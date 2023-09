Molto non sanno che nelle auto elettriche e plug-in hybrid c’è una batteria ad alta tensione (400V o 800V) detta di ‘trazione’ e una seconda batteria a 12V, detta ‘ausiliaria’ o di ‘avviamento’, la stessa identica presente sulle auto con motore a scoppio. Solo che mentre sulle ICE la batteria 12V si ricarica tramite l’alternatore, sfruttando l’energia di trascinamento generata dallo stesso motore, su BEV e PHEV il procedimento è diverso. Pertanto, come avviene la ricarica della batteria 12V sulle auto elettriche?

Ve lo spieghiamo nel video sopra che fa parte del progetto VARTA Brand Ambassador di cui SicurAUTO.it è partner esclusivo per l’Italia. Una serie di video interessanti e che forniscono tante informazioni utili su una grande varietà di tematiche legate alle batterie 12V, fondamentali nelle auto elettriche e ibride, e in generale in tutte le auto sempre più connesse e dotate di aggiornamenti OTA.

RICARICA BATTERIA 12 V SULLE AUTO ELETTRICHE: COME AVVIENE?

Le auto elettriche utilizzano la batteria a 12V per alimentare molti dispositivi a bassa tensione, come per esempio quelli per il comfort, la sicurezza e la connettività. È dunque fondamentale che la batteria ausiliaria resti sempre carica, in caso contrario l’auto non riuscirebbe neppure a mettersi in moto anche con la batteria ad alto voltaggio al 100%. Se volete sapere come si compie la ricarica della batteria 12 V di un’auto elettrica o plug-in, guardate subito il video in alto. Possiamo intanto anticiparvi che pur in assenza dell’alternatore delle vetture ICE, alla base c’è un sistema che ricarica la batteria anche quando l’auto è ferma. Ma non su tutte le auto…

Questa è solo una delle curiosità sulle auto elettriche che non tutti conoscono e che spieghiamo in maniera approfondita nella serie di video VARTA Brand Ambassador sulle batterie 12V delle auto elettriche e di tutte le auto (anche ibride e ICE) dotate di connettività e aggiornamenti OTA, che stiamo già pubblicando da qualche settimana.

PERCHÉ BISOGNA TENERE SEMPRE SOTTO CONTROLLO LA BATTERIA 12 V?

A questo proposito giova ricordare che la batteria 12 V, proprio a causa degli aggiornamenti e non solo, assorbe energia anche quando la vettura è ferma o spenta, oppure durante le soste prolungate nel traffico. Insomma, potrebbe capitare di trovarla scarica all’improvviso. Per questo è importante tenere sempre sotto controllo la batteria ausiliaria e, qualora fosse necessario, sostituirla con una batteria più performante, come le VARTA AGM xEV, appositamente sviluppata per le auto elettrificate.

Nel video che vedete in alto il nostro Donato D’Ambrosi, VARTA Brand Ambassador, spiega per filo e per segno il motivo per cui bisogna prendersi cura della batteria 12V di un’auto elettrica o plug-in hybrid, e sottolinea l’importanza di seguire i consigli del costruttore su cosa fare quando si lascia l’auto in garage, in ricarica, o si prevede di non usare la vettura per diversi giorni.

SICURAUTO.IT CONFERMATO VARTA BRAND AMBASSADOR

Il video che spiega come avviene la ricarica della batteria 12 V sulle auto elettriche è già il terzo del nuovo progetto con VARTA , uno dei principali produttori di batterie auto a livello mondiale, che ha scelto ancora una volta SicurAUTO.it come Brand Ambassador per raccontare il vasto mondo delle batterie auto, stavolta con focus specifico sulla mobilità elettrica, ibrida e connessa. Il progetto, interamente realizzato dal team editoriale e video di SicurAUTO.it, ha come obiettivo quello di svelare in modo chiaro e semplice tante informazioni utili su una grande varietà di tematiche legate alle batterie per auto elettriche e ibride, attraverso una serie di interessanti contenuti video rivolti a ricambisti, autoriparatori e automobilisti.

Restate quindi sintonizzati sul nostro portale, il prossimo mese pubblicheremo un altro interessantissimo video.