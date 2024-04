Automotive connesso: il report di SicurAUTO.it al convegno PoliMI

L’industria automotive, il settore della mobilità e il mondo dell’autoriparazione stanno vivendo un momento di profonda trasformazione, guidato dalla crescente diffusione dei servizi basati su veicoli connessi, elettrificazione e ADAS. In questo contesto di evoluzione, l’Osservatorio Connected Car & Mobility del PoliMI ha organizzato il Workshop Dealer, Aftermarket & Fleet management il 16 aprile 2024, che si pone come un punto di incontro e discussione per comprendere le nuove dinamiche del settore. Trai vari esperti parteciperà anche il nostro direttore Claudio Cangialosi che racconterà i risultati del 3° Aftermarket report di SicurAUTO.it e altre novità interessanti. L’evento si può seguire in presenza o anche gratuitamente in streaming seguendo le indicazioni ai paragrafi sotto.

COME SEGUIRE IL CONVEGNO IN PRESENZA O IN STREAMING GRATIS

L’evento si terrà presto presso la Sala Consiglio del Dipartimento di Meccanica, via La Masa 1, Edificio B23 a Milano, ma come anticipato si potrà seguire anche in diretta streaming tramite Teams. Sarà possibile iscriversi gratuitamente per la partecipazione in presenza fino alle ore 17 del 15 aprile. Mentre per la partecipazione online, sarà inviato il link di accesso al live streaming il giorno prima dell’evento all’indirizzo inserito in fare di registrazione alla pagina dell’Osservatorio.

Il Politecnico di Milano, vedrà la partecipazione di esperti del settore, aziende e istituzioni, tra cui anche SicurAUTO.it. Claudio Cangialosi alle ore 11:35 parlerà di “Auto connesse: costi, opportunità e rischi per l’Aftermarket”. Il direttore di SicurAUTO.it porterà i risultati del 3° Aftermarket report anticipando anche alcune delle più recenti novità sulle indagini che sono seguite alla presentazione dell’ultima analisi sul mondo automotive e l’IAM.

I RISULTATI DELL’INDAGINE POLIMI, CNA E ASCONAUTO

Tra gli altri temi di rilievo che verranno affrontati nel corso del convegno, vi è la presentazione dei risultati dell’indagine promossa da SicurAUTO.it e condotta in collaborazione tra l’Osservatorio Connected Car & Mobility (PoliMI), il CNA e AsConAuto sulla conoscenza delle officine riguardo alla connettività, all’accesso ai dati e alle auto elettrificate. La survey ha indagato una serie di fattori cruciali per il settore delle riparazioni, il punto di vista degli autoriparatori su connettività, ADAS ed elettrificazione, e le intenzioni di investimento future.

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Il convegno si prefigge di illustrare i principali trend del mercato del fleet management, dei concessionari e degli autoriparatori, analizzando il punto di vista delle imprese e le soluzioni adottate per affrontare le sfide del settore con una serie di interventi di spicco che riportiamo di seguito con il programma dell’evento.

Ore 10 : Inizio lavori;

: Inizio lavori; Ore 10.10 : Giulio Salvadori , Direttore dell’Osservatorio Connected Car & Mobility (PoliMI) – “Dalla connected Car alla Mobilità elettrica: l’evoluzione del ruolo dei dealer”;

: , Direttore dell’Osservatorio Connected Car & Mobility (PoliMI) – “Dalla connected Car alla Mobilità elettrica: l’evoluzione del ruolo dei dealer”; Ore 10.25 : Intervengono Giulio Lingesso , Mobility Solutions Manager di KIA e Mario Verna , Direttore Generale diQueen Car;

: Intervengono , Mobility Solutions Manager di KIA e , Direttore Generale diQueen Car; Ore 11.00 : Giulio Lerose , Ricercatore dell’Osservatorio Connected Car & Mobility (PoliMI) – “La prospettiva degli auto-riparatori su connettività ed elettrificazione, tra presente e futuro”;

: , Ricercatore dell’Osservatorio Connected Car & Mobility (PoliMI) – “La prospettiva degli auto-riparatori su connettività ed elettrificazione, tra presente e futuro”; Ore 11.35 : Claudio Cangialosi , Direttore di SicurAUTO.it – “Auto connesse: costi, opportunità e rischi per l’Aftermarket”;

: , Direttore di SicurAUTO.it – “Auto connesse: costi, opportunità e rischi per l’Aftermarket”; Ore 12.00 : Elisa Vannini , Ricercatrice dell’Osservatorio Connected Car & Mobility (PoliMI) – “La gestione delle flotte smart: la prospettiva delle grandi aziende e i principali trend in atto”;

: , Ricercatrice dell’Osservatorio Connected Car & Mobility (PoliMI) – “La gestione delle flotte smart: la prospettiva delle grandi aziende e i principali trend in atto”; Ore 12.15 : Intervengono Enza Di Paola , Fleet & Mobility Manager di Comoli e Ferrari Ilaria Crosta , Purchasing Team Leader di Sew Eurodrive;

: Intervengono , Fleet & Mobility Manager di Comoli e , Purchasing Team Leader di Sew Eurodrive; Ore 13.00: Chiusura dei lavori;

Ricordiamo che sarà possibile iscriversi per la partecipazione gratuita in presenza fino alle 17 del giorno prima dell’evento. Per seguire online il convegno sarà inviato il link di accesso al live streaming il giorno prima dell’evento.