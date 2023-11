Perché essere partner del Rapporto di SicurAUTO.it

Abbiamo seguito da vicino la composizione dello studio e siamo certi che costituirà una utilissima guida per orientarsi nei cambiamenti e nelle sfide che attraversano la nostra industria. Claudio Cangialosi e la sua SicurSquadra hanno raccolto informazioni e dati di mercato esclusivi, importanti testimonianze di esperti, associazioni e player di riferimento del settore automotive per determinare un quadro completo delle opportunità che la trasformazione offrirà, unito a un approccio concreto e puntuale per aiutare tutti gli operatori aftermarket a coglierle al meglio.

Come indica il titolo, l’indagine si focalizza appunto su connettività ed elettrificazione, ma indaga anche aree rilevanti per la transizione dell’automotive aftermarket: dalle sfide della circular economy che “regala” nuova vita a segmenti che solo pochi anni fa sembravano destinati a scomparire; agli aspetti normativi che ridisegnano l’industria; alla competizione tra mondo autorizzato e indipendente.

Per fare qualche esempio, sul fronte della connettività, SicurAUTO.it ha indagato quale sia la situazione dopo l’introduzione nel 2018 dell’emergency call – che per inciso potrebbe diventare obsoleta per milioni di veicoli circolanti con il passaggio al 5G – illustrandoci i servizi di serie di un’auto connessa e per quanti anni restino gratuiti. Ma soprattutto, quanto costino i servizi di connettività se si vuole continuare ad utilizzarli e cosa succeda ai dati generati dai nostri veicoli se vendiamo l’auto.

Sul fronte elettrificazione invece, accanto a un aggiornamento puntuale degli impatti sull’automotive aftermarket, troviamo anche alcune interessanti novità in ambito di cybersecurity. Quanto siano protette da attacchi informatici le colonnine di ricarica per auto elettriche? In ambito di economia circolare, chi si sta (pre)occupando della riparabilità e dello smaltimento delle batterie al litio? Interessante anche una trattazione di più ampio respiro sui risvolti macro-economici ed occupazionali in Italia per effetto dell’elettrificazione, nonché un’analisi su come le Case auto cinesi si stiano muovendo per creare reti di post-vendita sul nostro territorio.

Infine, a garanzia del carattere indipendente dello studio, mi preme sottolineare la ricchezza del panel dei partner coinvolti e interrogati, che hanno fornito opinioni e visioni ma soprattutto dati e informazioni puntuali, andando ad innalzare il reale valore del rapporto.

Federica Bertoldi

Head of Communications LKQ RHIAG

Questo articolo fa parte del terzo aftermarket report di SicurAUTO.it Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani. Per leggerlo tutto clicca il banner sotto.