattenere i bambini durante il viaggio. Per utilizzare ChatGPT sulle auto DS sarà sufficiente dire ‘Ok Iris’ o premere l’apposito pulsante sul volante. L’interazione vocale avverrà in tutta sicurezza non essendo necessario distogliere lo sguardo dalla strada o le mani dal volante.

COME ATTIVARE CHATGPT SULLE AUTO DS

La fase pilota ‘SoundHound AI powered by ChatGPT’ di Stellantis per valutare la customer experience viene offerta gratuitamente per un periodo di sei mesi ai primi 20.000 utenti registrati con DS Iris System sui modelli DS 3, DS 4, DS 7 o DS 9. La nuova funzionalità, disponibile in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia rispettivamente nelle lingue dei singoli Paesi, dev’essere attivata istantaneamente da remoto tramite il DS Services Store tra il 19 ottobre 2023 e il 29 febbraio 2024. Maggiori informazioni qui.

STELLANTIS: FIERI DI ESSERE I PRIMI IN EUROPA A PORTARE QUESTA INNOVAZIONE

Olivier François, direttore di DS Automobiles, ha detto che in veste di pionieri nell’integrazione di ChatGPT nel mondo automotive, la missione di DS è rendere accessibile un’intelligenza artificiale generativa che risulti fluida, intuitiva e coinvolgente: “Si tratta di una rivoluzione high-tech dal potenziale illimitato, parte di una delle più grandi trasformazioni sociali del XXI secolo”. Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis, ha aggiunto che da quando ChatGPT è disponibile, il Gruppo ha lavorato per integrarlo nei propri sistemi e adesso è felice di poter essere il primo a offrire questa innovazione in Europa. Naturalmente se la sperimentazione avrà successo, ChatGPT sarà progressivamente integrato su tutti i modelli del gruppo Stellantis.