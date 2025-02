Nuovo Pirelli Cinturato: maggiore aderenza e stabilità in curva

Pirelli ha lanciato il nuovo Cinturato, uno pneumatico estivo progettato per vetture premium, dalle berline ai CUV, adatto sia per il primo equipaggiamento che per il mercato dei ricambi. Questa gomma rappresenta un punto di riferimento nel settore per sicurezza ed efficienza, in linea con la strategia “eco-safety” di Pirelli. Molti i miglioramenti, rispetto al passato, in questa nuova generazione. Vediamo più nel dettaglio.

NUOVO PIRELLI CINTURATO: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il nuovo Pirelli Cinturato eccelle nelle prestazioni di frenata, ottenendo il primo posto in test comparativi su asciutto (condotti nel mese di novembre 2024 da DEKRA, sulla misura 225/50 R17, in comparazione con Bridgestone Turanza 6, Continental PremiumContact 7, Goodyear EfficientGrip Performance 2, Michelin Primacy 4) e la Classe A nell’etichetta europea per la frenata su bagnato (tutte le misure disponibili come ricambio al momento del lancio hanno ricevuto la valutazione di “Classe A” sull’etichetta europea per il wet grip). Questi risultati evidenziano l’impegno dell’azienda italiana nei riguardi della sicurezza, un fattore chiave per i consumatori, essendo gli pneumatici il primo ed unico elemento di contatto tra le autovetture e la strada.

L’efficienza del nuovo Pirelli Cinturato si manifesta attraverso una maggiore percorrenza chilometrica, con un incremento del 20% rispetto al modello precedente, e una ridotta resistenza al rotolamento che contribuisce a ridurre il consumo di carburante. Questo aspetto è particolarmente rilevante in un contesto di crescente attenzione all’ambiente e ai costi operativi dei veicoli.

Il progresso ottenuto da Pirelli col nuovo Cinturato è il risultato di mescole innovative, brevettate dall’azienda italiana, che superano i tradizionali compromessi nello sviluppo degli pneumatici. Queste mescole permettono di bilanciare aderenza in frenata, durata chilometrica e resistenza al rotolamento. Il battistrada, poi, utilizza un polimero a forma di stella e una speciale miscela di resine per ottimizzare le prestazioni. L’uso della silice di nuova generazione “SmartNet Silica” migliora l’aderenza e la stabilità in curva, riducendo al contempo la resistenza al rotolamento in rettilineo.

In sintesi, abbiamo:

maggiore percorrenza chilometrica , con incremento del 20% rispetto al vecchio modello;

, con incremento del 20% rispetto al vecchio modello; ridotta resistenza al rotolamento e minori consumi;

migliore aderenza e stabilità in curva.

PIRELLI CINTURATO: LA FAMIGLIA SI ALLARGA

Il nuovo Pirelli Cinturato, come abbia detto, va a inserirsi nella gamma degli pneumatici estivi e si integra con altri prodotti della famiglia Cinturato, come il Cinturato All Season SF3 (al top in sicurezza anche nei test indipendenti della stampa specializzata) e il Cinturato Winter 2, il quale è destinato ai moderni veicoli CAR e CUV. Offre lunga durata ed elevate prestazioni su bagnato e neve per tutta la vita dello pneumatico grazie alla tecnologia 3D. La gamma Cinturato, infine, è disponibile anche con tecnologie esclusive firmate da Pirelli, come Elect, progettata per auto elettriche e ibride plug-in.

BREVE STORIA DI PIRELLI CINTURATO

Dunque, osservando il grande libro della storia di Pirelli, il Cinturato è il brand più longevo di tutta la gamma, poiché affonda le proprie radici agli albori degli anni ’50, del secolo scorso, per approdare nel campo del motorsport, assaggiando prima l’asfalto della Formula 1 e poi i sentieri destinati alle auto da rally di tutto il globo.

Inoltre, il Cinturato è stato il primo pneumatico radiale di Pirelli, caratterizzato da una struttura con carcassa radiale rinforzata. Poi, nel corso degli anni, questo prodotto si è evoluto per offrire varianti specifiche per diversi utilizzi, conservando sempre come pilastro centra la sicurezza e l’efficienza. Tirando le somme, il Cinturato è il prodotto Pirelli più venduto al mondo, scelto da numerosi produttori premium in diverse aree geografiche per equipaggiare oltre 60 modelli di vetture. Negli ultimi 5 anni, ha ricevuto 145 omologazioni a testimonianza della continua ricerca ed evoluzione che Pirelli destina al suo più noto prodotto e che continua a crescere in modo efficace.