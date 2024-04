Le auto non hanno sempre lo stesso prezzo e lo stesso modello può costare diversamente, e neanche di poco, a seconda del Paese in cui viene venduto. Questo perché sul prezzo della vettura (parliamo di vetture nuove) influiscono diversi fattori come l’Iva, l’imposta di registrazione (da noi è l’Ipt) e altre tipologie di tasse, che variano da Paese a Paese. Senza contare che ogni casa automobilistica può adottare politiche commerciali differenti in base ai mercati, inoltre si devono tenere presenti le spese di trasporto che possono far lievitare i prezzi. Alla luce di ciò, dove costano meno le auto nel mondo? Proviamo a scoprirlo.

DOVE COSTANO MENO LE AUTO NEL MONDO: OCCHIO ALL’IVA

Il primo fattore che influisce sul prezzo finale dell’auto è l’imposta sul valore aggiunto, che noi, Spagna e Portogallo chiamiamo Iva e altri Vat (Regno Unito, Irlanda e Malta), Tva (Francia), Ust (Germania), Gst (Canada, Australia e Nuova Zelanda), ecc. Essendo un’imposta generale che si applica sul costo del bene, nel nostro caso un’automobile, più alto è il valore dell’imposta e più alto risulta il rincaro sul prezzo finale per il consumatore. Nell’Unione Europea l’Iva varia dal 17% in Lussemburgo al 27% in Ungheria. Significa, ad esempio, che se un’auto costa 15.000 € + Iva, in Lussemburgo costerà complessivamente 17.550 € e in Ungheria 19.050 €. In Italia, come sappiamo, l’Iva è al 22%.

L’imposta sul valore aggiunto esiste in quasi tutti i Paesi del mondo, tranne poche eccezioni come Stati Uniti (ma solo in alcuni Stati), Hong Kong, Gibilterra, Città del Vaticano e Iraq. Al di là di questi casi sporadici l’Iva è particolarmente bassa in Svizzera (7,7%) e in Canada (5,5%) dove però si somma ad altre tasse delle singole province e territori. Mentre, come detto, gli Stati Uniti passano da una tassazione nulla in alcuni Stati a un massimo di 8,25% in altri, per un livello medio del 4,99%.

PAESI DOVE LE AUTO COSTANO MENO: ALTRE TASSE

In Italia oltre all’Iva si paga l’Ipt (Imposta provinciale di trascrizione) e il contributo ambientale Pfu (Pneumatici fuori uso), che fanno ulteriormente salire il prezzo finale del veicolo. Ma non siamo gli unici ad aggiungere tasse su tasse, anzi altrove va persino peggio. In molti Paesi esistono infatti altre imposte, di volta in volta chiamate tasse di registrazione, sul lusso, sulla cilindrata, sui consumi o sulla CO2, che possono incidere per alcune centinaia di euro o addirittura per migliaia di euro nei casi peggiori.

Qualche esempio: in Turchia, oltre a un’Iva del 18%, occorre pagare una tassa speciale sui consumi (ÖTV o SCT) che in base al prezzo e alla cilindrata varia dal 45% minimo all’80% massimo, portando quasi al raddoppio del prezzo finale per il cliente. In Israele, invece, chi si avventura nell’acquisto di un’auto nuova deve considerare l’Iva al 17%, più una tassa d’acquisto che varia da un minimo del 10% per le auto elettriche a un massimo dell’83% per quelle benzina e diesel, più una tassa del lusso sopra i 76.000 euro circa. Tasse sui valori di CO2 delle emissioni del veicolo ci sono in Danimarca, Finlandia e Francia, mentre altre nazioni prevedono una salatissima tassa di importazione: in Sudafrica è del 25% (ma scenda al 12% se dall’Europa), in Cina è del 15% e in Brasile del 18%.

QUANTO PUO VARIARE IL PREZZO DI UN’AUTO DA PAESE A PAESE

Nel 2023 Motor1.com ha provato a calcolare quanto varia il prezzo di acquisto di un’auto nuova nei diversi Paesi del mondo, prendendo come benchmark l’Alfa Romeo Tonale nelle versioni mild hybrid e plug-in hybrid. Ebbene, è venuto fuori che la Tonale 1.5 Hybrid 160 CV Ti può costare da un minimo di 34.283 euro in Australia (54.854 dollari australiani) a un massimo di 78.047 euro in Turchia (1.577.300 lire turche). Circa 43.500 euro di differenza per la stessa e identica vettura cambiando solamente il Paese di vendita! Un prezzo così alto in Turchia è dovuto a diversi fattori che includono la crisi monetaria della lira turca e la citata tassa sui consumi, che nel caso della Tonale è pari all’80%. Per la cronaca la Tonale in Italia costa all’incirca 42.150 euro, un prezzo che per fortuna si avvicina di più a quello australiano (ma basta spostarsi di alcuni km, sconfinando in Svizzera, per veder schizzare il prezzo all’equivalente di 52.987 euro).

Anche per l’Alfa Romeo Tonale 1.3 Plug-in Hybrid Q4 Veloce il prezzo più alto è quello della Turchia con l’equivalente di 94.497 euro, mentre negli USA costa appena 46.461 euro e in Canada addirittura 40.861 euro. E in Italia? 55.900 euro.