Che gomme monta la mia auto: ecco come saperlo

Tra le domande più comuni fra i proprietari di una vettura c’è anche “che gomme monta la mia auto“. Si tratta di una questione tutt’altro che banale sia perché è una informazione fondamentale per la sicurezza e le prestazioni del veicolo. E sia perché non tutti sanno come fare a saperlo. Ogni pneumatico esibisce sul fianco una serie di codici alfanumerici che descrivono le specifiche essenziali. Nel decifrare questi codici, il primo gruppo di numeri indica la larghezza in millimetri. Il secondo numero che rappresenta il rapporto d’aspetto, ovvero l’altezza del fianco espressa come percentuale della larghezza. Infine una lettera e due ultimi numeri indicano il diametro del cerchio in pollici su cui lo pneumatico può essere montato.

QUALI GOMME PUÒ MONTARE L’AUTO

Sapere quali gomme monta la propria auto è più che una mera curiosità tecnica. Si tratta di una necessità per chiunque desideri mantenere il proprio veicolo in condizioni ottimali di sicurezza ed efficienza. Ogni pneumatico presenta sulla fiancata una marcatura composta da codici alfanumerici che indicano:

larghezza;

altezza del fianco;

diametro;

struttura;

indice di carico;

categoria di velocità.

Questi dati non sono solo per meccanici o appassionati. Capire il significato di questi codici è essenziale per ogni automobilista, specialmente al momento di sostituire o cambiare gli pneumatici. Ogni codice fornisce dettagli cruciali che influenzano le prestazioni del veicolo. Per esempio, il codice 205/55 R16 91V su uno pneumatico indica una larghezza di 205 mm, un rapporto d’aspetto di 55, che lo pneumatico è radiale, monta su cerchi da 16 pollici, ha un indice di carico di 91 (circa 615 kg per pneumatico) e una velocità massima di 240 km/h. In Europa, la marcatura degli pneumatici segue il Regolamento ECE-ONU/UE e la Direttiva 92/23/CEE. Assicurano che ogni pneumatico venduto rispetti standard di sicurezza e prestazione. Un’altra marcatura da segnalare è DOT (Department of Transportation), che certifica il superamento degli standard qualitativi in termini di sicurezza. Le ultime quattro cifre dopo la sigla DOT indicano la settimana e l’anno di produzione della gomma dell’auto.

COME SAPERE CHE GOMME MONTA LA MIA AUTO

Le specifiche corrette degli pneumatici per ogni veicolo sono riportate nel Documento unico di circolazione, introdotto in Italia il primo ottobre 2021. Questo documento, che unifica il libretto di circolazione e il certificato di proprietà, è la fonte primaria per verificare le misure approvate dalla casa costruttrice del veicolo. Per trovare le informazioni necessarie sugli pneumatici, gli automobilisti devono consultare il terzo quadrante della faccia anteriore del documento. Qui si trova un elenco dettagliato degli pneumatici ammessi, specificando larghezza, rapporto altezza e larghezza, diametro, indice di carico e codice di velocità. Questi dati garantiscono che gli pneumatici montati siano conformi agli standard di sicurezza e prestazioni stabiliti dal produttore. Oltre alle misure standard, il documento elenca anche gli pneumatici compatibili che possono essere montati come alternative valide. Questa sezione, denominata “elenco delle compatibilità ammesse”, offre agli automobilisti altre opzioni per la scelta degli pneumatici per adattarsi meglio alle diverse condizioni di guida o preferenze personali senza compromettere la sicurezza o le prestazioni del veicolo. Con l’entrata in vigore del Documento unico di circolazione non cambia molto. Il Duc mostra le informazioni prima contenute nel certificato di proprietà mentre l’organizzazione dei riquadri è rimasta la stessa del vecchio libretto di circolazione.

GOMME PNEUMATICI, COME LEGGERE LE SIGLE

Andando allora alla ricerca del significato dei codici alfanumerici degli pneumatici che indicano le specifiche tecniche. è utile un esempio concreto. Prendiamo come riferimento la sigla 215/55 R 17 97 W: