Euro NCAP: 5 stelle nei crash test Audi A6 e-tron e MINI Cooper E

I crash test condotti da Euro NCAP dimostrano ancora una volta che le dimensioni di un’auto non sono necessariamente sinonimo di sicurezza, come sostiene anche l’IIHS. Le ultime valutazioni riguardano due modelli elettrici molto diversi tra loro: la compatta MINI Cooper E e la berlina Audi A6 e-tron. Entrambi i veicoli hanno ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle, confermando che la sicurezza può essere garantita indipendentemente dal segmento di appartenenza.

CRASH TEST MINI COOPER E 2025

A più di vent’anni dalla rinascita del marchio sotto l’egida di BMW, la MINI continua a evolversi in termini di design e tecnologia, ma anche sul fronte della sicurezza. Già nel 2002 la MINI One otteneva un rispettabile punteggio di quattro stelle, oggi la nuova MINI Cooper E alza ulteriormente l’asticella, raggiungendo la valutazione massima di cinque stelle. Nei test Euro NCAP, la MINI Cooper E ha ottenuto punteggi ritenuti eccellenti:

89% nella protezione degli adulti ;

nella degli ; 85% nella protezione dei bambini ;

nella dei ; 77% nella sicurezza dei pedoni ;

nella dei ; 79% nei sistemi di assistenza alla guida;

Risultati che confermano un significativo miglioramento rispetto alle generazioni precedenti. Dotata di una gamma completa di dispositivi di sicurezza attiva e passiva, la nuova MINI include airbag estesi per la protezione del torace e del bacino in caso di impatto laterale, un airbag centrale per evitare collisioni tra i passeggeri anteriori e un’ampia serie di sistemi di assistenza alla guida. Tra questi ci sono ovviamente quelli di serie, la frenata automatica d’emergenza ma con rilevamento di pedoni e ciclisti, l’assistenza al mantenimento della corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco e un sistema di avviso per l’apertura delle portiere in presenza di ciclisti in transito.

CRASH TEST AUDI A6 E-TRON 2025

Passando a un veicolo di segmento superiore, i test Euro NCAP hanno confermato l’eccellente livello di protezione offerto dalla nuova Audi A6 e-tron. Nei crash test, l’Audi A6 e-tron ha raggiunto il 92% nella protezione degli adulti e il punteggio massimo di 91% nella protezione dei bambini, dimostrando un’eccellente resistenza agli impatti. Anche i sistemi di assistenza alla guida hanno ottenuto punteggi elevati, contribuendo al massimo riconoscimento di cinque stelle secondo Euro NCAP.

IL COMMENTO DI EURO NCAP SUI CRASH TEST MINI E AUDI

“I risultati ottenuti dalla MINI Cooper E dimostrano come l’industria automobilistica continui a migliorare la sicurezza delle auto di tutte le forme e dimensioni, rispondendo positivamente ai parametri di riferimento stabiliti da Euro NCAP”, ha dichiarato Aled Williams, Direttore del programma presso Euro NCAP.

“Siamo rimasti colpiti dall’Audi A6 e‑tron e dalla protezione che ha offerto sia ai bambini che agli adulti. Il nuovo modello ha ottenuto il punteggio massimo nel nostro test Child Occupant, che offre tranquillità ai genitori che cercano un’auto elettrica per la famiglia che sia tanto sicura quanto elegante.”, ha concluso Williams.