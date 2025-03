5 errori da non fare se il terremoto ti sorprende in auto

Non sempre, durante una scossa di terremoto, è possibile trovare subito riparo in un edificio. Ma cosa fare se il sisma ti coglie mentre sei alla guida? Uno studio recente dell’Istituto Filippino di Vulcanologia e Sismologia ha individuato una serie di regole fondamentali da seguire per la sicurezza. Scopri quali sono gli errori da evitare se il terremoto ti sorprende in auto e come proteggerti nel modo corretto. Aggiornamento del 17 marzo 2025: contenuti più attuali e utili per i lettori

1. NON FARSI INGANNARE DALL’AUTO IN CASO DI TERREMOTO

Grazie al sistema di sospensioni, le scosse di lieve entità potrebbero non essere percepite mentre si è alla guida, poiché vengono assorbite prima ancora di raggiungere i nostri sensi. Tuttavia, a partire dal 5° grado della scala Richter, il movimento tellurico diventa più intenso, causando sbandamenti improvvisi per una questione puramente fisica. In questi casi, è facile attribuire l’instabilità a un problema meccanico, ma ricordate che, nelle auto di ultima generazione, eventuali malfunzionamenti vengono segnalati anche elettronicamente e difficilmente si manifestano di colpo e senza preavvisi.

2. IN AUTO DURANTE IL TERREMOTO: NON FARSI PRENDERE DAL PANICO

La paura può portare a azioni impulsive e poco ponderate, mettendo a rischio la sicurezza. Durante un terremoto, farsi prendere dal panico è uno degli errori più pericolosi. In situazioni di emergenza, il consiglio di “mantenere la calma” può sembrare scontato, ma è assolutamente essenziale. La paura gioca un ruolo chiave: più si resta lucidi e razionali, maggiori sono le possibilità di evitare incidenti e rimanere incolumi.

3. NON FERMARSI IMMEDIATAMENTE IN CASO DI TERREMOTO

Arrestare il veicolo alle prime avvisaglie del terremoto non è sempre la scelta migliore. È fondamentale cercare un luogo sicuro, preferibilmente in un’area aperta, lontano da alberi, pali, muri o altri oggetti verticali che potrebbero cadere. Una volta fermati, non scendere immediatamente dall’auto: la vettura offre una prima protezione contro eventuali detriti e cadute di oggetti.

4. KIT DI EMERGENZA AUTO IN CASO DI TERREMOTO

Viaggiare senza un kit d’emergenza in auto non è una scelta prudente, soprattutto in situazioni impreviste come un terremoto. Avere una torcia è un’ottima abitudine: non solo aiuta in caso di guasti, ma si rivela fondamentale quando l’elettricità viene a mancare, per non rallentarci o ostacolare i soccorsi. La soluzione ideale è una torcia ricaricabile, utile per illuminare l’ambiente e offrire supporto a chiunque si trovi in difficoltà. In questa guida scriviamo cosa avere sempre nel bagagliaio dell’auto per le emergenze.

5. TENERSI INFORMATI PRIMA DI METTERSI IN AUTO