Autobus, treno, taxi: come viaggeremo nella Fase 2

Ritorno su autobus, treno e taxi: come viaggeremo nella Fase 2 del Coronavirus in base alle anticipazioni apparse sulla stampa

Come viaggeremo nella Fase 2 del Coronavirus su autobus, treno, taxi e altri mezzi di trasporto? Nell’attesa dell’annuncio ufficiale del premier Conte che presumibilmente avverrà venerdì 24 o sabato 25 aprile, le anticipazioni sulla seconda fase della gestione dell’epidemia (qui le probabili linee guida per i luoghi di lavoro), quella della ‘convivenza’ con il virus, prevedono un utilizzo dei trasporti che a partire dal 4 maggio 2020 sarà all’insegna dell’uso obbligatorio di guanti e mascherine, del distanziamento sociale e della sanificazione dei mezzi. Vediamo i dettagli (per il momento non sembrano cambiare molto dalla Fase 1, in attesa di conoscere le misure definitive).

FASE 2 DEL CORONAVIRUS: VIAGGI IN AUTOBUS, METRO, TRAM

Chi vorrà viaggiare sui mezzi del trasporto pubblico locale, autobus, metro e tram, dovrà rispettare la distanza minima di un metro dagli altri passeggeri. Non sarà possibile appendersi ai corrimano restando in piedi ma si dovrà stare sempre seduti, indossando la mascherina. La salita su autobus e tram sarà dalla porta posteriore e centrale, la discesa da quella anteriore. Inutile dire che si allungheranno di parecchio i tempi di salita e di discesa perché ai passeggeri non sarà concesso ammassarsi vicino agli ingressi e dovranno scendere/salire rispettando sempre le distanze. È probabile che la vendita dei biglietti sarà contingentata (pare che a Roma si stiano già organizzando predisponendo a bordo dei conta-passeggeri per regolare gli afflussi). È inoltre possibile che alcune aziende, soprattutto quelle più grandi, organizzino delle navette riservate ai propri dipendenti. Inutile sottolineare che tutti mezzi andranno quotidianamente igienizzati, sanificati e disinfettati.

FASE 2 DEL CORONAVIRUS: VIAGGI IN TRENO

Regole più o meno simili anche per chi vorrà viaggiare in treno durante la Fase 2 del Coronavirus. Prevista infatti la distanza obbligatoria di almeno un metro tra i passeggeri e tra questi ultimi e il personale del treno, anche nelle stazioni. Il personale (capotreno, controllori e macchinisti) dovrà sempre utilizzare i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante per le mani). Durante i viaggi, in presenza a bordo di passeggeri con sintomi riconducibili al Covid-19 (febbre, rinite, congiuntivite, ecc.) si dovrà procedere al loro isolamento e informare nel contempo la Polizia ferroviaria e le autorità sanitarie. Anche i treni saranno sottoposti giornalmente a sanificazione totale.

FASE 2 DEL CORONAVIRUS: VIAGGI IN TAXI

Per quanto riguarda invece i taxi e gli altri servizi di trasporto pubblico non di linea (NCC), dovranno montare obbligatoriamente un divisorio in plexigas per separare l’autista dai passeggeri. Non sarà possibile sedersi a fianco del conducente e saranno ammessi a bordo al massimo due passeggeri. C’è inoltre l’obbligo di sanificazione delle vetture. Da qualche settimana il Decreto Cura-Italia ha previsto degli incentivi per l’acquisto delle paratie divisorie, mentre pochi giorni fa è uscita una circolare che mostra le caratteristiche dei dispositivi in base agli standard UE.

FASE 2 DEL CORONAVIRUS: VIAGGI IN AEREO

Come viaggeremo nella Fase 2 in aereo? Sicuramente belli larghi, essendo prevista la distanza di almeno un metro tra i passeggeri, quindi non avremo nessuno seduto a fianco (c’è persino allo studio una sorta di scudo di plastica per dividere i passeggeri). Ci sarà ovviamente una limitazione nella vendita dei biglietti, mentre il personale che entrerà in contatto con i passeggeri dovrà indossare mascherine, guanti monouso e, su indicazione del medico competente, ulteriori dispositivi come gli occhiali protettivi.

FASE 2 DEL CORONAVIRUS: VIAGGI IN NAVE E TRAGHETTO

Anche su navi e traghetti la parola d’ordine sarà ‘distanziamento sociale’. Da evitare, pertanto, contatti ravvicinati tra personale di terra e di bordo (che dovranno essere comunque muniti di appositi DPI) e tra personale e passeggeri, nonché affollamenti agli imbarchi e agli sbarchi. A bordo si dovranno mettere a disposizione di passeggeri e personale tutti i prodotti per assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, a cominciare dai distributori di disinfettante. E poi sanificazione completa degli ambienti, con occhio di riguardo a pulsanti, maniglie, o tavolini presenti nei locali di bordo.