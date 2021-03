Auto usate a febbraio 2021: +0,1% dei passaggi di proprietà

Le auto usate ibride ed elettriche crescono più delle auto diesel: il mercato dà segnali positivi ma si regge sui passaggi di proprietà tra privati

Mentre le immatricolazioni di auto nuove in Italia arrancano a recuperare (-12%), le auto usate a febbraio 2021 mostrano i primi segni di una cauta reazione. L’incremento seppur lieve dello 0,1% dei passaggi di proprietà verso i privati è comunque un segnale di ottimismo a fronte della riduzione dell’attività dei commercianti. Lo rivela il bollettino mensile “Auto-Trend” con l’analisi dell’Automobile Club d’Italia sui passaggi di proprietà e le auto usate.

AUTO USATE E NUOVE A FEBBRAIO 2021

A febbraio 2021 risultano in forte calo le minivolture di auto usate, cioè i passaggi di proprietà tra rivenditori diminuiscono del 16,1% rispetto allo stesso mese del 2020. Per il rapporto è la prova che sempre di più la vendita di auto usate è prevalente tra privati. In media il numero complessivo dei passaggi di proprietà auto usate è 184 per ogni 100 autovetture nuove a febbraio 2021, quindi più della media di 173 nel primo bimestre 2021. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

AUTO USATE ELETTRICHE E IBRIDE

I dati elaborati sulle informazioni del Pubblico Registro Automobilistico confermano che a febbraio le auto ibride crescono sia sul mercato del nuovo che su quello usato. A febbraio 2021 la quota delle auto nuove ibride a benzina (26,1%) è stata maggiore delle auto diesel (25,3%), assieme alla crescita delle auto elettrificate in generale (+93,9% elettriche, +128,6% ibride a gasolio e +227,2% ibride a benzina). Stesso trend di crescita anche per le auto usate elettriche e ibride (+157,2% elettriche a batteria, +96,3% ibride a gasolio e +69,7% ibride a benzina). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

RADIAZIONI AUTOVETTURE E MOTOCICLI

Cresce anche il numero di radiazioni di autovetture per esportazione o demolizione a febbraio 2021 (+6,2%), ma anche il parco circolante italiano. Il tasso unitario di sostituzione a febbraio risulta pari a 0,99 (significa che ogni 100 auto immatricolate ne sono state radiate 99) e a 0,91 nei primi due mesi dell’anno. In diminuzione sono invece le radiazioni di motocicli che a febbraio risultano del -7,9%. Le radiazioni nel primo bimestre 2021 evidenziano decrementi del 3,1% per le autovetture, del 9,1% per i motocicli e del 4,5% per tutti i veicoli.