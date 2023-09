Bonus benzina 80 € direttamente sulla social card: quando parte?

Il Governo conferma di voler intervenire sul caro-carburante anche se non ha nessuna intenzione di applicare l’accisa mobile, come gli consentirebbe il Decreto Trasparenza visto il verificarsi delle condizioni. Allo studio ci sarebbe invece un Bonus benzina di 80 euro da caricare direttamente sulla social card ‘Dedicata a te’, riservata alle famiglie con basso reddito. Scopriamo quando potrebbe partire.

BONUS BENZINA 80 EURO: A CHI SPETTA?

Il prezzo medio della benzina in modalità self ha raggiunto o perfino superato quota 2 €/l in molte regioni italiane e sulla rete autostradale, mettendo in difficoltà tanti automobilisti. E anche il diesel non è poi così lontano da quella soglia. Occorre dunque una soluzione per alleggerire la spesa degli italiani al distributore e il Governo l’avrebbe trovata introducendo un Bonus benzina. Al momento siamo ancora nella fase dei rumors, riportati in questo caso da Repubblica, ma sembra che l’ipotesi sia molto accreditata: in pratica si parla di un’agevolazione secca, dall’importo di 80 euro (inizialmente si era parlato di 150), da destinare alle famiglie che ricevono la social card ‘Dedicata a Te’ da 382,5 euro.

QUANDO PARTE IL BONUS BENZINA 80 EURO?

Ma quando partirebbe questo Bonus benzina? Dopo aver mancato l’appuntamento del Consiglio dei Ministri di oggi, l’intervento, che dovrebbe costare allo Stato circa 100 milioni di euro, potrebbe prendere forma dopo il varo della nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, atteso per il prossimo 27 settembre.

La scelta di inserire il Bonus benzina nella social card permetterebbe, tra le altre cose, di erogare lo sconto in maniera diretta, semplificando di molto il procedimento senza attendere la realizzazione di un’apposita piattaforma web, che allungherebbe i tempi a dismisura. Mentre l’emergenza è adesso.

BONUS BENZINA 2023: CHE COS’È LA SOCIAL CARD ‘DEDICATA A TE’?

Ma cos’è la social card Dedicata a Te, su cui verrà caricato il Bonus benzina da 80 euro, e chi può beneficiarne? Si tratta di una carta di pagamento prepagata, introdotta lo scorso luglio (e attivabile fino al 15 settembre), sulla quale è precaricato un contributo ‘una tantum’ di 382,50 euro, destinato esclusivamente all’acquisto di soli beni alimentari di prima necessità. Hanno potuto beneficiarne tutti i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, composti da almeno tre componenti e con un Isee fino a un massimo di 15 mila euro. La carta non era richiedibile dai cittadini: i beneficiari, infatti, sono stati individuati direttamente dall’Inps e dai Comuni. La platea della social card è stimata in circa 1,3 milioni di famiglie e saranno pertanto queste a usufruire del Bonus benzina di 80 euro.