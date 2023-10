Alluvione Emilia Romagna: un bonus per sostituire i veicoli distrutti

Dal 31 ottobre 2023 i cittadini che hanno avuto il veicolo distrutto o danneggiato dall’alluvione in Emilia Romagna dello scorso maggio possono richiedere un bonus fino a 5.000 euro per sostituire o riparare il veicolo stesso. Per la misura sono disponibili ben 27 milioni di euro e le richieste si potranno inviare fino al prossimo 31 dicembre, salvo esaurimento delle risorse finanziarie.

BONUS VEICOLI DISTRUTTI O DANNEGGIATI IN EMILIA ROMAGNA: CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Possono presentare domanda per il bonus i cittadini residenti nei Comuni delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini proprietari di un veicolo di categoria M1 (le automobili fino a 9 posti), ciclomotore o motociclo, a esclusivo uso privato, danneggiato dagli allagamenti dovuti all’esondazione dei corsi d’acqua in conseguenza delle forti e prolungate piogge verificatesi nel mese di maggio 2023.

Per accedere al contributo è inoltre necessario rispettare i seguenti requisiti:

essere proprietario alla data del 1° maggio 2023 di un veicolo appartenente alle categorie ammesse al bando e destinato alla rottamazione a seguito di distruzione o danneggiamento;

alla data del 1° maggio 2023 di un veicolo appartenente alle categorie ammesse al bando e a seguito di distruzione o danneggiamento; essere intestatario del certificato di rottamazione del veicolo o, se non ancora disponibile, del documento di consegna del veicolo a un soggetto incaricato della rottamazione (concessionario, autodemolitore ecc.) oppure di un documento attestante la vendita del veicolo danneggiato a un concessionario o rivenditore;

o, se non ancora disponibile, del documento di consegna del veicolo a un soggetto incaricato della rottamazione (concessionario, autodemolitore ecc.) oppure di un documento attestante la vendita del veicolo danneggiato a un concessionario o rivenditore; essere proprietario del veicolo acquistato in sostituzione di quello rottamato con decorrenza successiva al 1° maggio 2023.

ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA: CONTRIBUTO VEICOLI, COSA SI PUÒ ACQUISTARE?

I mezzi danneggiati dall’alluvione in Emilia Romagna del 2023 possono essere sostituiti con:

veicoli a motore termico alimentato a benzina, diesel, benzina/gpl, benzina/metano, ecc.

alimentato a benzina, diesel, benzina/gpl, benzina/metano, ecc. veicoli ibridi (plug-in, full e mild hybrid);

(plug-in, full e mild hybrid); veicoli 100% elettrici.

È ammessa la sostituzione dei veicoli danneggiati anche con mezzi usati o a km 0, nonché la loro rottamazione o vendita a un concessionario o autodemolitore.

Sono invece esclusi dal contributo le autovetture a uso pubblico (taxi, NCC) o i veicoli che, anche se intestati a persone fisiche, sono strumentali a una attività di impresa (p.es. le imprese individuali).





ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA: CONTRIBUTO VEICOLI, AMMONTARE DEL BONUS

Come anticipato, la Regione Emilia-Romagna ha stanziato per questa iniziativa 27 milioni di euro, così ripartiti:

contributi previsti per l’acquisto di un nuovo veicolo

Ciclomotori e motocicli: 700,00 euro

Autoveicoli con classe ambientale minore di Euro 4: 3.000,00 euro

Autoveicoli con classe ambientale uguale o maggiore di Euro 4: 5.000,00 euro

Autoveicoli elettrici o plug-in hybrid: 5.000,00 euro.

Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni ottenute dalla Regione e da altri soggetti pubblici o privati, incluso l’Ecobonus statale, purché la somma delle agevolazioni percepite non superi il costo totale del veicolo acquistato.

Qualora il veicolo sostituito sia coperto da assicurazione il contributo regionale è ridotto in misura pari alla somma liquidata dalla società assicuratrice.

contributi previsti per la riparazione di veicolo danneggiato

Tutte le tipologie dei veicoli ammessi dal bando: 100% della spesa sostenuta fino a un massimo di 2.000,00 euro.

In questo caso il bonus è cumulabile con indennizzi di polizze assicurative purché la somma dei risarcimenti assicurativi e del contributo regionale non superi il costo totale dell’intervento di riparazione. Il bonus è ridotto dell’importo della somma liquidata dalla società assicuratrice.



BONUS VEICOLI EMILIA ROMAGNA: COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO DAL 31 OTTOBRE 2023

Le domande per il bonus veicoli alluvione Emilia Romagna si possono presentare a partire dalle ore 10:00 del 31 ottobre 2023, fino a esaurimento delle risorse disponibili e comunque entro le ore 23:59 del 31 dicembre 2024, esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma informatica.

Per accedere alla piattaforma occorre essere in possesso delle credenziali SPID / CIE / CNS. È ammessa la presentazione di una sola richiesta da parte dello stesso soggetto o nucleo familiare.

Il beneficiario ha l’obbligo di mantenere la proprietà del veicolo acquistato attraverso il contributo regionale per almeno 24 mesi dalla data di immatricolazione o del passaggio di proprietà in caso di auto usata.

Una volta terminato il bando, il servizio regionale competente provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, a verificare con accurati controlli la completezza e la validità della documentazione inoltrata e ad approvare l’elenco dei beneficiari sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle prenotazioni online, fino a esaurimento del plafond disponibile.

Il contributo verrà accreditato direttamente sul conto corrente del richiedente: durante la compilazione della domanda verrà infatti richiesto di indicare un codice IBAN valido su cui effettuare il pagamento. Il conto corrente dovrà risultare intestato o comunque almeno cointestato al richiedente il contributo.

Per ulteriori informazioni inviare un’email all’indirizzo bandoveicolialluvionati@regione.emilia-romagna.it o contattare l’URP della Regione Emilia-Romagna al numero verde 800.662.200.