Auto usate: -3% rispetto a maggio 2019, mentre le moto tornano a crescere

Le auto usate cedono il passo ai trasferimenti di proprietà dei motocicli a maggio 2021: è l’effetto dell’estate e l’uscita dall’emergenza Covid-19

Il mercato delle auto usate a maggio cede il passo alle due ruote. L’andamento dei passaggi di proprietà rispetto al 2019 è positivo per le moto, mentre le autovetture usate perdono circa il 3%. È l’analisi delle statistiche Auto Trend dell’Automobile Club d’Italia sui dati del Pubblico Registro Automobilistico. A maggio sono state vendute “solo” 258 mila auto e la proporzione è scesa a quasi 1 auto usata nuova venduta per ogni passaggio di proprietà nei primi 5 mesi dell’anno. Ecco tutti i dettagli che bisogna sapere se si sta per comprare un’auto usata.

AUTO USATE VENDUTE IN ITALIA A MAGGIO 2021

A maggio 2021 il bilancio delle auto usate segna circa 18 mila unità in meno rispetto allo stesso mese del 2019, prima dell’emergenza Covid-19. Il confronto atipico è dovuto proprio a condizioni del mercato non influenzate dalla pandemia. Se il numero totale di passaggi di proprietà risulta in calo (-3,2% a maggio 2021), cresce invece la media giornaliera di auto usate vendute (+1,4%). La situazione emergenziale comunque continua ad impattare anche nelle intenzioni dei rivenditori, se si guarda al dato più specifico delle minivolture. I passaggi di proprietà temporanei dei salonisti a maggio 2021 sono diminuiti del 22,2% (in media giornaliera del -18,5%). È anche il sintomo che sempre più passaggi di proprietà avvengono tra privati e direttamente in agenzia.

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE PER ALIMENTAZIONE

Ogni 100 auto nuove a maggio ne sono state vendute 173 usate e prevalentemente con alimentazione a benzina (37%) e diesel (49%). Riguardo invece all’interesse degli italiani per le auto usate ad alimentazione alternativa, ecco quante ne sono state vendute per tipologia:

– Auto usate elettriche: 0,2%;

– Ibride elettriche usate a benzina: 1,7%;

– Ibride elettriche usate diesel: 0,3%;

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

LE MOTO USATE CORRONO IN DIREZIONE OPPOSTA ALLE AUTO USATE

In contro tendenza invece le vendite di moto usate che fanno registrare un aumento del +40% nei passaggi di proprietà al netto delle minivolture. Il risultato di un evidente rinvio dell’acquisto per chi aveva preventivato di farlo nel 2020 e poi ha cambiato idea a causa del Covid-19. Di conseguenza a maggio 2021 crescono anche le radiazioni di moto (+8% rispetto a maggio 2019), mentre con lo stesso andamento dei passaggi, le auto da radiare o rottamare sono diminuite di circa il 7%.