RC Familiare: come funziona e quando conviene davvero usarla

Sfruttare al meglio le agevolazioni previste per l’assicurazione auto e moto può fare una grande differenza sui costi annuali. Tra queste, l’RC Familiare rappresenta un’opportunità concreta per risparmiare sulla polizza sfruttando la miglior classe di merito all’interno del proprio nucleo familiare. Ma come funziona esattamente, quando si può applicare e a chi conviene davvero? In questa guida analizziamo in dettaglio tutto ciò che c’è da sapere.

COS’È LA RC FAMILIARE E COME FUNZIONA

L’RC Familiare è una formula introdotta dalla legge n. 40 del 2020 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio), che ha modificato in parte la precedente Legge Bersani. Permette di assicurare un veicolo – nuovo o già circolante – usufruendo della classe di merito più favorevole presente nel nucleo familiare, anche se si tratta di mezzi di tipo diverso (ad esempio, un’auto può ereditare la classe di una moto e viceversa).

A differenza della Legge Bersani, che si applicava solo ai nuovi veicoli e solo tra veicoli della stessa tipologia, l’RC Familiare si può applicare anche ai rinnovi, ampliando notevolmente il numero di potenziali beneficiari. Trovi tutti i dettagli sulla pagina di Facile.it di approfondimento sull’RC Familiare.



CHI PUÒ BENEFICIARNE

Per richiedere l’RC Familiare occorre rispettare alcuni requisiti ben precisi. In primo luogo, il richiedente deve appartenere allo stesso stato di famiglia del soggetto titolare della classe di merito più favorevole. La prova dell’appartenenza al nucleo familiare viene fornita tramite certificato di stato di famiglia.

Inoltre, è possibile usufruire dell’RC Familiare sia per veicoli acquistati da poco (nuovi o usati) sia per veicoli già di proprietà al momento del rinnovo della polizza, purché non abbiano causato sinistri con responsabilità principale negli ultimi 5 anni. Questa possibilità si applica sia a veicoli della stessa categoria che a quelli di categoria diversa, rendendo l’RC Familiare auto e moto applicabile nello stesso nucleo familiare.





QUANDO CONVIENE DAVVERO USARE LA RC FAMILIARE

L’RC Familiare conviene soprattutto quando si desidera assicurare un veicolo con una classe di merito più alta (cioè meno favorevole) e in famiglia è presente un’altra persona con una classe molto più bassa. In questi casi, il risparmio può essere significativo, soprattutto per i giovani conducenti o per chi assicura un secondo mezzo.

Ad esempio, può convenire:

quando un figlio neopatentato assicura la sua prima auto e può beneficiare della classe di un genitore;

quando si cambia moto e si può usare la classe di merito dell’auto di famiglia;

quando si rinnova una polizza su un’auto usata, ereditando la classe di un altro veicolo della famiglia.

Tuttavia, a chi conviene davvero usare l’RC Familiare va valutato caso per caso, anche perché alcune compagnie potrebbero applicare premi più alti per compensare il rischio.



COSA SUCCEDE DOPO UN INCIDENTE

Uno dei punti più delicati riguarda l’effetto di un sinistro sull’RC Familiare. Dopo un incidente con responsabilità principale, il veicolo assicurato subisce un declassamento più severo rispetto al sistema bonus-malus tradizionale. Questo significa che dopo un sinistro, la penalizzazione sulla classe di merito può essere più marcata, rendendo meno conveniente il sistema nel lungo termine per chi ha uno stile di guida rischioso o poco prudente.

Inoltre, l’RC Familiare dopo incidente non permette più di mantenere la classe acquisita in caso di colpa grave o reiterata.



COME RICHIEDERLA ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA

Per richiedere l’RC Familiare all’assicurazione, è necessario presentare:

il certificato di stato di famiglia che dimostri l’appartenenza al medesimo nucleo;

il libretto di circolazione del veicolo da assicurare;

la documentazione assicurativa del veicolo con la classe di merito più favorevole.

Molte compagnie richiedono anche una dichiarazione sostitutiva per attestare l’assenza di sinistri nei 5 anni precedenti. Alcune assicurazioni offrono procedure semplificate online, ma conviene sempre verificare nel dettaglio quali documenti sono richiesti e come va inoltrata la domanda.





RC FAMILIARE: VANTAGGI E LIMITI A CONFRONTO

Tra i principali vantaggi dell’RC Familiare troviamo:

risparmio immediato sul premio assicurativo, grazie all’uso di una classe più favorevole;

maggiore flessibilità rispetto alla Legge Bersani, applicabile anche ai rinnovi;

possibilità di utilizzare classi tra veicoli di diversa categoria (auto e moto).

Tuttavia, ci sono anche dei limiti da considerare:

non si applica in presenza di sinistri recenti con responsabilità principale;

non tutte le compagnie applicano le stesse condizioni, e alcune potrebbero offrire premi meno vantaggiosi in cambio della classe più bassa;

dopo un sinistro, la penalizzazione può essere più severa.

In sintesi, la RC Familiare 2025 rappresenta una soluzione intelligente per risparmiare, ma va usata con consapevolezza e dopo aver confrontato le varie offerte sul mercato.