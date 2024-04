Autostrade dello Stato: l’ex ASPI cambia nome ed è pubblica

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a uno dei provvedimenti più significativi proposti dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini: la nascita di Autostrade dello Stato. La società per azioni a controllo pubblico torna nelle mani dello Stato dopo l’era ASPI (Autostrade per l’Italia) archiviata definitivamente dopo uno dei disastri che passeranno alla storia, associati a manutenzione e controlli inadeguati.

ASPI CAMBIA NOME E DIVENTA AUTOSTRADE DELLO STATO

Il decreto approvato in CDM segna ufficialmente la nascita di Autostrade dello Stato e rappresenta un importante cambio di rotta nel panorama delle infrastrutture italiane, portando sotto il diretto controllo pubblico la gestione delle autostrade statali a pedaggio, fino al crollo del ponte Morandi nelle mani della famiglia Benetton. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore trasparenza, efficacia e sicurezza nella gestione di un settore fondamentale per l’intera economia nazionale. La società per azioni sarà interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e soggetta al controllo diretto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

OLTRE IL NOME, MENO INTERESSI DI PRIVATI NELLA GESTIONE

Autostrade dello Stato nasce come società per azioni, con l’obiettivo primario di assicurare un’efficiente gestione delle reti autostradali nazionali. L’intera partecipazione statale dovrebbe un controllo diretto sulle attività e sulle decisioni strategiche dell’azienda, eliminando (si spera) l’influenza di interessi privati e consolidando il ruolo dello Stato nella tutela e nella gestione delle infrastrutture chiave del paese. Va ricordato, ad esempio, l’impiego dei proventi delle multe per il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture, così come gli aumenti del pedaggio previsti dal Codice della Strada, a fronte di investimenti nell’infrastruttura.

AUTOSTRADE DELLO STATO SOTTO IL CONTROLLO DI MEF E MIT

Il concetto di “controllo analogo” che il Ministero cita in una nota stampa, sottolinea l’importanza di un monitoraggio attento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che avrà il compito di vigilare sull’operato di Autostrade dello Stato e di garantire il rispetto degli standard di qualità, sicurezza e trasparenza nel servizio offerto agli utenti.