Quando pianifichiamo un viaggio all’insegna dell’efficienza, soprattutto in auto, è fondamentale stimare il costo del carburante per evitare sorprese e ottimizzare il budget. Questo calcolo può sembrare complesso a prima vista, ma basta seguire alcuni passaggi e conoscere alcuni dati per ottenere una stima abbastanza precisa. Nei prossimi paragrafi scopriamo insieme come calcolare il costo del carburante per un viaggio e quali fattori considerare per risparmiare.

1. I DATI DI CUI HAI BISOGNO PER CALCOLARE IL CARBURANTE NECESSARIO

Prima di calcolare il costo del carburante, hai bisogno dei seguenti dati:

Distanza totale del viaggio : la puoi ottenere tramite Google Maps o altre app di navigazione, impostando il punto di partenza e arrivo .

: la puoi ottenere tramite Google Maps o altre app di navigazione, impostando il punto di . Consumo medio di carburante del tuo veicolo : espresso in litri per 100 km (L/100 km) o km per litro (km/L), spesso indicato nella scheda tecnica del Costruttore ma puoi trovarlo anche tramite il display auto del computer di bordo; è più affidabile poiché si basa sul tuo stile di guida reale.

: espresso in litri per 100 km (L/100 km) o km per litro (km/L), spesso indicato nella scheda tecnica del Costruttore ma puoi trovarlo anche del computer di bordo; poiché si basa sul tuo stile di guida reale. Prezzo attuale del carburante: può variare da zona a zona e durante l’anno.

Con questi tre dati puoi procedere al calcolo!

2. FORMULA PER CALCOLARE IL COSTO DEL CARBURANTE DA L/100KM

Per calcolare il costo, puoi utilizzare la seguente formula di base molto semplice:

Costo del carburante = Distanza totale × (Consumo medio in “L/100km” /100) × Prezzo al litro

Esempio pratico: ipotizziamo di voler fare un viaggio di 750 km con un’auto che consuma in media 6 L/100 km e con un prezzo del carburante di 1,80 € al litro.

Distanza totale: 750 km Consumo medio: 6 L/100 km Prezzo per litro: 1,80 €

Quindi, il costo stimato del carburante per il viaggio sarebbe di 81 euro.

3. COME CALCOLARE IL COSTO DEL CARBURANTE DA KM/L

Se la tua auto indica il consumo in km/L (ad esempio, fa 15 km con un litro di carburante), puoi usare una formula leggermente diversa, ma ancora più semplice:

Costo del carburante = (Distanza totale / Consumo medio in “km/L”) ​× Prezzo al litro

Esempio pratico: Supponiamo di percorrere la stessa distanza di 750 km con un’auto che fa 15 km per litro e con un prezzo del carburante di 1,80 € al litro.

Distanza totale: 750 km Consumo medio: 15 km/L Prezzo per litro: 1,80 €

In questo caso, il costo stimato del carburante per il viaggio sarà di 90 euro.

4. APP UTILI PER CALCOLARE E MONITORARE I COSTI DEL CARBURANTE

Oltre al calcolo manuale, puoi utilizzare alcune app che aiutano a ottimizzare i consumi e calcolare il costo di carburante per un viaggio (leggi anche i consigli per risparmiare carburante alla guida):