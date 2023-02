Dove usare il bonus patente: le autoscuole accreditate

Il Bonus patente si è fin qui rivelato un successo tanto che i fondi per il 2022 e il 2023 sono già terminati e per le nuove erogazioni bisognerà attendere il 2024. Gli aspiranti autisti, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno scaricato il voucher dalla piattaforma ministeriale possono adesso utilizzarlo in un’autoscuola tra quelle accreditatesi, nelle prossime righe scopriamo in quante e in quali autoscuole italiane è possibile usare il Bonus patente.

CHE COS’È IL BONUS PATENTE

Il ‘Buono patente autotrasporto’, altrimenti noto col nome di Bonus patente, è un robusto incentivo per coprire le spese sostenute o da sostenere per il conseguimento di una delle patenti C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E, nonché della carta di qualificazione del conducente (CQC), che sono i titoli e le abilitazioni professionali necessarie per guidare i veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di persone e di merci (autobus, furgoni, camion, autocarri, Tir, ecc.). Lo scopo dell’iniziativa, prevista dal 2022 al 2026, è infatti quello di formare nuovi conducenti per il settore dell’autotrasporto, il cui numero risulta inferiore rispetto alle richieste. Possono beneficiare del bonus i cittadini italiani ed europei di età compresa tra 18 e 35 anni. Il contributo non può superare l’80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 2.500 euro.

COME SI RICHIEDE IL BONUS PATENTE

Il Bonus patente, sotto forma di voucher, può essere richiesto solo sulla piattaforma ‘Buono patenti autotrasporto’ del MIT, previa registrazione, e attivato e utilizzato presso le autoscuole che si sono accreditate. Il buono dev’essere attivato in un’autoscuola a scelta dell’aspirante autista (tra quelle disponibili) entro 60 giorni dalla relativa emissione, mentre i titoli abilitativi per i quali è stato utilizzato il buono vanno conseguiti entro 18 mesi dall’attivazione del buono. Le autoscuole sono autorizzate ad applicare lo sconto solo dopo l’effettivo conseguimento della patente o della CQC.

DOVE USARE IL BONUS PATENTE

Quindi, riepilogando, una volta scaricato il voucher occorre attivarlo entro 60 giorni presso una delle autoscuole accreditate, frequentare il corso e conseguire una delle patenti per l’autotrasporto o la CQC entro 18 mesi prima di vedersi applicare la riduzione. Ma quali sono le autoscuole dove si può utilizzare il Bonus patente? Per saperlo bisogna andare sulla piattaforma del Bonus e selezionare la pagina ‘Dove usare il buono’ che contiene la lista completa delle autoscuole convenzionate. Al 20 febbraio 2022 si sono già accreditate 2.220 autoscuole italiane sparse su tutto il territorio nazionale. Per ogni autoscuola sono disponibili nome, indirizzo, sito web, e-mail, numero di telefono e mappa. Gli interessati possono cercare l’autoscuola per nome, per Comune o per Provincia.

Di seguito trovate il numero di autoscuole accreditate per Provincia, aggiornato sempre al 20/2/2023:

Agrigento: 33

Alessandria: 16

Ancona: 17

Aosta: 0

Arezzo: 11

Ascoli Piceno: 9

Asti: 8

Avellino: 20

Bari: 54

Barletta-Andria-Trani: 10

Belluno: 1

Benevento: 25

Bergamo: 29

Biella: 5

Bologna: 22

Bolzano: 38

Brescia: 45

Brindisi: 20

Cagliari: 11

Caltanissetta: 15

Campobasso: 12

Caserta: 24

Catania: 56

Catanzaro: 20

Chieti: 17

Como: 30

Cosenza: 26

Cremona: 18

Crotone: 10

Cuneo: 28

Enna: 23

Fermo: 19

Ferrara: 11

Firenze: 14

Foggia: 31

Forlì-Cesena: 14

Frosinone: 25

Genova: 34

Gorizia: 0

Grosseto: 3

Imperia: 7

Isernia : 1

L’Aquila: 8

La Spezia: 13

Latina: 26

Lecce: 39

Lecco: 14

Livorno: 13

Lodi: 2

Lucca: 9

Macerata: 15

Mantova: 10

Massa-Carrara: 5

Matera: 20

Messina: 21

Milano: 44

Modena: 31

Monza e Brianza: 21

Napoli: 80

Novara: 7

Nuoro: 22

Oristano: 11

Padova: 30

Palermo: 70

Parma: 15

Pavia: 7

Perugia: 43

Pesaro-Urbino: 9

Pescara: 14

Piacenza: 5

Pisa: 31

Pistoia : 1

Pordenone: 13

Potenza: 36

Prato: 8

Ragusa: 27

Ravenna: 17

Reggio Calabria: 42

Reggio Emilia: 10

Rieti: 8

Rimini: 8

Roma: 106

Rovigo: 13

Salerno: 40

Sassari: 9

Savona: 9

Siena: 9

Siracusa: 15

Sondrio: 11

Sud Sardegna: 13

Taranto: 22

Teramo: 8

Terni: 15

Torino: 74

Trapani: 14

Trento: 26

Treviso: 54

Trieste: 2

Udine: 20

Varese: 28

Venezia: 26

Verbano-Cusio-Ossola: 2

Vercelli: 2

Verona: 21

Vibo Valentia: 13

Vicenza: 35

Viterbo: 16.